الوجه الجديد للملكية البريطانية: عملات وطوابع حديثة تحمل الرمز الملكي للعاهل البريطاني تشارلز الثالث

ستشهد بريطانيا بشكل تدريجي إصدار عملات معدنية وأوراقا نقدية وطوابع تحمل صورة ملكها الجديد تشارلز الثالث.





كما سيظهر رمز الملك الجديد أيضا على المباني الحكومية وصناديق البريد الحمراء.





وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها البلاد بالتكيف مع ملك جديد لها منذ 70 عاما.





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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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