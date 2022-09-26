في بادرة رائدة: السناتور شوكت مسلماني يكرم أوائل الفنانين الأستراليين العرب في البرلمان الأسترالي

النقاط الرئيسية: هذه المبادرة التكريمية تعتبر الأولى من نوعها في أستراليا لتكريم المبدعين العرب في البرلمان الأسترالي.

شمل التكريم رواد الفنون العربية الذين أسهموا برقي ونشر الفن العربي الأصيل.

تهدف الاحتفالية نشر الثقافة العربية في بلد يحتفل ويتباهى بتعدد الثقافات والحضارات من خلال اللغة العالمية وهي الموسيقى والفن.

في بادرة تعتبر هي الأولى من نوعها، أقام السناتور شوكت المسلماني حفلاً تكريمياً في البرلمان الأسترالي، ضم نجوم الجالية العربية الذين أثروا وساهموا في نشر ورفعة الثقافة الفنية العربية في الاغتراب.





لعل ما يميز هذه الاحتفالية هو تكريم نخبة قدموا فنوناً متنوعة منها العزف على آلات شرقية متنوعة كالناي والقانون، فنون الغناء، تصميم الرقصات وغيرها من الفنون الأصيلة.





في بداية الاحتفالية أكد السناتور المسلماني على ضرورة نشر الثقافة العربية في بلد يحتفل ويتباهى بتعدد الثقافات والحضارات من خلال اللغة العالمية وهي الموسيقى والفن.



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فيما عبر وزير الاقتصاد والموسيقى السناتور جان كريهام في كلمته عن تأكيده أن أستراليا خصصت وزيراً خاصاً خاص للموسيقى".





وحضر الحفل الفنان اللبناني صبحي توفيق وممثلين عن حكومات عربية في الاغتراب وصحافيين وفنانين وحشد كبير من محبي الثقافة والفن.



حيث تم في الحفل تكريم الفنان مجدي بولس عازف "التشيلو" المصري الذي واكب زمن الجيل العمالقة المصريين أمثال كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار سيد مكاوي والموسيقي بليغ حمدي.



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كما تم تكريم قن تصميم الرقصات الفلكلورية الشرق أوسطي من خلال مدرب ومصمم الرقص الفولكلوري اللبناني ايلي عاقوري الذي رسم لوحات راقصة أذهلت وأمتعت أبناء العرب في المهجر.





فيما نال عازف الكمان اللبناني الفنان عماد نصير تكريماً نظير مسيرته الفنية الزاخرة بالإبداع.





كما تم تكريم الفنان الأسترالي العراقي محمد ليلا عازف القانون، والفنان ابراهيم ساروفين من سوريا الذي أبدع في العزف على آلة الكيبورد.



وشملت قائمة المكرمين أيضاً عازف الناي والمزمار نزيه اذان من لبنان والفنان العراقي اسماعيل فاضل المتخصص بالمقام والطرب الأصيل في أستراليا.





ولعل من أبرز الفنون النادرة التي أبدع فيها العرب فن العتابا والميجانا، لذلك جاء التكريم ليحتفي بالفنان اللبناني مالك رفاعي، حيث أثر بفنه وأحيا هذا الفن الأصيل شكلاً وموضوعًا وذلك باختيارات رائعة عابقة بالمعاني الجزلة.





الشبابة (المزمار) الآلة الموسيقية المصنوعة في الاصل من خشب (الخوص) والتي تطورت لاحقاً، يداعب فيها الفنان الفلسطيني الأردني جمال عليان بأصابعه وأنفاسه ليصدر نغمات ممزوجة بالفرح والشجن أحيانا، حيث حظي بالتكريم على ما أبدعه بعزفه من مشاعر الحب والحنين للأرض والانسان والوطن.



كما تم تكريم الفنانين محمد حداره من لبنان، وهو فنان وممثل وكاتب مسرحيات، والفنانة اللبنانية لورا حاتم، المعروفة في الأوساط الاسترالية بفنها الراقي منذ أكثر من عشرين عامًا. كما تم أيضاً تكريم المطربة اللبنانية ابتسام الصغير.





قدمت الحفل الذس يعد البادرة الأولى في أستراليا، الإعلامية والأكاديمية شادية الحاج، حيث لاقت هذه اللفتة التي أقامها السيناتور شوكت مسلماني صدى واسعاً من رواد الفن الأوائل من أبناء الجالية المبدعين.





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