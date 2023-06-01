ازمة اللاجئين الدولية على طاولة الحوارمع مساعد مفوض الامم المتحدة في استراليا

النقاط الرئيسية جلسة حوارية بعنوان “Finding Freedom for Humanity” او البحث عن الحرية للانسانية لمناقشة الازمة العالمية اللاجئين

هذه الجلسة "فرصة لتسليط الضوء على تحديات اللاجئين قبل وبعد اللجوء"

الجلسة متاحة لكل المهتمين بقضايا اللاجئين الذين سيتاح لهم طرح الاسئلة على مساعد مفوض شؤون اللاجئين

تستعد مدينة ملبورن لاستضافة جلسة حوارية بعنوان “Finding Freedom for Humanity” او البحث عن الحرية للانسانية لمناقشة الازمة العالمية اللاجئين. وتستضيف الجلسة مساعد مفوض الامم المتحدة شؤون اللاجئين في استراليا ونيوزلندا الذي سيقدم لمحة محدّثة عن مسؤوليات المنظمة الدولية في ظل تفاقم الازمة الانسانية لطالبي اللجوء حول العالم





ويقول منظم الفعالية الناشط الحقوقي والانساني جوزيف يوحانا الرئيس التنفيذي للمنظمة غير الربحية Host International في فيكتوريا وتزمانيا ان الوقت قد حان لفتح نقاش جاد حول ازمة اللاجئين



واضاف يوحانا ان هذه الجلسة "فرصة لتسليط الضوء على تحديات اللاجئين قبل وبعد اللجوء"





ومن القضايا التي سيتم مناقشتها في الجلسة الحوارية ما يعرف بلاجئ التغيرات المناخية وهم الاشخاص الذين سيخسرون اراضيهم بسبب الكوارث الطبيعية "مثل التصحر في الدول العربية او الفيضانات في جزر الباسيفك



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واشار يوحانا الى ان هذه الجلسة متاحة لكل المهتمين بقضايا اللاجئين الذين سيتاح لهم طرح الاسئلة على مساعد مفوض شؤون اللاجئين كما سيتمكن الحضور من تبادل الخبرات والاراء حول هذه الازمة الانسانية الملحة





لمعرفة المزيد وللتسجيل لحضور الفعالية التي ستقام في ال22 من يونيو حزيران زوروا الموقع التالي



استمعوا الى التقرير الصوتي في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





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