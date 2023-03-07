"يوم الوفاء للجوهرة": تكريم نساء عربيات رائدات في اليوم العالمي للمرأة

النقاط الرئيسية: المركز الثقافي الأسترالي العربي/ منتدى بطرس عنداري يكرم باقة من النساء العربيات في يوم العالمي للمرأة.

المرأة ليست نصف المجتمع بل المجتمع كله، لأنها من تربي الرجل والمرأة على حد سواء.

يجب على المرأة العربية أن لا تخشى شيئاً من أجل الوصول إلى ما تصبو إليه.

حضر هذا الحفل العديد من وجوه الجالية الثقافية والإجتماعية والإعلامية في قاعة Lakemba Senior Citizen Centre في لاكمبا.





كان لميكروفون أس بي أس عربي 24 لقاءات متعددة كان أولها مع رئيس المركز الدكتور مصطفى علم الدين الذي اعتبر أن تكريم المرأة في يومها العالمي هو من أهم النشاطات التي يقوم بها المنتدى سنوياً. وأكد أن النساء المكرمات لهن أدوار فاعلة في ميادين متعددة الأمر الذي يدعي للفخر والاعتزاز.



المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي كل المجتمع لأنها تربي النساء والرجال على حد سواء.

Source: Supplied لقد قدمت الحفل السيدة فرح عصافيري التي أعربت في كلمتها لميكروفون أس بي أس عربي 24 عن فرحة وفخر كبيرين بالنساء التي تم تكريمهن، ودعت كل النساء إلى الاستمرار للأمام دائماً وعدم التوقف لأن إصرارهن هو نجاح بحد ذاته.





وعن أهمية دور الرجل في حياة المرأة قالت السيدة فرح، "من المهم جداً تقبل الرجل وتفهمه لدور المرأة وأهمية تكمينهاز



من دون التفهم والإقرار بدور الطرف الأخر لا تسير المركب في الحياة.

كانت الحاجة عبلة تهامي قادوس من بين النساء المكرمات تقديراً لتفانيها واخلاصها خلال عملها في مركز رعاية المرأة المسلمة والتي قالت أن المرأة بفطرتها تقوم بكل واجباتها اليومية، لذا من امهم أن نُشعر النساء بقيمة وأهمية عملهن.







Source: Supplied كما تم تكريم الأخصائية في علم النفس والمعالجة النفسية هانيا مسعود التي أهدت التكريم لوالدتها التي كان لها تأثير كبير في حياتها، ومن هنا شددت في حديثها على أهمية دور الأم لأنها المثل الأعلى لأبنائها. لذا إن تنشئة الأبناء يعتمد على أسلوب تربيتها لهم.



المرأة مكافحة في أستراليا ودائماً أحثها على تعلم اللغة والدفاع عن نفسها وأن تكون لديها ثقة قوية بنفسها.

كما تم تكريم السيدة ميسون يلدا لعملها الإستثنائي في خدمة الجالية العربية ولا سيما المهاجرين الجدد، والتي أعربت فن فرحة كبيرة بتكريمها من قبل المركز الثقافي الأسترالي العربي. وأشارت إلى أن المراة في أستراليا حاصلة على جميع الامتيازات، لكن بعض النساء العربيات لديهن تخوف من الانخراط في بعض الأعمال.



لا تكوني نمطية في اختياراتك، مارسي الأشياء التي تحبينها فكل الفرص متوافرة ومتاحة.

Source: Supplied كانت السيدة ناديا بوشتي أيضاً من بين النساء المكرمات تقديراً لعملها الرائد لدى مركز موارد اللاجئين وخدماتها المجتمعية. وقالت أن هذا التكريم يعني لها الكثير لأنهل وصلت إلى أستراليا في يوم المرأة العالمي عام 2013 وهذا ما يجهلها تنظر بفخر إلى المسيرة التي حققتها منذ وصولها حتى هذا اليوم.



كما شددت على الدور المهم والأساسي الذي يلعبه زوجها الذي هو الداعم الرئيسي لها في عملها، لأنه لا يوجد نجاح فردي هو دائماً عمل مشترك بين شخصين أو مجموعة.



المرأة العربية في كل العالم لديها قوة داخلها لكن عليها أحياناً أن تصقل قوتها لتخرجها إلى العلن.

وأخيراً تحدث إلى مايكروفون أس بي أس عربي 24 الدكتور عماد بروالذي قال أن اليوم العالمي للمرأة هو يوم الوفاء للجوهرة كما فال الشاعر فؤاد نعمان الخوري في قصيدة ألقاها خلال الإحتفال. ووجه تحية للمرأة العاملة والمثقفة والأم التي تربي الأجيال وخص بالذكر المرأة الفلسطينية التي تعاني ولكنها تصر على الحياة لأنها تحب الحياة.





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