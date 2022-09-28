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الوجه الجديد للملكية البريطانية: عملات وطوابع حديثة تحمل الرمز الملكي للعاهل البريطاني تشارلز الثالث

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King Charles III follows the hearse with the coffin of Queen Elizabeth II moving towards St. George's Chapel at Windsor Castle during the State Funeral of Queen Elizabeth II on September 19, 2022 in Windsor, England.

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نشر في: 28/09/2022 10:46am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 28/09/2022 10:46am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
ستشهد بريطانيا بشكل تدريجي إصدار عملات معدنية وأوراقا نقدية وطوابع تحمل صورة ملكها الجديد تشارلز الثالث.

كما سيظهر رمز الملك الجديد أيضا على المباني الحكومية وصناديق البريد الحمراء.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها البلاد بالتكيف مع ملك جديد لها منذ 70 عاما.

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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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