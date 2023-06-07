شهادات من فم الطلاب: "سأتخرج مع دين يبلغ 76 ألف دولار والقرض الجامعي حقق حلمي"

النقاط الرئيسية: يرتفع القرض الجامعي سنويًا بما يتماشى مع التضخم، وتم رفع مؤشر القرض الجامعي 7.1% لهذا العام مما يحتّم زيادة على القرض الجامعي

اعتبرت الطالبة الجامعية ايلينا ايسي أن القرض الجامعي فتح امامها أبواب التعليم الجامعي والاستقلالية المادية بعد انتقالها من لبنان الى استراليا لاستكمال دراستها

سوف تتخرج الطالبة اليسار العيد مع دين يبلغ 76 ألف دولار لتغطية نفقات شهادة مزدوجة في المحاماة والتجارة ولكنها ممتنة لقرض مكّنها من دخول الجامعة وتحقيق حلمها

يدخل الطالب الجامعي الأسترالي بوابة التعليم الجامعي بقرض تعليمي ويتخرج مع شهادة مرموقة، ولكن مع عجز مادي.





يقضي المواطن الأسترالي حياته بتسديد القروض، من تحصيل شهادة جامعية الى امتلاك سيارة فمنزل، لذا يعتبر البعض أن القرض الجامعي عبء مادي كبير على كاهل طالب في ربيع العمر، فيما يعتبر البعض الآخر أن هذا القرض يعزز التكافؤ والعدالة الاجتماعية، اذ يسمح لكل طالب بغض النظر عن الوضع المعيشي والاجتماعي بالحصول على فرصة تعلّم متساوية.





تحدثت الطالبة الجامعية من أصل لبناني ايلينا ايسي عبر برنامج Good Morning Australia عن أهمية هذا القرض الجامعي الذي فتح امامها أبواب التعليم الجامعي والاستقلالية المادية بعد انتقالها من لبنان الى استراليا لاستكمال دراستها.





ايلينا، التي تبلغ من العمر 23 عامًا، تتخصص في مجال التجارة وإدارة الأعمال في جامعة سيدني للتكنولوجيا.



لم يكن لدي خيار آخر سوى القرض الجامعي لأتابع تخصصي الذي يكلّف حوالي 7 آلاف دولار لكل فصل على مدار 3 سنوات

لم تكن ايلينا تعرف الكثير عن شروط القرض الجامعي، الا انها اطلعت عليه، "علمت انني لست مجبرة على تسديد القرض فور تخرجي وانه سوف يتم اقتطاع نسبة محددة من القرض تتناسب مع قيمة الأجر".





أما الطالبة اليسار العيد التي تتخصص بشهادة مزدوجة في المحاماة والتجارة والتسويق الرقمي في جامعة اديلايد فتقول:



سوف اتخرج مع دين يبلغ 76 ألف دولار لتغطية نفقات الشهادة المزدوجة والتدريب المهني

بدورها لم تكن إليسار تعرف الكثير عن هذا القرض الجامعي اذ تقول: "بدأت أسأل عن القرض الجامعي في نهاية المرحلة الثانوية وكيفية تسديد القرض".



شعرت بالاطمئنان لأن القرض لا يخضع لاي فائدة، ولكن لم يكن هناك أي ذكر لنسب الفهرسة التي تضاف على القرض تلقائيًا

تابعت اليسار قائلة: "أتنمى لو أن التعليم الجامعي مجاني كما هو الحال في سوريا ولكنني ممتنة للقرض الجامعي".



وصلت كلاجئة ولولا هذا القرض لما تمكنت من دخول الجامعة وتحقيق حلمي

هذا واعتبرت نائبة زعيم حزب الخضر مهرين فهروقي أن الحكومة العمالية كانت على علم أن القروض الجامعية سترتفع بسبب ارتفاع معدل التضخم لكنها فشلت في التحرك.





"علم حزب العمال أن قنبلة ديون الطلاب هذه على وشك الانفجار ولكنهم غائبون. اليوم، يشعر الخريجون والطلاب بالحزن، لكنهم أيضًا غاضبون من حكومة حزب العمال التي لديها القدرة على التدخل وإيقاف هذا الأمر لكنها لم تفعل شيئا".





من جهتها تقول سارة هندرسون المتحدثة باسم التحالف التعليمي إن نظام HECS-HELP قد مكّن الآلاف من الأستراليين من الحصول على تعليم جامعي، لكن معدل فهرسة الدين الذي يبلغ 7.1%، سيزيد الضغوط على الخريجين.







"إنه مخطط دعم التعليم العالي لآلاف الأستراليين. لكن معدلات الفهرسة تتصاعد بشكل صاروخي في وقت يكافح فيه الأستراليون لتأمين لقمة العيش، ويكافحون لدفع قرضهم العقاري والإيجار. إنه لأمر مروع للغاية أننا لا نرى حلولاً من هذه الحكومة".





كيف تتطلع الطالبتان الجامعيتان الى تسديد هذا القرض الجامعي؟





الإجابة في الملّف الصوتيّ أعلاه.







"Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



