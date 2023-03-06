تجنبوا المضادات الحيوية: ما هي الجائحة الصامتة التي ستقتل الملايين بحلول عام 2050؟

النقاط الرئيسية: مقاومة مضادات الميكروبات هي قيام الميكروبات بتطوير مناعة ضد المضادات الحيوية بسبب كثرة أو سوء استعمالها

مع مرور الزمن يصبح لدى الميكروبات قدرة على مقاومة كل أنواع المضادات الحيوية فتصبح جراثيماً خارقة.

من المهم تثقيف الناس بأنه لا يجب طلب المضادات الحيوية من الطبيب لأسباب بسيطة كالتهاب البلعوم

قال طبيب الصحة العامة الدكتور أشرف ناشد في حديثه لبودكاست "تحت المجهر" أن مقاومة مضادات الميكروبات أو Antimicrobial Resistance هي قيام الميكروبات بتطوير مناعة ضد المضادات الحيوية بسبب كثرة أو سوء استعمالها.



هذه ظاهرة مخيفة جداً بسبب عدم اختراع أي مضادات حيوية جديدة، فأصبح لدى الميكروبات مناعة قوية جداً على المضادات الحيوية المتوافرة حالياً.

Source: AAP / AAP Image/ Julien Behal/PA Wire كما ان تفاقم هذه المشكلة يمكن أن يهدد المرضى الذين سيخضعون لعمليات جراحية مثل الولادة القيصرية واستبدال الورك والعلاج الكيميائي لمرضى السرطان. وقد شرح الدكتور أشرف هذا الأمر بأنه عند إجراء أي عملية يعطى المريض احتياطي وقائي لحمايته من الميكروبات التي قد تدخل جسمه، فإذا كان الميكروب قادراً على مقاومة المضاد الحيوي قد يحصل تسمم في الجسم وبالتالي فحياة المريض تكون في خطر.



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أوضح الدكتور أشرف أن الميكروب يتكاثر بسرعة رهيبة عندما يدخل جسم الإنسان، ومع مرور الزمن يصبح لدى بعض الميكروبات قدرة على مقاومة كل أنواع المضادات الحيوية. من هنا يطلق عليها اسم الجراثيم الخارقة أو Superbugs.



يموت خمسة آلاف شخص في أستراليا سنوياً لأنه لا يوجد أي نوع من المضادات الحيوية القادرة على علاج حالاتهم.

كما شدد الدكتور أشرف على ان الأمر غاية في الخطورة، لأنه لو استمر الحال على ما هو عليه اليوم، سيتسبب هذا الأمر بمقتل الملايين كما توقعت منظمة الصحة العالمية بحلول عام 2025.



Antibiotic-resistant superbug gonorrhoeae. Source: Getty / Getty Images لذا من المهم تثقيف الناس بأنه لا يجب طلب المضادات الحيوية من الطبيب لأسباب بسيطة كالتهاب البلعوم. هذه الحالات لا تستدعي أخذ مضادات حيوية لأنها ستقتل الباكتيريا الجيدة أيضاً في الجسم وتفقده الفيتامينات الجيدة التي يحتاجها.





من هنا نصح الدكتور ناشد الأفراد بأن يكونوا على دراية بالخطر الذي يواجهونه لا سيما الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وأن يسمعوا لما يقوله الطبيب. كما دعا إلى المحافظة على الممارسات الصحية التي انتشرت خلال جائحة كورونا ولا سيما معايير النظافة لأنها قد تقتل الميكروب قبل وصوله للجسم.



اللقاحات هي أيضاً من أفضل الوسائل لمنع الميكروبات من دخول الجسم وبالتالي الحاجة لعلاجها بالمضادات الحيوية.

أما على صعيد الحكومات، فيجب عليها تشجيع شركات الأدوية على اختراع أدوية جديدة ومضادات حيوية جديدة لأننا قد نواجه ما يعرف بالجائحة الصامتة التي ستقتل الملايين بحلول عام 2050 إذا لم يتم العمل بشكل جدي على الموضوع.





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