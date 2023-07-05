تقرير: أسعار المنازل تضاعفت في بعض المدن الأسترالية في أقل من عشر سنوات

澳洲消費者在新年2022年最擔心雜貨加價。

Counting money Source: AAP / AAP Image/Alan Porritt

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كشفت بيانات Corelogic عن ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة في جميع أنحاء البلاد ، حيث بلغ متوسط سعر المنزل ما يزيد قليلاً عن 723000 دولار. لكن المحللين يقولون إن وتيرة هذا النمو تباطأت - مع انخفاض السوق الوطنية بنسبة 5.3 في المائة عن العام الماضي.

قرر مصرف الاحتياط الاسترالي تثبيت أسعار الفائدة ، مع بقاء المعدل عند 4.1 في المائة. وقال مجلس إدارة المصرف في بيان إن التوقف المؤقت في رفع أسعار الفائدة سيمنحه مزيدًا من الوقت لتقييم التوقعات الاقتصادية ، والتي وصفها بأنها غير واضحة.

وقال الوكيل العقاري تشاد عربيد إن عدداً من المناطق تضاعفت فيها أسعار المنازل في أقل من عشر سنوات. فما هي تلك المناطق يا ترى؟ الاجابة في التدوين الصوتي اعلاه

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