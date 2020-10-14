محلل سياسي يصف عام 2022 بعام الدب الروسي الذي يُقلق العالم

النقاط الرئيسية يشارف عام 2022 على النهاية وقد حمَل معه أحداثاً استثنائية ستظل في ذاكرة من عايشها وسيذكرها التاريخ للأجيال ومن بينها أحداث عالمية بارزة مثل الحرب الروسية الأوكرانية

ال الأستاذ انطوان القزي رئيس تحرير صحيفة التلغراف الصادرة في سيدني إن الحدث الأبرز محليا هو فوز حزب العمال في انتخابات ايار مايو الماضي

وصف الأستاذ انطوان القزي رئيس تحرير صحيفة التلغراف الصادرة في سيدني عام 2022 بأنه عام الدب الروسي الذي يُقلق العالم

يشارف عام 2022 على النهاية وقد حمَل معه أحداثاً استثنائية ستظل في ذاكرة من عايشها وسيذكرها التاريخ للأجيال ومن بينها أحداث عالمية بارزة مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتظاهرات في ايران على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة "الأخلاق" في طهران. ومونديال كأس العالم في قطر تنظمه لأول مرة دولة عربية.



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كما شهد العام 2022 أحداثاً محليةً بارزةً تأتي في مقدمتها فوز حزب العمال في الانتخابات الفيدرالية بعد تسع سنوات من حكم الائتلاف. كما شهد هذا العام كسر الجليد بين بكين وكانبرا بعد لقاء رئيس الوزراء أنتوني



ألبانيزي بالرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش اجتماع مجموعة قمة العشرين في بالي بأندونيسيا.



وقال الأستاذ انطوان القزي رئيس تحرير صحيفة التلغراف الصادرة في سيدني إن "الحدث الأبرز محليا هو فوز حزب العمال في انتخابات ايار مايو الماضي وما تبع ذلك من سياسة العمال الخارجية وما قاموا به من تحركات لترميم الكثير من العلاقات مع دول الجوار ومنها الصين وجزر سليمان."



ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول لزعيمين أسترالي وصيني منذ العام 2016. وكان رئيس الوزراء الأسبق مالكولم تيرنبول قد التقى الرئيس شي في ألمانيا على هامش مجموعة قمة العشرين في عام 2016.



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ومحلياً أيضا، رفع مصرف الاحتياط سعر الفائدة وللمرة الثامنة على التوالي خلال هذا العام مما يزيد من ضغوط تكلفة المعيشة من أجل الحد من التضخم.



شاهدنا كيف قام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بلقاء رئيس الوزراء الصيني شي جين بينغ في العاصمة الاندونيسية جاكارتا

وأضاف القزي لبرنامج أستراليا اليوم "شاهدنا كيف قام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بلقاء رئيس الوزراء الصيني شي جين بينغ في العاصمة الاندونيسية جاكارتا. وزيارة وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ الى جزر المحيط الهادئ من اجل اعادةالعلاقة التي كانت تشهد فتورا".



ووصف الأستاذ انطوان القزي رئيس تحرير صحيفة التلغراف الصادرة في سيدني عام 2022 بأنه عام الدب الروسي الذي يُقلق العالم. في اشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا.



في ظل حكومة العمال أصبحت العلاقة مع اندونيسيا مقبولة

وخلص إلى القول "في ظل حكومة العمال أصبحت العلاقة مع اندونيسيا مقبولة. وان ارتفاع سعر الفائدة والغلاء هو شأن عالمي وليس استرالي فقط."





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