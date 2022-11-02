شاكيرا تنشر فيديو تقبل فيه قدمي والدها المريض

أشاد متابعو الفنانة الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا على وسائل التواصل الاجتماعي باحترامها الكبير لوالدها.





جاء ذلك بعد أن نشرت الفنانة مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" وتظهر فيه وهي تساعد والدها المريض على القيام بتمارينٍ ريّاضية من على الكرسيّ وأثناء إمساكها قدمي والدها تقوم شاكيرا بتقبيلهما.





تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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