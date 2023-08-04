"الحصان الاسود في هذه البطولة" سيدات المغرب يتأهلن لدور ال16 في كأس العالم لكرة القدم

International Friendly - Switzerland v Morocco - Stadion Schtzenwiese

Fatema Tagnaout (11 Morocco) goes forward during the International Friendly football match between Switzerland and Morocco. Credit: Sports Press Photo/Sipa USA

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حقق منتخب المغرب للسيدات إنجازا تاريخا بتأهله لدور الـ16 في بطولة كأس العالم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا، عقب فوزه امس الخميس على نظيره الكولومبي بهدف دون رد، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة. أقيمت على مدار 13 يوماً، منذ 20 يوليو الماضي، مباريات دور مجموعات مونديال السيدات بمشاركة 32 منتخباً، من بينهم المنتخب المغربي الذي سَجل أول مشاركة عربية في تاريخ البطولة منذ تأسيسها مطلع تسعينيات القرن الـ 20.

يقول الصحافي في نيوزيلاند امجد السعد ان المنتخب المغربي يتميز بإرادة قوية ورغبة عارمة بالفوز "يجب عليه تعزيزها بمهارات وتقنيات تحمله للفوز في المرحلة المقبلة" وصف السعد منتخب المغرب بأنه "الحصان الاسود الذي حقق المفاجأة في هذه البطولة"
Morocco's Supporters Celebrate On The Avenue Des Champs-Elysees - Paris
Morocco's supporters celebrate on the Avenue des Champs-Elysees after their team won the Qatar 2022 World Cup Group F soccer match against Canada in Paris, December 1, 2022. Photo by ABACAPRESS.COM. Source: ABACA / ABACA/PA/Alamy
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