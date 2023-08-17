المتحف الاسلامي في استراليا يستضيف اعمالا فنية مميزة لفنانين مسلمين من كل انحاء استراليا

ميكرفون اس بي اس عربي 24 حضر ليلة الافتتاح وتحدث مع مجموعة من الفنانين العرب المشاركين في المعرض. من بين المشاركين الفنانة الاسترالية المغربية فاطمة كيلين التي لها اسم فني مميز في استراليا، المغرب والعالم.



عمل الفنانة فاطمة كيلين



ضم المعرض ايضا مشاركة مميزة اولى لمصممة الازياء الاسترالية اللبنانية الهام اسماعيل



مصممة الازياء الاسترالية اللبنانية الهام اسماعيل شارك في المعرض ايضا الفنان الاسترالي الليبي محمد ابوميس طور فنه عبر سنوات طويلة من الدراسة والممارسة



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