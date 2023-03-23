"استغلوا رمضان لخسارة الوزن": ما أوجه الشبه بين الصوم المتقطع وصيام الشهر الفضيل؟

النقاط الرئيسية: الصيام المتقطع يشبه الصيام الاسلامي إلى حد كبير، لكن الاختلاف الأبرز هو عدم قدرة الصائم على شرب الماء والمشروبات.

المسبب الأكبر لزيادة الوزن خلال شهر رمضان هوعدم تقسيم الطعام وتناول كل شيء دفعة واحدة.

يجب على من يعانون من أمراض مزمنة الالتزام بنصيحة الطبيب حول الصيام أو عدمه.

في هذه الحلقة من بودكاست "تحت المجهر" تجيب أخصائية التغذية وخسارة الوزن على هذه الأسئلة، وتشرح أن الصيام المتقطع يشبه الصيام الاسلامي إلى حد كبير، لكن الاختلاف الأبرز هو أن الشخص بإمكانه تناول الماء والمشروبات خلال الصيام المتقطع الذي هو أمر غير ممكن خلال صيام رمضان.



كما أن هناك أنواع مختلفة للصيام المتقطع، فهناك قاعدة 16:8 أي أن الشخص يصوم لمدة 16 ساعة، ثم يأكل ما يريده خلال الثماني ساعات المتبقية. والنوع الثاني هو 5:2 أي أن الشخص يتناول ما يريده لمدة خمسة أيام ثم يعمل على إنقاص السعرات الحرارية إلى 500 أو 600 وحدة خلال كل يوم من اليومين الباقيين.



Breaking fast in Ramadan Getty Images/Jasmon Merdan Source: Getty / Getty Images/Jasmon Merdan على الرغم أن الصيام المتقطع هوأحد أساليب خسارة الوزن، إلا أن الكثير من الناس يزيد وزنها خلال شهر رمضان، وقد أرجعت منى سبب هذا الأمر إلى زيادة تناول الحلويات والأكل بكميات كبيرة وقلة الحركة أثناء الصيام.





قالت منى، " لو اتبعنا أسلوباً صحياً للأكل أثناء الصيام، شهر رمضان سيكون فرصة رائعة لخسارة الوزن".





لذا تشجع منى على ضرورة تقليل الكميات التي نتناولها لمنع حدوث عسر الهضم والامساك بالدرجة الأولى. كما يجب التأكد من أن الوجبات تحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين وتناول كميات قليلة من الحلويات. كما أنه من المهم تقسيم الوجبات وعدم تناول الأكل كله دفعة واحدة.



Weight loss or diet concept. stock image of alarm clock on plate Source: Getty / Getty Images أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، فمن الضروري أن يراجعوا طبيب العائلة قبل اتخاذ قرار الصيام خلال شهر رمضان لأنه هو الوحيد القادر على تقييم وضعه بناء على متابعته لحالته، وبالتالي يجب أن يقتنع المريض بما يقوله الطبيب سواء وافق أو لم يوافق على قيامه بالصيام.





أضافت منى،"في حال وافق الطبيب يجب أن يلتزم المريض بأي تعديلات قد يطلب منه القيام بها في نشاطه وأدويته ونظامه الغذائي".



Source: Getty / Getty Images/fcafotodigital كما شددت منى على أهمية وجبة السحور للصائم لأنها تمنح الصائم النشاط لبقية اليوم، لكن المهم في وجبة السحور هو النوعية وليس الكمية، على عكس الاعتقاد السائد أنه يجب تناول الكثير من الطعام للشعور بالشبع لأطول وقت ممكن.





وفي هذا الخصوص قالت منى، "يجب الاعتمد بالدرجة الأولى على البروتينات كالبيض والجبنة قليلة الملوحة، إضافة إلى الخضروات والخبز الأسمر أو المصنوع من الحبوب الكاملة وعدم تناول الحلويات على الإطلاق.



وفي ختام حديثها، أشارت منى أن رمضان ليس شهر الكسل لأن الذهن والعقل يفكر بطريقة أفضل عند عدم الأكل، والجسم يتهيأ لبناء خلايا جديدة عند توقف المعدة عن الهضم، لذا من الضروري اغتنام الفرصة خلال شهر رمضان لمن يريد إنقاص وزنه.





استمعوا إلى أبرز النصائح التي قدمتها أخصائية التغذية وخسارة الوزن منى البدوي في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.





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