أس بي أس عربي۲٤

شاكيرا تنشر فيديو تقبل فيه قدمي والدها المريض

أس بي أس عربي۲٤

Shakira.png

Credit: @shakira

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نشر في: 3/11/2022 10:48am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al- Fahad
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 3/11/2022 10:48am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al- Fahad
المصدر: SBS
أشاد متابعو الفنانة الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا على وسائل التواصل الاجتماعي باحترامها الكبير لوالدها.

جاء ذلك بعد أن نشرت الفنانة مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" وتظهر فيه وهي تساعد والدها المريض على القيام بتمارينٍ ريّاضية من على الكرسيّ وأثناء إمساكها قدمي والدها تقوم شاكيرا بتقبيلهما.

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

Advertisement
هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


 



شارك

Latest podcast episodes

Younis Mahmoud (left) is aiming to make history with Iraq (AAP).png

عشق العراقيين للكرة لا يتوقف عند مكان: لعبوها صغارا فوحدتهم كباراً

parents visa

الحكومة ترفع عدد تأشيرات الوالدين واليد العاملة الماهرة: بالأرقام، ما التغييرات الايجابية التي طرأت؟

A supplied image obtained on Tuesday, November 9, 2021, of A Royal Australian Air Force KC-30A Multi Role Tanker Transport aircraft (right) and two United States Air Force B-1 Lancer bomber aircraft fly in formation over the Northern Territory

محلل: نشر قاذفات بي-52 الأمريكية في أستراليا يوفر لها قوة دفاعية، لكن يجعلها في مواجهة مع الصين

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع 3/11/2022