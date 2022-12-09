نقلنا إرث والدي إلى أحفاده: أبناء الراحل جورج خزامي يردون له الجميل بكتاب استثنائي

النقاط الرئيسية
- أبناء الراحل جورج خزامي يكرمونه بكتاب يحكي سيرة حياته.
- أبناء الجالية اللبنانية هم من أبطال هذا الكتاب أيضاً.
- كان جورج خزامي مثال الرجل الخير المحب الذي لم يفرق يوماً بين شخص وآخر وأعماله تحكي عنه حتى اليوم.
وفي مبادرة لرد الجميل، ما كان من أبنائه بريسيلا وناجي إلا ان قاموا بإطلاق كتاب يحمل عنوان "جورج" يحكي سيرة رجل الأعمال الراحل الذي كان ناشطاً في الجالية اللبنانية والعربية جورج خزامي. وقد حضر حفل الإطلاق العديد من أبناء الجالية الذين هم بدورهم من أبطال هذا الكتاب الذين كان هم حضور بارز على صفحاته.
كما وقد حضر مايكروفون أس بس أس عربي 24 الحفل المميز والتقى العديد من الشخصيات وكانت ابنته الوحيدة بريسيلا أولى المتحدثين والتي قالت أن كل من يعرف والدها يعلم أنه إنسان عظيم وكان "رجل الناس" الذي هو عنوان أحد فصول الكتاب، حيث أن كل ما قام به في حياته كان لمساعدة ودعم الجالية من دون أي مقابل لذا كان لا بد ن تكريمه مع العلم أن الكتاب ليس فقط عن إرث جورج وعائلته بل عن الجالية ككل التي يقدرها ويعتز بها كثيراً.
صورة الراحل جورج خزامي مع الكتاب الذي يسطر سيرة حياته Source: Supplied
قدم والدي خدمات كثيرة للمهاجرين الجدد من خدمات الهجرة وإيجاد السكن وخدمات الترجمة وخصوصاً من تركوا كل شيء وراءهم وقدموا إلى بلد لا يعرفون فيه شيئاً.
وكان من اللافت على صفحات الكتاب، محاولة إبراز العلاقة الفريدة بين الأجداد والأحفاد حيث تضمن العديد من الصور لأشخاص من الجالية مع أحفادهم كما تم تسليم الكتاب لأحفاد جورج في الحفل وبدورها قالت بريسيلا أن جورج وزوجته عملوا جاهداً خلال حياتهم ونقلوا إرثهم إلى أبنائهم الذين يريدون بدورهم نقله إلى أولادهم ليفخروا بهذا الإرث كما كل عائلة لبنانية.
Source: Supplied
أريد لأولادي عندما يكبرون أن يقولوا بكل فخر جدنا هو جورج خزامي
كما قالت بريسيلا أنه من الصعب وصف المشاعر التي انتابتها خلال الحفل بالكلمات، فكان من الفخر والروعة رؤية وصول الكتاب الذي استغرق سنتين من العمل ورؤية الناس تتصفح أوراقه. وقد اعتبرته أهم إنجازاتهم على الصعد العملي وأنه ليس تكريماً لهم فحسب بل لكل الجالية اللبنانية العربية.
كما تحدثت بريسيلا عن علاقتها بالمطبخ اللبناني التي عززها والديها لديها الذي كان دائماً يقول لهم ان هناك ثلاث مكونات في كل منزل، العائلة والطعام والثقافة، العائلة التي نحتاجها ونتنفسها كل يوم، الثقافة التي هي القيم والمعتقدات والطعام الذي يجمع العائلة على طاولة واحدة.
جانب من الحفل خلال إطلاق الكتاب Source: Supplied
من هنا كان الهدف من المطعم التي افتتحته مع أخيها ناجي هو جمع العائلات على طاولة واحدة والذي كان حلم والدها أيضاً كما صادف إطلاق الكتاب في الذكرى الثالثة لتأسيس مطعمهم.
كما لا يمكن أن نغفل عن القلم النابض وراء هذا الكتاب، قلم الكاتبة والصحافية سارة أيوب التي قامت بعمل صحفي استقصائي حيث قضت عاماً بأكمله تتصل بأبناء الجالية لتجمع قصصهم لتضمن أن يجسد أيضاً العادات والتقاليد والإرث الذي ينقله الأجداد لأحفادهم.
بريسيلا وناجي أولاد الراحل جورج خزامي Source: Supplied
لذا كان من اللافت تخصيص الكثير من صفحات الكتاب لقصص أبناء الجالية ومن جميع الطوائف دون استثناء ممن ترك جورج خزامي بصمة في حياتهم، وفعلاً صدمت سارة لدى زيارتها لإحدى العائلات لترى صورة جورج خزامي معلقة على أحد الجدران لما له من فضل عظيم على هذه العائلة.
الكاتبة والصحافية سارة أيوب Source: Supplied
كما يسامح الأهل أبناءهم مهما فعلوا، فقد مثل جورج صورة الأب للجالية فاحتفظ بكل قصصهم التي كان يقصها من الجرائد سواء كانت حزينة أو مفرحة.
وقد شارك أبناء الجالية اللبنانية والعربية ذكرياتهم عن جورج خزامي التي تستطيعون الإستماع إليها في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.
Source: Supplied
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