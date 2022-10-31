من أستراليا مع الحب: مناصرو التيار الوطني الحر في أستراليا يشاركون في وداع الرئيس ميشال عون

النقاط الرئيسية انتهاء فترة رئاسة ميشال عون دون انتخاب رئيس جديد

وادع شعبي حافل في لبنان والمهجر من قبل مناصري التيار

عون ينتقد المنظومة التي وضعت العراقيل في لبنان

غادر الرئيس اللبناني ميشال عون القصر الرئاسي مع انتهاء فترة ولايته، رغم عدم اختيار رئيس جديد حتى الآن.





يأتي هذا في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وقد تزايدت المخاوف من تفاقم الأزمة بعد رحيل عون، حيث لا يزال رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي غير قادر على تشكيل حكومة، ويدير البلاد من خلال حكومة تصريف أعمال.





وكان آخر قرار وقعه عون، يوم الأحد، مرسوما رئاسيا يعتبر حكومة نجيب ميقاتي مستقيلة من مهامها. وقال في المرسوم "اعتبرت الحكومة التي يرأسها السيد نجيب ميقاتي مستقيلة".



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ومن جانبه علق ميقاتي، المكلف أيضا بتشكيل الحكومة الجديدة، على القرار بأن الحكومة مستقيلة أصلا وأن قرار الرئيس بإعلان استقالتها "يفتقر إلى قيمة دستورية".





ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن ميقاتي تأكيده على أن الحكومة سوف تستمر في القيام بمهامها كحكومة تصريف أعمال.





وعُزف السلام الجمهوري مع خروج عون من القصر الرئاسي في بعبدا. وقد خاطب عون آلافا من أنصاره الذين تجمعوا لتوديعه. وأوضح الرئيس المنتهية ولايته أن لبنان "يحتاج للإصلاح"، وقال لأنصاره "أرى اليوم بكم جميعا رجال مقاومة، أنتم رفاقنا في الفرح والحزن".



انتقادات واتهامات

وقال عون لأنصاره إن البلاد "تعرضت للنهب، وستحتاج إلى جهود كبيرة لاجتثاث الفساد"، لافتا إلى نهاية فترة حكمه بوصفها "نهاية مرحلة ولكن هناك مرحلة ثانية، تحتاج لنضال قوي للتغلب على صعابها".





واتهم عون مؤسسات الدولة والقضاء اللبناني والبنوك وأصحاب المال بالمسؤولية عن الأزمة التي تمر بها البلاد. وقال إن "الجرائم المالية في لبنان ارتكبها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة".





وشدد على أنه لم يتمكن من تقديم حاكم المصرف للمحاكمة نظرا لوجود شركاء له من المنظومة الحاكمة. كما دافع عن اتفاقية ترسيم الحدود مع إسرائيل باعتبار أنها ستساعد في إنقاذ الوضع.





وطالب بضرورة العمل على إخراج لبنان "من الحفرة العقيمة التي وضعوه فيها"، مضيفا أن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعه لبنان مع إسرائيل سيسهم في ذلك".



وكان البرلمان اللبناني قد فشل يوم الاثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول، للمرة الرابعة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب الانقسامات السياسية الحادة.



وفي أستراليا تابع مناصرو التيار الوطني الحر وداع الرئيس ميشال عون وأقاموا احتفالات خاصة بالمناسبة.





وفي حديث مع SBS Arabic24 قال مسؤول العلاقات العامة في التيار في ملبورن السيد شربل راضي إن تعبير محبي الرئيس عون عن تاييدهم له ليس غريبا وان شعبية التيار كانت ولا تزال قوية.



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