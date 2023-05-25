"توت توت ع سيدني" عمل مسرحي جديد من إخراج الأسترالي اللبناني عباس مراد

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Source: Supplied

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يستعد المخرج الأسترالي اللبناني عباس مراد إلى إطلاق عمل مسرحي جديد في سيدني بعنوان"توت توت عا سيدني" بالاشتراك مع نخبة من الممثلين.

Key Points
  • عباس مراد هو مخرج لبناني، درس الاخراج والتمثيل في الجامعة اللبنانية في بيروت وله رصيد كبير من الأعمال المسرحية والسينمائية والإيذاعية في لبنان وفي أستراليا
  • قال مراد أن هذا العمل المسرحي فتح له فرصة اكتشاف مواهب جديدة في عالم التمثيل في أستراليا.
  • أشار مراد إلى أن الفنان يعاني في أستراليا فهناك غياب للتشجيع والدعم. فعلى الفنان أن يقوم بجهد فردي ودعم فردي لاتمام عمله
عباس مراد مخرج لبناني، درس الإخراج والتمثيل في الجامعة اللبنانية في بيروت وله رصيد كبير من الأعمال المسرحية والسينمائية والإذاعية في لبنان وأستراليا منها مسرحية "رأس المملوك جابر" و"دولة نحن مين".

ويقول مراد: " أنا أعشق المسرح! وسأستمر بالعمل الفني حتى النفس الأخير".
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Source: Supplied
واليوم يستعد مراد لإطلاق مسرحية جديدة بعنوان "توت توت عا سيدني" من كتابة محمد السعودي وهو من سكان مدينة صيدا اللبنانية.

تتمحور المسرحية حول شاب لبناني تخرج من الجامعة ولم يحصل على عمل، فيساعده شقيقه على المجيء إلى أستراليا ويتعرض لحادث سير يغيّر مسيرة حياته.
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قال مراد إن هذا العمل المسرحي وفر له فرصة اكتشاف مواهب جديدة في عالم التمثيل في أستراليا، مشيراً إلى أن بعض الممثلين المشاركين في المسرحية لم يكن لديهم خبرة مسبقة "ولكن النتيجة كانت جيدة جداً".
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Source: Supplied
وأشار مراد إلى أن الفنان يعاني في أستراليا، فهناك غياب للتشجيع والدعم.

وأوضح أن على الفنان أن يقوم بجهد فردي لإتمام عمله من تأمين مسرح للتمرين إلى الديكور إلى التسويق.

أضاف مراد:" أنا أهوى هذا الفن وسأستمر بالعمل حتى لو لم يكن هناك مردود مادي وذلك كي أرضي طموحاتي الفكرية والأدبية".
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ويرى مراد أن الفنانين في أستراليا بحاجة إلى شخص مقتدر مادياً يحب العمل الفني والثقافي والفكري لكي يتبنى هذه الفئة ويؤمن لها الدعم المطلوب.
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Source: Supplied
تعرض مسرحية "توت توت عا سيدني" على مسرح براين براون في 7 و11 و30 حزيران/يونيو، وهناك توجه لعرضها في ملبورن في 18 حزيران/يونيو 2023.

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