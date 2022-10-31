SBS Arabic24

عشرات الملايين من السرطانات الحمراء تزحف على جزيرة كريسماس. فلماذا؟

SBS Arabic24

TV MIGRATIONS DOCUMENTARY

Supplied photo obtained Wednesday, Oct. 27, 2010 of Christmas Island red crabs featured in the televison program Great Migrations. National Geographic Channel's Great Migrations is a seven-part global television event that takes viewers around the world on the arduous journeys millions of animals undertake to ensure the survival of their species. (AAP Image/National Geographic Channel) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Credit: NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL/PR IMAGE

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نشر في: 1/11/2022 10:50am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al- Fahad
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 1/11/2022 10:50am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al- Fahad
المصدر: SBS
زحفت عشرات الملايين من السرطانات الحمراء من الغابات المطيرة إلى ساحل جزيرة كريسماس للتكاثر.

في منظر لا يصدق بدأ أكثر من 65 مليون سرطان أحمر في القيام برحلة سنوية عبر جزيرة كريسماس، شمال غرب
أستراليا
، فيما يُتوقع أن تكون أكبر هجرة سنوية منذ سنوات.
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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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