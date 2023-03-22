"هذا اليوم يعكس طبيعة أستراليا والمجتمع المتعدد الحضارات": احتفالية يوم التناغم في منطقة Canterbury/Bankstown

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Source: Supplied

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أقامت مجموعة الانسجام في منطقة Canterbury/Bankstown في سيدني وللسنة ال17 على التوالي احتفالية بمناسبة يوم التناغم أو Harmony Day تميزت بحضور شخصيات رسمية أسترالية وتضمنت فعاليات وفقرات فنية تعكس التعددية الثقافية في أستراليا.

Key Points
  • عبّر السيد خضر صالح عن مدى فخره لانتمائه إلى بلد كأستراليا يضمن التعددية الثقافية.
  • قال الدكتور دويهي أنه يعتز بلقب سفير التناغم الذي حصل عليه بفضل عمله الشخصي في مجال الاعلام والأدب في الجامعات والمدارس
  • قالت منسقة الاعلام في جمعية بيروت الخيرية أستراليا أن هذه الاحتفالية التي تقام كل سنة هي فرصة ليلتقي من خلالها أهل منطقة Canterbury/Bankstown ويتعرفوا على مختلف الحضارات.
يصادف يوم 21 آذار/مارس يوم الانسجام أو Harmony Day. وبما أن أستراليا هي واحدة من أكثر البلدان المنعددة الثقافات فلا بد من الاحتفال بهذه المناسبة.

أقامت مجموعة الانسجام في منطقة Canterbury/Bankstown في سيدني وللسنة ال17 على التوالي احتفالية بمناسبة يوم التناغم أو Harmony Day.

تميز هذا الحفل بحضور شخصيات رسمية أسترالية وتضمن فعاليات وفقرات فنية تعكس التعددية الثقافية في أستراليا.
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Source: Supplied
وكان ل أس بي أس عربي24 حديثاً مع السيد خضر صالح رئيس مجموعة الانسجام ونائب بلدية Canterbury/Bankstown السابق الذي بدأ حديثه بالتعبير عن مدى فخره لانتمائه إلى بلد كأستراليا يضمن التعددية الثقافية:
هذا اليوم يعكس طبيعة أستراليا وطبيعة المجتمع الأسترالي المتعدد الحضارات
وأشار السيد صالح أن التعددية في أستراليا هي أسلوب حياة وليست مرتكزة على قانون.
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وهذا الاختلاف هو الذي يسمح لنا بالعيش في أستراليا حياةً كريمة ملؤها الوئام والاحترام والسلام.

وأضاف السيد صالح أن الاحتفال يجمع حوالي ال 500 شخص من 40 جنسية مختلفة.
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Source: Supplied
أما الشخصيلت الرسمية التي حضرت الاحتفالية فهم يمثلون كل أطياف المجتمع، من رجال دين ورجال المجتمع ووسال إعلامية إضافةً للمسؤولين المحليين منهم النائب طوني بيرك والنائب ديفيد كولومين ونائبة مدينة كانتبريري صوفي كوتسيس وممثلين عن النواب.

وكان من البارز مشاركة رؤساء مراكز الشرطة في المنطقة، كما وتواجدت العديد من المدارس في هذا اليوم وقدمت عروضاُ فنية مميزة.
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Source: Supplied
كذلك التقى مايكروفون أس بي اس24 عربي بالدكتور جميل الدويهي، وهو إعلامي ودكتور بالأدب العربي ومدير تحرير جمعية المستقبل الأسترالية وعين سفير التناغم الأسترالي سنة 2019.

وعن هذا الموضوع قال الدكتور دويهي أنه يعتز بهذا اللقب الذي حصل عليه بفضل عمله الشخصي في مجال الاعلام والأدب في الجامعات والمدارس، ومن خلال مشروعه الأدبي بعنوان "أفكار إغترابية" الذي يبشر بها بالاله الواحد.
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Source: Supplied
ومن جهته وجه الدكتور دويهي رسالة في هذه المناسبة فقال بأن
الانسان يبقى إنساناً بغض النظر عن وجهه ولونه وانتمائه ودينه ...والاختلاف فضيلة
وأشار الدكتور دويهي إلى أنه من المستحيل أن نجد أشياء متشبهة على وجه الأرض، واستشهد بمقولة لأفلطون: "ليس كل ما هو هو".

"فالله فرقنا لكي يجمعنا"
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Source: Supplied
وقالت منسقة الاعلام في جمعية بيروت الخيرية أستراليا أن هذه الاحتفالية التي تقام كل سنة هي فرصة ليلتقي من خلالها أهل منطقة Canterbury/Bankstown ويتعرفوا على مختلف الحضارات.

وجال المايكروفون العربي على بعض الحضور الذي عبر عن فرحه بالمشاركة بهذه المناسبة، وأهميتها في اطلاعه على ثقافة شعوب وصلت إلى استراليا من بلدان مختلفة أصرت بأن تتمسك بعاداتها وتقاليدها مع احترام الثقافات الأخرى.

يمكنكم الاستماع لما قالوه في التسجيل الصوتي المرفق أعلاه.

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