اعتمدوا صيدلانياً واحداً: المزج بين الأدوية أمر غير مقصود لكنه مميت أحياناً

النقاط الأساسية: أبرز الأخطاء هي أخذ الأدوية بناء على اقتراح صديق أو قريب.

المزج بين الأدوية قد يكون غير مقصود لكنه قد يسبب الموت.

التزموا بطبيب واحد وصيدلاني واحد حتى لا تقعوا في أخطاء مزج الأدوية.

تقول سيلفانا أن المشكلة تكمن في أن الكثير من الناس لا يحترمون الأدوية ولا يعرفون مدى تأثيرها عليهم.





وتضيف أن من أبرز الأخطاء شيوعاً عندما يأخذ الشخص دواء بناءً على اقتراح صديق أو قريب قد استعمل هذا الدواء سابقاً.



Credit: www.bitemagazine.com.au وقالت سيلفانا أنهم كثيراً ما يواجهون مشكلة في تخزين الأدوية، بحيث يمكن أن ينسى الشخص أين وضع الدواء ثم يستعمله لاحقاً بعد انتهاء صلاحيته.





كما أن من أبرز الأخطاء شيوعاً التي يقوم بها حوالي 90 بالمئة من الأشخاص هي مزج الأدوية مما يحدث تفاعلات فيما بينها





تقول سيلفانا، "غالباً ما يحدث هذا الأمر عندما لا يزور الشخص نفس الطبيب والصيدلاني باستمرار".



وأشارت سيلفانا أيضاً أن الجرعات الزائدة هي مشكلة كبيرة أيضاً قد يقوم بها بعض الأشخاص بصورة مقصودة، لكنها في معظم الأحيان غير مقصودة ، كمن يشتري دواءين يحتويان على مادة الباراسيتامول في حال الإنفلونزا وتناولهما سوياً.





وغالباً ما يقع الأشخاص الذين لا يبادرون إلى الحديث مع الصيدلاني وسؤاله عن الأدوية ضحية هذه الأخطاء، وإنما يتكفون بمجرد شراء الدواء والخروج من دون الاستفسار عنه.





أما عن مضاعفات هذه الأمور، فتقول سيلفانا أنه للأسف يمكن أن تؤدي إلى الموت أحياناً. وهي مشكلة تواجهها الجاليات غير المتحدثة بالإنكليزية على وجه الخصوص.



Source: Pixabay وبما أن معظم الأدوية تُفرز من الكبد أو الكلى، فإن أخذ أي جرعة خاطئة يمكن أن يؤثر على أداء هذه الأعضاء.





ولا يقتصر الأمر على الحبوب والكبسولات، حتى المراهم والكريمات فهي تدخل إلى الدم ويمكن أن تؤثر على الجسم.





بناءً على كل هذه المعطيات، تشدد سيلفانا على ضرورة أن يتعامل الشخص مع نفس الطبيب والصيدلاني بصورة دائمة، مما يمكن الصيدلاني أن يبقى على دراية وعلم بكل الأدوية التي يأخذها.



Source: AAP ومن حسنات التعامل مع نفس الصيدلاني، هو أنه في حال عدم توفر الدواء وهي مشكلة تحصل حالياً بعد جائحة كورونا، يقوم الصيدلاني بالتأكد من توفير الأدوية للمريض لأنه يعلم جيداً أنه لا يمكن إيقاف الأدوية بصورة مفاجئة.



كما تشجع سيلفانا على استعمال ما يعرف بـ Webster Pack، وهي عبارة عن علبة مقسمة عليها أيام الأسبوع وأوقات النهار، يقوم الصيدلاني بوضع الأدوية فيها للمريض بحيث يعرف ما يجب أخذه وفي أي وقت وفي حال نسي أخذ الدواء سيعرف ذلك أيضاً. كما أنها متوافرة بجميع اللغات ومن ضمنها العربية أيضاً.





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