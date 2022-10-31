عشرات الملايين من السرطانات الحمراء تزحف على جزيرة كريسماس. فلماذا؟

زحفت عشرات الملايين من السرطانات الحمراء من الغابات المطيرة إلى ساحل جزيرة كريسماس للتكاثر.
في منظر لا يصدق بدأ أكثر من 65 مليون سرطان أحمر في القيام برحلة سنوية عبر جزيرة كريسماس، شمال غرب ، فيما يُتوقع أن تكون أكبر هجرة سنوية منذ سنوات.
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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.
هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.
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