وفاة نجمة الروك تينا ترنر عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض

Obit Tina Turner

Tina Turner performs in a concert in Cologne, Germany on Jan. 14, 2009. Turner, the unstoppable singer and stage performer, died Tuesday, after a long illness at her home in Küsnacht near Zurich, Switzerland, according to her manager. She was 83. Source: AP / Hermann J. Knippertz/AP

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توفت المغنية تينا ترنر إحدى أشهر نجمات موسيقى الروك التي حققت أغانيها نجاحًا كبيرًا بما في ذلك أغنيتا Proud Mary وThe Best.

جاءت وفاة المطربة الشهيرة عن عمر يناهز 83 عامًا بعد صراع طويل مع المرض حسبما قال وكيل الدعاية الخاص بها. وأضاف أنها توفيت بسلام في منزلها بالقرب من زيورخ بسويسرا.

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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