خطوة بخطوة: ما الذي سيحدث في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث الأسبوع المقبل؟

النقاط الرئيسية: سيتم تتويج تشارلز رسميًا في احتفال يوم 6 مايو سيجتمع له الآلاف في كنيسة وستمنستر أبي

سيدير مراسم التتويج رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي

يعتبر تاج سانت إدواردز القطعة الأساسية في التتويج لأنها تستخدم في لحظة التتويج بالضبط

مع وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في منزلها الريفي في بالمورال في سبتمبر من العام الماضي أصبح تشارلز الثالث ملكًا على الفور.





في الأيام التي تلت وفاة الملكة تم إعلان تشارلز رسميًا ملكًا جديدًا لبريطانيا والآن بعد شهور من التحضيرات سيتم تتويجه.





سيتم تتويج تشارلز رسميًا في احتفال يوم 6 مايو سيجتمع له الآلاف في كنيسة وستمنستر أبي والشوارع المحيطة بوسط لندن للاستمتاع باستعراض لأبهة الملكية البريطانية.





كلمة تتويج وهي coronation باللغة الإنجليزية مشتقة من الكلمة اللاتينية "corona" التي تعني التاج. لكن حفل التتويج يشمل أكثر بكثير من مجرد وضع التاج على رأس الملك.





إن التتويج هو اجتماع رمزي للملكية والكنيسة والدولة من أجل طقس ديني يقوم خلاله الملك بتقديم عهود لكل من الله والوطن.





سيدير مراسم التتويج رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي. ستكون العناصر الأساسية في حفل التتويج هي الاعتراف وحلف اليمين ودهن الملك بالزيت المقدس والتنصيب والتتويج والتكريم. يتم الاعتراف عندما يقف الملك في مسرح الكنيسة ويقدم نفسه للناس.



The Collegiate Church of St Peter at Westminster, which is almost always referred to popularly and informally as Westminster Abbey, is a large, mainly Gothic church, in Westminster, London, just to the west of the Palace of Westminster. Credit: Hans Neleman/Getty Images بعد أداء قسم التتويج وهو تعهد بالحكم وفقًا للقانون وممارسة العدل والرحمة والحفاظ على كنيسة إنجلترا يدهن رئيس الأساقفة الملك بالزيت المقدس.





تعتبر هذه اللحظة هي الجزء الأكثر قداسة في الحفل ولم يتم بثها على التلفزيون في عام 1953.





الجزء التالي هو التنصيب عندما يرتدي الملك رداء التتويج المقدس ويعرض عليه رموز الملكية: الجرم السماوي وحلقة التتويج والصولجان وغيرها.



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قرب نهاية الحفل سيتم وضع تاج سانت إدواردز على رأس الملك وسيتجه نحوه الأمراء لتقديم احترامهم فيما يعرف باسم التكريم.





يعتقد بعض المؤرخين أنه قد يتم تعديل بعض أجزاء التتويج لتعكس المجتمع المعاصر لكنها في المجمل ستظل كما هي على الأرجح.





أي تاج سيستخدمه الملك تشارلز؟





سيظهر خلال الحفل العديد من شعارات التتويج ومنها التيجان التي سيرتديها الملك.





يعتبر تاج سانت إدواردز القطعة الأساسية في التتويج لأنها تستخدم في لحظة التتويج بالضبط. صُنع التاج الحالي للملك تشارلز الثاني في عام 1661 بعد استعادة النظام الملكي في العام السابق.



The Imperial State Crown, which alone has 2,868 diamonds, 273 pearls, 17 sapphires, 11 emeralds and 5 rubies is a priceless symbol of the British monarchy. Credit: John Harper/Getty Images التاج الثاني هو تاج Imperial State Crown والذي سيكون الكثيرون على دراية بشكله لأنه غالبًا ما يستخدم في المناسبات الاحتفالية مثل افتتاح البرلمان. التاج مرصع بأكثر من ألفين وثمانمئة ماسة مبهرة ، بما في ذلك ماسة Cullinan II الضخمة.





سيكون هناك موكبان في شوارع العاصمة البريطانية يوم التتويج سيأخذ الموكب الأول الملك إلى الكنيسة في طريقه إلى حفل التتويج وبعد الحفل سيكون هناك موكب أكبر يعود به إلى قصر باكنجهام حيث سيظهر هو وأفراد العائلة المالكة في الشرفة.





ليس من المؤكد بعد كم من الوقت سيستغرق حفل تتويج الملك تشارلز لكنه من المتوقع أن يكون أقصر من حفل تتويج والدته قبل سبعة عقود.





استمر حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية والذي كان أول حدث ملكي يتم بثه مباشرة على التلفزيون لأكثر من ثلاث ساعات.





يقول العديد من الخبراء أنه من المحتمل أن يستمر الاحتفال لمدة ساعتين.





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