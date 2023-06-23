الفنان عماد رحيم والكمان: قصة عشق أزلية بدأت بمعارضة الأهل ووصلت للإحتراف

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عازف الكمان الفنان عماد رحيم Source: Supplied

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عشق آلة الكمان منذ الطفولة ورغم معارضة أهله دخوله عالم الفن إلا أنه أبى إلا أن يكمل الطريق إلى أن احترف العزف وعمل مع أسماء وقامات فنية كبيرة. هو عازف الكمان والفنان العراقي عماد رحيم أحد مؤسسي المركز العربي الأسترالي للموسيقى ضيف حلقة هذا الأسبوع من بودكاست بيت المازيكا.

النقاط الرئيسية:
  • عارض أهل الفنان عماد حليم دخوله عالم الفن إلا أنه أصر على إكمال المشوار.
  • عمل مع أسماء فنية كبيرة أبرزها الفنان سعدون جابر.
  • أسس المركز الأسترالي العربي للموسيقى بعد أن طلب اللجوء في أستراليا عام 2008 خلال إحدى حفلاته هنا مع الفنان سعدون جابر.
بدأت علاقة الفنان عماد رحيم بالكمان منذ أن كان في سن الثالثة عشر، لكن احتراف الفن لم يكن أمراً وارداً لدى عائلة رحيم التي عارضت بشدة في بادئ الأمر دخوله هذا المجال لا سيما أنه كان أصغر اخوته والمدلل في العائلة.

لكن شغف رحيم بالموسيقى والكمان كان أقوى من كل الضغوط والصعوبات، فأكمل الطريق ودرس الموسيقى وكان الأول على دفعته. أثناء دراسته التحق بفرق الشباب العراقية للموسيقى ونظراً لتفوقه تم اختياره عازف خط أول في فرقة الإذاعة والتلفزيون ومنها انتقل أيضاً إلى الفرقة السمفونية العراقية.
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عازف الكمان الفنان عماد رحيم Source: Supplied
في هذه الأثناء بدء رحيم بالعمل إلى جانب كبار الفنانين العراقيين ومرافقتهم في حفلاتهم داخل وخارج العراق. وكان من بين هؤلاء الفنانين العراقيين كاظم الساهر وماجد المهندس في بداية انطلاقتهما، إضافة إلى الفنانين حميد منصور والياس خضر.
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لكن من أبرز الأسماء هو الفنان سعدون جابر الذي كان رحيم مسؤولاً عن فرقته، ورافقه في الكثير من الحفلات وكتب الموسيقى والتوزيع الموسيقي للكثير من أغانيه.
تربطني علاقة أخوية بالفنان سعدون جابر تعود إلى أكثر من أربعين عاماً، رافقته منذ بداياتي إلى أن وصلت معه خلال أحد حفلاته في أستراليا عام 2008.
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عازف الكمان الفنان عماد رحيم Source: Supplied
في ذلك العام ونظراً لظروف الحرب في العراق، لا سيما أن رحيم كان مهدداً ووصلته العديد من رسائل التهديد إلى المنزل. قرر أن ينتهز تلك الفرصة ويقدم طلب لجوء إنساني في أستراليا والذي سرعان ما حصل عليه نظراً لقضيته المتماسكة والقوية.

يصف رحيم الموسيقى بأنها عشيقته وأن الكمان هو ما يجسد أحاسيسه وكل ما يملك من مشاعر.
الكمان هو عشقي وتربطني به عِشرة عمر.
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Source: Supplied
في أستراليا، أكمل رحيم المشوار الفني وأسس أول مدرسة عراقية للغناء والموسيقى، كما مثل العرب في دار الأوبرا. ومن أبرز ما قام به هو تأسيسه مع عدد من الزملاء المركز الأسترالي العربي للموسيقى والذي يقوم بتنظيم العديد من النشاطات والفعاليات التي تحقق النجاح ضمن الجالية.
هدفنا من تأسيس المركز هو الحفاظ على التراث الموسيقي العربي وتدريب وتدريس أبناء الجالية الذين يودون دراسة الموسيقى وأصول الغناء العربي.
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Source: Supplied
كما يتحضر المركز لإحياء حفله السنوي يوم الأحد 25 حزيران يوليو 2023 في منطقة بانكستاون في مركز Bankstown Senior’s Citizen’s Centre على العنوان 7 West Terrace, Bankstown.
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هذا الحفل هو عبارة عن مهرجان مصغر سيقدم فيه فنانون مبتدئون ومحترفون العديد من الأغاني العربية بكل أنماطها وألحانها.

استمعوا إلى اللقاء كاملاً مع عازف الكمان الفنان العراقي عماد رحيم في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.

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