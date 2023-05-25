وفاة نجمة الروك تينا ترنر عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض

توفت المغنية تينا ترنر إحدى أشهر نجمات موسيقى الروك التي حققت أغانيها نجاحًا كبيرًا بما في ذلك أغنيتا Proud Mary وThe Best.





جاءت وفاة المطربة الشهيرة عن عمر يناهز 83 عامًا بعد صراع طويل مع المرض حسبما قال وكيل الدعاية الخاص بها. وأضاف أنها توفيت بسلام في منزلها بالقرب من زيورخ بسويسرا.





تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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