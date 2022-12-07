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خبير عقاري: "بعد ثماني زيادات متتالية لسعر الفائدة استراحة لأصحاب القروض العقارية حتى فبراير المقبل"

أس بي أس عربي۲٤

خبير عقاري: "بعد ثماني زيادات متتالية، اصحاب القروض على موعد مع استراحة لمدة شهرين من رفع سعر الفائدة"

خبير عقاري: "بعد ثماني زيادات متتالية، اصحاب القروض على موعد مع استراحة لمدة شهرين من رفع سعر الفائدة" Source: Pixabay

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نشر في: 7/12/2022 6:20pm, آخر تحديث: 7/12/2022 6:33pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Iman Riman
المصدر: SBS

سعر الفائدة سيثبت على 3.1 بالمائة حتى السابع من فبراير شباط 2023 نظرا لفترة العطلات

نشر في: 7/12/2022 6:20pm, آخر تحديث: 7/12/2022 6:33pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Iman Riman
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • رفع بنك الاحتياطي الأسترالي امس الثلاثاء سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.1٪
  • معدل السيولة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي سيرتفع أكثر - اعتمادًا على حالة الاقتصاد العالمي وإنفاق الأسر الاسترالية وما
  • "اصحاب القروض على موعد مع استراحة لمدة شهرين من رفع سعر الفائدة"
رفع بنك الاحتياطي الأسترالي امس الثلاثاء سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.1٪ ، وهو أعلى مستوى منذ نهاية عام 2012. وقال محافظ البنك فيليب لوي في بيان: "التضخم في أستراليا مرتفع للغاية ، عند 6.9٪ على مدار العام حتى أكتوبر".

ويشير الوكيل العقاري تشاد عربيد الى ان التوقعات تشير " أن معدل السيولة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي سيرتفع أكثر - اعتمادًا على حالة الاقتصاد العالمي وإنفاق الأسر الاسترالية وما قد يحدث للأجور والأسعار"
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ويشير عربيد الى انه من المؤكد ان سعر الفائدة سيثبت على 3.1 بالمائة حتى السابع من فبراير شباط 2023 نظرا لفترة العطلات "بعد ثماني زيادات متتالية، اصحاب القروض على موعد مع استراحة لمدة شهرين من رفع سعر الفائدة"

في هذه الاثناء اعلنت حكومة نيوساوث ويلزإعادة تقسيم اراض عديدة في مناطق متفرقة مما سيسمح ببناء 70 الف منزل جديد في الولاية.

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وقال رئيس حكومة الولاية دومينيك بيروتيه انه "يوجه كل الموارد نحو بناء المزيد من المنازل" في الوقت الذي تتواصل فيه كلفة المعيشة في الارتفاع

استمعوا الى حلقة هذا الاسبوع من بودكاست عالم العقارات مع تشاد عربيد في الرابط الصوتي أعلاه

استمعوا إلى اللقاء مع المحامي فادي الزوفي كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.


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