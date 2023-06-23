الفنان عماد رحيم والكمان: قصة عشق أزلية بدأت بمعارضة الأهل ووصلت للإحتراف

النقاط الرئيسية:
- عارض أهل الفنان عماد حليم دخوله عالم الفن إلا أنه أصر على إكمال المشوار.
- عمل مع أسماء فنية كبيرة أبرزها الفنان سعدون جابر.
- أسس المركز الأسترالي العربي للموسيقى بعد أن طلب اللجوء في أستراليا عام 2008 خلال إحدى حفلاته هنا مع الفنان سعدون جابر.
بدأت علاقة الفنان عماد رحيم بالكمان منذ أن كان في سن الثالثة عشر، لكن احتراف الفن لم يكن أمراً وارداً لدى عائلة رحيم التي عارضت بشدة في بادئ الأمر دخوله هذا المجال لا سيما أنه كان أصغر اخوته والمدلل في العائلة.
لكن شغف رحيم بالموسيقى والكمان كان أقوى من كل الضغوط والصعوبات، فأكمل الطريق ودرس الموسيقى وكان الأول على دفعته. أثناء دراسته التحق بفرق الشباب العراقية للموسيقى ونظراً لتفوقه تم اختياره عازف خط أول في فرقة الإذاعة والتلفزيون ومنها انتقل أيضاً إلى الفرقة السمفونية العراقية.
في هذه الأثناء بدء رحيم بالعمل إلى جانب كبار الفنانين العراقيين ومرافقتهم في حفلاتهم داخل وخارج العراق. وكان من بين هؤلاء الفنانين العراقيين كاظم الساهر وماجد المهندس في بداية انطلاقتهما، إضافة إلى الفنانين حميد منصور والياس خضر.
عازف الكمان الفنان عماد رحيم Source: Supplied
لكن من أبرز الأسماء هو الفنان سعدون جابر الذي كان رحيم مسؤولاً عن فرقته، ورافقه في الكثير من الحفلات وكتب الموسيقى والتوزيع الموسيقي للكثير من أغانيه.
تربطني علاقة أخوية بالفنان سعدون جابر تعود إلى أكثر من أربعين عاماً، رافقته منذ بداياتي إلى أن وصلت معه خلال أحد حفلاته في أستراليا عام 2008.
في ذلك العام ونظراً لظروف الحرب في العراق، لا سيما أن رحيم كان مهدداً ووصلته العديد من رسائل التهديد إلى المنزل. قرر أن ينتهز تلك الفرصة ويقدم طلب لجوء إنساني في أستراليا والذي سرعان ما حصل عليه نظراً لقضيته المتماسكة والقوية.
عازف الكمان الفنان عماد رحيم Source: Supplied
يصف رحيم الموسيقى بأنها عشيقته وأن الكمان هو ما يجسد أحاسيسه وكل ما يملك من مشاعر.
الكمان هو عشقي وتربطني به عِشرة عمر.
في أستراليا، أكمل رحيم المشوار الفني وأسس أول مدرسة عراقية للغناء والموسيقى، كما مثل العرب في دار الأوبرا. ومن أبرز ما قام به هو تأسيسه مع عدد من الزملاء المركز الأسترالي العربي للموسيقى والذي يقوم بتنظيم العديد من النشاطات والفعاليات التي تحقق النجاح ضمن الجالية.
Source: Supplied
هدفنا من تأسيس المركز هو الحفاظ على التراث الموسيقي العربي وتدريب وتدريس أبناء الجالية الذين يودون دراسة الموسيقى وأصول الغناء العربي.
كما يتحضر المركز لإحياء حفله السنوي يوم الأحد 25 حزيران يوليو 2023 في منطقة بانكستاون في مركز Bankstown Senior’s Citizen’s Centre على العنوان 7 West Terrace, Bankstown.
Source: Supplied
هذا الحفل هو عبارة عن مهرجان مصغر سيقدم فيه فنانون مبتدئون ومحترفون العديد من الأغاني العربية بكل أنماطها وألحانها.
استمعوا إلى اللقاء كاملاً مع عازف الكمان الفنان العراقي عماد رحيم في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.
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