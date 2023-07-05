تقرير: أسعار المنازل تضاعفت في بعض المدن الأسترالية في أقل من عشر سنوات

قرر مصرف الاحتياط الاسترالي تثبيت أسعار الفائدة ، مع بقاء المعدل عند 4.1 في المائة. وقال مجلس إدارة المصرف في بيان إن التوقف المؤقت في رفع أسعار الفائدة سيمنحه مزيدًا من الوقت لتقييم التوقعات الاقتصادية ، والتي وصفها بأنها غير واضحة.





وقال الوكيل العقاري تشاد عربيد إن عدداً من المناطق تضاعفت فيها أسعار المنازل في أقل من عشر سنوات. فما هي تلك المناطق يا ترى؟ الاجابة في التدوين الصوتي اعلاه





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