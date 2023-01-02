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تامر حسني وزوجته يؤديان مناسك العمرة في ليلة رأس السنة. فلماذا تعرضا للنقد؟ (الصور بالداخل)

أس بي أس عربي۲٤

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الفنان تامر حسني

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نشر في: 3/01/2023 10:50am, آخر تحديث: 3/01/2023 10:57am
By Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 3/01/2023 10:50am, آخر تحديث: 3/01/2023 10:57am
By Fares Hassan
المصدر: SBS
شاركت بسمة بوسيل صورا تجمعها بزوجها الفنان تامر حسني، أثناء أداء مناسك العمرة، عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام».

وقد علقت بسمة على الصور قائلة: «اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك».

ولكن تعرضت بسمة لانتقادات من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي بسبب ظهورها بمساحيق التجميل على وجهها أثناء تأدية المناسك الدينية.
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تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل أثناء تأدية مناسك العمرة Credit: @bassmaboussel
تحدث فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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