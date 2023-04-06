أزياء رمضان: بدأت في العالم العربي فهل وجدت طريقها إلى أستراليا؟

النقاط الرئيسية: لرمضان جانب اجتماعي أيضا حيث تجتمع الأسر والأصدقاء على الوجبات الرمضانية لمشاركة روح شهر الصيام

بدأت علامات تجارية عالمية وكذلك مصممون محليون في تصميم مجموعات أزياء رمضان

رغم ظهور أزياء رمضان في العالم العربي في البداية إلا أن صفاء تقول إن تلك الظاهرة وجدت طريقها إلى الجالية العربية في أستراليا أيضا

تختلف الكثير من الأشياء في رمضان بداية من مواعيد الطعام والشراب وشكل البرامج التلفزيونية حتى طريقة ممارسة الشعائر الدينية.





ولكن لرمضان جانب اجتماعي أيضا حيث تجتمع الأسر والأصدقاء على الوجبات الرمضانية لمشاركة روح شهر الصيام. ويتطلب ذلك الاهتمام بالمظهر والملبس.





تشرح مصممة الأزياء صفاء علي أن أزياء رمضان تختلف من بلد إلى آخر ولكنها ترى أن تقليد ارتداء ملابس خاصة بشهر رمضان بدأ في الخليج العربي.





تقول صفاء: "في الكويت ودول الخليج العربي بشكل عام بعد الانتهاء من طعام الإفطار وصلاة العشاء تستعد النساء للخروج بالاستحمام وارتداء ما يعرف بـ"الدراعة التي تشبه العبائة وكذلك "البخنج" وهو وشاح تقليدي مطرز."



بسبب القيمة الروحية لشهر رمضان فإن الأزياء الرمضانية تسعى إلى خلق مزيج من الاحتشام والأصالة والأناقة.





تحكي صفاء كيف أنه أثناء إقامتها بالكويت كانت النساء يشترين دراعات جميله مطرزة خصيصا لرمضان.





"كنا نرتدي الدراعات المطرزة تحت العباءة السوداء التي كنا نقوم بخلعها عند الوصول إلى مكان الزيارة.





ولكن ارتداء الملابس التراثية في شهر رمضان لا يقتصر على النساء فقط.





تقول صفاء: "يرتدي الأطفال أيضا الملابس التراثية ويخرجون حاملين أكياس يجمعون فيها الحلوى من البيوت."





"يعرف هذا في دول الخليج العربي باسم "القرقيعان" حي يخرج الأطفال للغناء والاحتفال برمضان في الشوارع."



صفاء علي تعرض أحد الجلبيات التي صنعتها خصيصا من أجل رمضان Credit: @safaaalyofficial_ ترى صفاء أن وجود أزياء خاصة برمضان يضيف إلى أجواء الشهر الفضيل.





تقول صفاء: "إن لها فرحة خاصة تماما مثل ملابس العيد."





منذ وقت ليس ببعيد بدأت علامات تجارية عالمية وكذلك مصممون محليون في تصميم مجموعات أزياء رمضان التي تستهدف الأسواق والجاليات العربية. وساهم ذلك في زيادة الاهتمام باقتناء ملابس خاص برمضان.





أكبر ماركات الأزياء في العالم مثل كريستيان ديور وفرساتشي قامت بالفعل بإطلاق مجموعات أزياء رمضانية.





بحسب صفاء لم تكن هناك أزياء خاصة برمضان في جميع أنحاء العالم العربي ولكن ذلك اختلف مع انتشار وسائل التواصل الإجتماعي."





"أصبح هناك تشابه كبير بين الدول العربية وبعضها خاصة بسبب انتشار الموضة عن طريق الإنترنت."





"الفتيات في مصر على سبيل الماثل يتابعن انفلوينسرز في مجال الموضة من الخليج العربي ومن هنا بدأت تظهر أزياء خاصة برمضان في مصر."





الموضة حاليا في مصر هي ارتداء ما يعرف بـ"الكفتان" في رمضان وهي عباءة واسعة مفتوحة من الأمام يمكن ارتداء ملابس عصرية مثل الجينز والتي شيرت تحتها.



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رغم ظهور أزياء رمضان في العالم العربي في البداية إلا أن صفاء تقول إن تلك الظاهرة وجدت طريقها إلى الجالية العربية في أستراليا أيضا.





لكن قد يكون هناك ما هو أعمق من حب الموضة خلف ظاهرة الأزياء الرمضانية.





في كتابها Generation M: Young Muslim Changing the World تشير المؤلفة شيلينا جان محمد إلى أن رمضان هو وقت في السنة يتم فيه "التركيز على الهوية الإسلامية".





تشرح شيلينا أن الشعور بالانتماء إلى المجتمع يتعزز عندما يجتمع الناس معًا من أجل الطقوس الدينية والاجتماعية - سواء كانت زيارة المسجد أو مشاركة الوجبات.





تقول صفاء: "أصبح هناك تجمعات وفعاليات كبيرة خاصة برمضان هنا وهذا جعل الناس يبحثون عن الأزياء الرمضانية في المحلات وعلى الإنترنت أيضا."





"الكثير من الصفحات على وسائل التواصل الإجتماعي هنا في أستراليا أصبحت تبيع ملابس رمضانية مثل الدراعة."





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