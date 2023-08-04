"الحصان الاسود في هذه البطولة" سيدات المغرب يتأهلن لدور ال16 في كأس العالم لكرة القدم

يقول الصحافي في نيوزيلاند امجد السعد ان المنتخب المغربي يتميز بإرادة قوية ورغبة عارمة بالفوز "يجب عليه تعزيزها بمهارات وتقنيات تحمله للفوز في المرحلة المقبلة" وصف السعد منتخب المغرب بأنه "الحصان الاسود الذي حقق المفاجأة في هذه البطولة"



Morocco's supporters celebrate on the Avenue des Champs-Elysees after their team won the Qatar 2022 World Cup Group F soccer match against Canada in Paris, December 1, 2022. Photo by ABACAPRESS.COM. Source: ABACA / ABACA/PA/Alamy استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل

