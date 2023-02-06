اعتمدوا صيدلانياً واحداً: المزج بين الأدوية أمر غير مقصود لكنه مميت أحياناً

At the pharmacy

Source: Getty / Getty Image/Terry Vine

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

يدخل ما يقدر ب 250 ألف أسترالي إلى المستشفيات سنوياً بسبب أخطاء في أخذ الأدوية والمزج فيما بينها. لذا تتناول هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر مع الصيدلانية سيلفانا جعيتاني أبرز هذه الأخطاء وآثارها وكيفية تجنبها.

النقاط الأساسية:
  • أبرز الأخطاء هي أخذ الأدوية بناء على اقتراح صديق أو قريب.
  • المزج بين الأدوية قد يكون غير مقصود لكنه قد يسبب الموت.
  • التزموا بطبيب واحد وصيدلاني واحد حتى لا تقعوا في أخطاء مزج الأدوية.
تقول سيلفانا أن المشكلة تكمن في أن الكثير من الناس لا يحترمون الأدوية ولا يعرفون مدى تأثيرها عليهم.

وتضيف أن من أبرز الأخطاء شيوعاً عندما يأخذ الشخص دواء بناءً على اقتراح صديق أو قريب قد استعمل هذا الدواء سابقاً.
Australia Budget 2017
Credit: www.bitemagazine.com.au
وقالت سيلفانا أنهم كثيراً ما يواجهون مشكلة في تخزين الأدوية، بحيث يمكن أن ينسى الشخص أين وضع الدواء ثم يستعمله لاحقاً بعد انتهاء صلاحيته.

كما أن من أبرز الأخطاء شيوعاً التي يقوم بها حوالي 90 بالمئة من الأشخاص هي مزج الأدوية مما يحدث تفاعلات فيما بينها

تقول سيلفانا، "غالباً ما يحدث هذا الأمر عندما لا يزور الشخص نفس الطبيب والصيدلاني باستمرار".
إقرأ أيضاً

الأكل والنوم والرياضة ثلاثية العمر الطويل: كيف نضمن عمراً مديداً وسليماً؟

وأشارت سيلفانا أيضاً أن الجرعات الزائدة هي مشكلة كبيرة أيضاً قد يقوم بها بعض الأشخاص بصورة مقصودة، لكنها في معظم الأحيان غير مقصودة ، كمن يشتري دواءين يحتويان على مادة الباراسيتامول في حال الإنفلونزا وتناولهما سوياً.

وغالباً ما يقع الأشخاص الذين لا يبادرون إلى الحديث مع الصيدلاني وسؤاله عن الأدوية ضحية هذه الأخطاء، وإنما يتكفون بمجرد شراء الدواء والخروج من دون الاستفسار عنه.

أما عن مضاعفات هذه الأمور، فتقول سيلفانا أنه للأسف يمكن أن تؤدي إلى الموت أحياناً. وهي مشكلة تواجهها الجاليات غير المتحدثة بالإنكليزية على وجه الخصوص.
medications
Source: Pixabay
وبما أن معظم الأدوية تُفرز من الكبد أو الكلى، فإن أخذ أي جرعة خاطئة يمكن أن يؤثر على أداء هذه الأعضاء.

ولا يقتصر الأمر على الحبوب والكبسولات، حتى المراهم والكريمات فهي تدخل إلى الدم ويمكن أن تؤثر على الجسم.

بناءً على كل هذه المعطيات، تشدد سيلفانا على ضرورة أن يتعامل الشخص مع نفس الطبيب والصيدلاني بصورة دائمة، مما يمكن الصيدلاني أن يبقى على دراية وعلم بكل الأدوية التي يأخذها.
Pharmacy
Source: AAP
ومن حسنات التعامل مع نفس الصيدلاني، هو أنه في حال عدم توفر الدواء وهي مشكلة تحصل حالياً بعد جائحة كورونا، يقوم الصيدلاني بالتأكد من توفير الأدوية للمريض لأنه يعلم جيداً أنه لا يمكن إيقاف الأدوية بصورة مفاجئة.
إقرأ أيضاً

طبيب أخصائي: الشخير قد يؤدي إلى انقطاع النفس ويتسبب بتوتر العلاقة مع الشريك

كما تشجع سيلفانا على استعمال ما يعرف بـ Webster Pack، وهي عبارة عن علبة مقسمة عليها أيام الأسبوع وأوقات النهار، يقوم الصيدلاني بوضع الأدوية فيها للمريض بحيث يعرف ما يجب أخذه وفي أي وقت وفي حال نسي أخذ الدواء سيعرف ذلك أيضاً. كما أنها متوافرة بجميع اللغات ومن ضمنها العربية أيضاً.

 أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.


يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار 
SBS عربي News 
في أي وقت على SBS On Demand.


 


 

 

 




شارك

اخترنا لك

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

'كن مستعدا للسفر': اليك أحدث نصائح السفر من الحكومة الاسترالية

ما هي البلدان التي يمكن للأستراليين السفر إليها بدون تأشيرة في 2023؟

12:26

الدكتور تميم درويش يكشف أسرار 'الكبسولة المشعة' التي أثارت الذعر في أستراليا

حادث سير مروّع في سيدني يودي بحياة شابين من أصول لبنانية والشرطة تحقق

14:21

تأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600: تفاصيل الكفالة وشروط الحصول على التأشيرة

11:27

قصة نجاح سورية على أرض أسترالية: 3 شركاء يحققون حلمهم بفتح مصلحة تجارية في غرينايكر

11:47

'العراق يولد المبدعين': منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي يكرم أبناء الجالية المتفوقين

Latest podcast episodes

Old People

الأكل والنوم والرياضة ثلاثية العمر الطويل: كيف نضمن عمراً مديداً وسليماً؟

Working from home during lockdowns can cause gaining Covid-Kilos

"ضعوا أهدافاً واقعية": ما سبب تراجع معظم الناس عن هدف خسارة الوزن خلال أقل من شهر؟

redback.jpg

تحت المجهر: كيف نتعامل مع لدغات الحشرات والأفاعي وقناديل البحر في موسم الصيف؟

mindfulness, act, psychological flexbiility

إغلاقات كورونا فاقمت الأزمات النفسية للشباب الأسترالي والعلاج يبدأ عند طبيب العائلة