"شهر رمضان هو شهر مبارك وفرصة للمسلمين للتجمع كل يوم": الدكتور أمين هادي عن مهرجان ليلة رمضان

Key Points مؤسسة الدراسات الإسلامية والمعلومات هي مؤسسة إسلامية تم تأسيسها بهدف مساعدة الجالية ككل ونشر المعلومات الصحيحة عن الديانة الاسلامية

الهدف من تنظيم المهرجان هذه السنة هو جمع المسلمين بشكل واسع ونشر المعلومات الحيثية عن الاسلام وخلق روابط وثيقة بين الجميع

يشمل برنامج المهرجان سوق شعبي يحتوي على لوازم العيد، وسيتم توزيع الكتيبات عن الديانة الاسلامية إضافة إلى إلقاء الأناشيد الاسلامية

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تنظم مؤسسة الدراسات الإسلامية والمعلومات مهرجاناً بعنوان " مهرجان ليلة رمضان" في منطقة Hurstville في سيدني.





وتحدث مايكروفون أس بي أس عربي24 مع الدكتور أمين هادي، مؤسس ورئيس مؤسسة الدراسات الإسلامية والمعلومات وأول رئيس لمجلس المجتمع الإندونيسي في نيو ساوث ويلز، الذي استهل حديثه بتعريف المؤسسة التي نظمها.





وهي مؤسسة إسلامية تم تأسيسها بهدف مساعدة الجالية ككل ونشر المعلومات الصحيحة عن الديانة الاسلامية. وتقديم المساعدة لغير المسلمين الراغبين في الاطلاع على أسس هذه الديانة ومبادئئها الاجتماعية.



وتنظم المؤسسة العديد من الندوات التي دعت إليها شخصيات رسمية وأكاديميين من داخل وخارج أستراليا، وذلك بالتعاون مع جامعة سيدني وجامعة نيو ساوث ويلز وجامعة كانبيرا الوطنية. وتم نشرها عبر العديد من الوسائل الاعلامية.



Dr Amin Hady at the celebration of Ramadhan at the Zetland Mosque, Sydney in 2015. Source: SBS وأوضح الدكتور هادي أن هذا المهرجان ليس الأول من نوعه، فقد قاموا سابقاً بشيء مشابه ولكن في مسجد زتلاند وكان على نطاق أضيق. ومهرجان ليلة رمضان هذه السنة هو استمرارية لما قدمناه سابقاً.





أما الهدف من تنظيم المهرجان هذه السنة هو جمع المسلمين بشكل واسع ونشر المعلومات الحيثية عن الاسلام وخلق روابط وثيقة بين الجميع:





"شهر رمضان هو شهر مبارك وهو فرصة للمسلمين للتجمع كل يوم"



ويشمل برنامج المهرجان سوق شعبي يحتوي على لوازم العيد، وسيتم توزيع الكتيبات عن الديانة الاسلامية إضافة إلى إلقاء الأناشيد الاسلامية وطبعاً هناك برنامج رسمي بحضور العديد من الشخصيات الرسمية ورجال الدين والسفارات.



Source: SBS وأشار الدكتور هادي أنهم يعملون على مهرجان أوسع للسنة القادمة وسيتخلله العديد من البرامج والنشاطات وسيمتد على عدة أيام.





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