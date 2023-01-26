الجمعية الطبية الفلسطينية تطلق نشاطها الأول: " ستكون ليلة من العمر لا تنسى مع الكوميدي عامر زاهر"

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Palestinian Australian New Zealand Medical Association (PANZMA) was established in 2020 by a group of healthcare professionals across Australia and New Zealand, to provide immediate medical relief to Palestinians living in Gaza and the West Bank

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ترك بيت لحم ووصل الى أستراليا عام 2011 ووضع نصب عينيه انهاء تخصصه الطبي والعودة الى الوطن الأم فلسطين لوضع تخصصه في جراحة أمراض القلب للأطفال في خدمة أطفال فلسطين. بعد 12 سنة، كيف حول الدكتور علاء مصطفى بقاءه في استراليا الى دعم رؤيوي للقطاع الصحي من خلال تأسيسه للجمعية الطبية الفلسطينية الأسترالية النيوزلندية؟ وما هو النشاط الأول للجمعية في سيدني؟

النقاط الرئيسية:
  • أسس الطبيب المتخصص في أمراض القلب للأطفال، الدكتور علاء مصطفى، الجمعية الطبية الفلسطينية الأسترالية التي تضم 100 شخص من أبناء الجالية الفلسطينية يعملون في القطاع الصحي
  • تطلق الجمعية أولى مبادراتها في أمسية فلسطينية في سيدني تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية للفلسطينيين في 25 شباط فبراير بمشاركة الكوميدي من أصل فلسطيني عامر زاهر
  • تهدف الجمعية الى إمداد النقص في الأجهزة الطبية في فلسطين، توفير برنامج تعليم عن بعد، إطلاق رسالات ميدانية ودورية وتوفر برنامج كفالة للأطباء لاكتساب الخبرة في استراليا واستثمارها بعد العودة في الوطن الأم.
تطلق الجمعية الطبية الفلسطينية الأسترالية في أستراليا ونيوزيلندا مبادرتها الاولى لدعم الوطن الأم الجريح من خلال حفل خيري يهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية للفلسطينيين.

بدأت مسيرة د. مصطفى الطبية في نيوكاسل، ومن هناك انتقل الي سيدني فملبورن وبريزبن ويستقر الآن في مقاطعة العاصمة الأسترالية كانبرا بعد ان أنهى تخصصه في جراحة أمراض القلب للأطفال. منذ وصوله الى استراليا، كان يحمل في قلبه همّ توفير المساندة الطبية في فلسطين. متحدثًا الى برنامج Good Morning Australia قال الدكتور علاء مصطفى:

الوطن ما زال جريحًا، منذ وصولي كنت اتوق للعودة الى فلسطين عند انهاء تخصصي لوضع كامل مهاراتي في خدمة الفلسطينيين لكن الحياة قادتني الى اتجاه آخر

رغب الأخصائي في أمراض القلب للأطفال بالتواجد دوريًا في الوطن الأم لإجراء الجراحات المتطلبة، ولكنه وجد نفسه يطلق مبادرة أوسع واشمل من خلال تأسيسه
للجمعية الطبية الفلسطينية الأسترالية النيوزيلندية PANZMA
عام 2020، والتي من خلالها تتكاتف جهود 100 شخص من أبناء الجالية الفلسطينية يعملون في القطاع الصحي ويضعون خبراتهم وكفاءاتهم لتحقيق اهداف الجمعية.

هذا ويتألف مجلس أمناء الجمعية من 9 أشخاص يسعون لتجسيد رؤية الجمعية بشكل ملموس وفعّال.

لخّص الدكتور علاء مصطفى أهداف الجمعية والتي تتمثل بإمداد النقص في الأجهزة الطبية في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل الأوضاع السيئة، إضافة الى توفير برنامج تعليم عن بعد يوفر لطلاب الطب المتدرجين والأخصائيين اطلاعًا على أحدث الابتكارات والمسارات الطبية. تهدف الجمعية ايضًا الى إطلاق رسالات ميدانية ودورية في فلسطين لتوفير الدعم الطبي، كما وتوفر برنامج كفالة للأطباء لاكتساب الخبرة في استراليا واستثمارها بعد العودة في الوطن الأم.

أما عن الحفل المنتظر والمبادرة التعاضدية يقول د. مصطفى:

" ستكون ليلة لا تنسى مع الكوميدي من أصل فلسطيني عامر زاهر الآتي من الولايات المتحدة، بالإضافة الى فرقة دبكة فلسطينية، وريع هذا الحفل يعود الى توفير الدعم الصحي لأهلنا".

جهد صادق يترجم بخطوات ملموسة واهداف واسعة الرؤية، أثمر انطلاق شبكة دعم من خلال أصدقاء الجمعية.

كيف تعمل شبكة أصدقاء الجمعية الطبية الفلسطينية الأسترالية في أستراليا ونيوزيلندا وكيف يمكنك الانضمام الى هذه الحملة الإنسانية؟


الإجابة مع الدكتور علاء مصطفى في الملّف الصوتيّ أعلاه.

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جبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
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