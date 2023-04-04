"أعراض مفاجئة كالحرارة العالية، الصداع، التعب الشديد والسعال": موسم انفلونزا كارثي، فمتى يجب أخذ اللقاح؟

WA flu deaths double within a week as influenza disease notifications spike to new high

WA flu deaths double within a week as influenza disease notifications spike to new high Source: Pixabay / Pixabay / Bru-nO

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حدت قيود كوفيد من انتشار الانفلونزا في السنوات الثلاث ولكن بعد رفع القيود، يحذر المسؤولون الصحيّون من موسم انفلونزا قاسٍ اذ من المتوقع أن تعود حالات الإنفلونزا إلى ما كانت عليه قبل الوباء. وقد بدأت أعداد الحالات بالفعل في الارتفاع على طول الساحل الشرقي، حيث تم تشخيص 15,000 شخص في أستراليا بالفعل هذا العام. ما أهمية أخذ لقاح الانفلونزا لتفادي المضاعفات؟

النقاط الرئيسية:
  • ينصح كبار السن وذوو المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة، كالقلب والسرطان والقسور الكلوي والأمراض الرئوية، بأخذ لقاح الانفلونزا
  • تمتد فعالية اللقاح من ثلاثة الى أربعة أشهر ومع تفشي الانفلونزا يمكن البدء بأخذ اللقاح من منتصف نيسان/ابريل
  • ترافق الانفلونزا اعراض واضحة ومفاجئة كالحرارة العالية، الصداع، التعب الشديد والسعال
  • لا يحمي اللقاح من كل المتحورات ولكنه يقلل من شدة الاصابة والمضاعفات وقد أثبت فعالية عالية
يدعو خبراء الصحة الأستراليين إلى إعطاء لقاحات الإنفلونزا الأولوية في الأسابيع المقبلة في موسم الشتاء الذي يبدو أنه بدأ مبكراً.

ويقول الأطباء إن معدل أخذ اللقاح لم يكن مرتفعًا ولا سريعًا بما يكفي في العام الماضي، وجاءت ذروة موسم الأنفلونزا في وقت مبكر من شهر أيار/مايو بدلاً من آب/أغسطس. في العام الماضي، كان هناك حوالي 225,000 حالة على الصعيد الوطني مع 308 أستراليين فارقوا الحياة جراء الإصابة بالفيروس.

في مداخلته عبر برنامج Good Morning Australia تحدث طبيب الصحة العامة د. مروان توما عن أهمية أخذ لقاح الانفلونزا سيما بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات من كبار السن وذوي المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة وبشكل خاص الأمراض الرئوية.

قدّم توما قراءة حول تاريخية هذا الفيروس المتحور والذي بدأ بالظهور منذ مئة عام وقتل اكثر من 40 مليون شخص عام 1918.

وحول كيفية تفاعل اللقاح مع متحور جديد في موسم شتاء، شرح توما:

"هناك 3 فئات من الانفلونزا ولكن في كل موسم يتم تعديل للقاح للاستجابة للمتحورات الأكثر امتشارًا".

نوّه توما بكيفية تعاطي اللقاح قائلًا:
لا يحمي اللقاح من كل المتحورات ولكنه يقلل من شدة الاصابة والمضاعفات وقد أثبت فعالية عالية

شرح توما أهمية أخذ اللقاح في منتصف شهر ابريل/نيسان لتحصين المناعة قبل شدة موسم الانفلونزا وتفادي وصول الفيروس من الجهاز التنفسي الأعلى الى الرئتين والتسبب بمضاعفات قد تكون خطيرة.

أما حول الوقت الأمثل لاخذ اللقاح يقول توما:

فعالية اللقاح تمتد لأشهر ثلاثة ولكن مع قساوة الموسم يمكن البدء بأخذ اللقاح من منتصف هذا الشهر

كما وتطرق توما الى كيفية تمييز الانفلونزا عن باقي الفيروسات من خلال اعراض واضحة ومفاجئة:

الحرارة العالية المفاجئة، الصداع، التعب الشديد والسعال هي من اهم عوارض الانفلونزا

لماذا يشعر شخص من بين عشرة اشخاص بعوارض الانفلونزا الحادة بعذ أخذ اللقاح؟

الإجابة مع طبيب الصحة العامة د. توما في الملّف الصوتيّ أعلاه.
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جبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
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