المتحف الاسلامي في استراليا يستضيف اعمالا فنية مميزة لفنانين مسلمين من كل انحاء استراليا

الفنانة المغربية الاسترالية فاطمة كيلين مع نائب رئيس جامعة لاتروب.jpg

الفنانة الاسترالية المغربية فاطمة كيلين

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افتتح المتحف الاسلامي في استراليا معرضه السنوي "الفنانون المسلمون الأستراليون " للعام 2023. هذا المعرض في نسخته الخامسة هو بمثابة منصة قيمة للفنانين المسلمين الجدد وذوي الصيت لعرض أعمالهم. يجمع معرض هذا العام أعمال سبعة عشر فنانًا تباينت الأساليب والوسائط التي استخدموها والأفكار التي قدموها لتسليط الضوء على التنوع الإبداعي للفنانين المسلمين الاستراليين

ميكرفون اس بي اس عربي 24 حضر ليلة الافتتاح وتحدث مع مجموعة من الفنانين العرب المشاركين في المعرض. من بين المشاركين الفنانة الاسترالية المغربية فاطمة كيلين التي لها اسم فني مميز في استراليا، المغرب والعالم.
عمل الفنانة فاطمة كيلين.jpg
عمل الفنانة فاطمة كيلين

ضم المعرض ايضا مشاركة مميزة اولى لمصممة الازياء الاسترالية اللبنانية الهام اسماعيل
مصممة الازياء الاسترالية اللبنانية الهام اسماعيل.jpg
مصممة الازياء الاسترالية اللبنانية الهام اسماعيل
شارك في المعرض ايضا الفنان الاسترالي الليبي محمد ابوميس طور فنه عبر سنوات طويلة من الدراسة والممارسة
الفنان الاسترالي الليبي محمد ابوميس .jpg
الفنان الاسترالي الليبي محمد ابوميس
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