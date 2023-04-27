شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بقالب حلوى ضخم وتصفها بـ"الأميرة" (الصورة بالداخل)

احتفلت النجمة المصريّة شريهان بعيد ميلاد ابنتها الجميلة وشاركت متابعيها على انستجرام بمجموعة من الصور.
وظهرت ابنة شريهان في الصور وهي تقطع قالب حلوى ضخم وكتبت النجمة المصريّة معلقة على الصور: "كل سنة وأنتي طيبة يا أميرتي وقوتي وسعادتي.. كل سنة وأنت حبيبتي ودنيتي وأميرتي الجميلة".
تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.
Credit: @sherihanofficial
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