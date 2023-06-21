عقوبات مشددة لمن يتهجم أو يعتدي على العاملين في محلات البيع بالتجزئة في سيدني

النقاط الرئيسية النقاط الرئيسية ولاية نيو ساوث ويلز تعتزم سن قوانين متشددة لمعاقبة من يعتدي على العاملين في محلات البيع بالتجزئة

النقابات ترحب بالقوانين وتقول إنها تضع هؤلاء العمال على قدم المساواة مع موظفي الشرطة والصحة

السلوك الذي سيدخل ضمن القانون يشمل: الاعتداء ورمي الأشياء والمطاردة والمضايقة أو التخويف

رحبت النقابات ومجموعات الأعمال بفرض عقوبات أكثر صرامة على الزبائن الذين يسيئون معاملة عمال التجزئة في نيو ساوث ويلز، و ويعتدون عليهم لفظيا وجسديا.





جاء هذا تزامنا مع طرح مشروع قانون جديد في برلمان الولاية لرفع العقوبات على الزبائن الذين يعتدون على هؤلاء العمال. مع احتمال أن تصل العقوبة إلى أحكام بالسجن تصل إلى 11 عاما.





وتقول الحكومة إن الجرائم الجديدة ستؤدي إلى عقوبات أشد من أحكام الاعتداءات العامة وترسل رسالة قوية بأن مثل هذا السلوك غير مقبول.



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وكانت دراسات أجراها معهد McKell قد كشفت أن 85 في المائة من عمال التجزئة تعرضوا للاعتداء أو سوء المعاملة في العمل.





ورحبت نقابة موظفي المتاجر والتوزيع والوظائف ذات الصلة بهذه القوانين المقترحة وقال سكرتير النقابة بيرني سميث إن هذه القوانين ستضع عمال التجزئة على قدم المساواة مع العمال الأساسيين الآخرين ، بما في ذلك الشرطة وعمال الصحة.





وقال إن الكثيرين أرجعوا سبب تفشي ظاهرة الاعتداء على عمال المحلات إلى الاعتقاد السائد بأن هذا النوع من السلوك لا يترتب عليه عواقب. وقال: "اليوم نرى عواقب حقيقية لأولئك الذين لا يعاملون عمال المحلات باحترام".





وبموجب القوانين الجديدة سوف يتم تضمين هذه السلوكيات في قانون الجرائم: الاعتداء، رمي الأشياء، الملاحقة، والمضايقة أو التخويف.



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وقد يواجه أي شخص يعتدي على عامل بيع بالتجزئة عقوبة تصل إلى 11 عامًا في السجن. وحتى لو لم يحدث أي ضرر جسدي ، فقد يواجه الجاني عقوبة قصوى تصل الى أربع سنوات في السجن.





وقال رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز إنه "يجب معاملة الجميع باحترام في العمل. وهذا القانون يعكس التزام الحكومة بدعم العمال وضمان سلامتهم في مكان العمل".





من جهتها، قالت وزيرة العلاقات الصناعية صوفي كوتسيس إن الإساءة في العمل يمكن أن تترك آثارا نفسية، بالإضافة إلى أي إصابات جسدية.





وقالت إنها استمعت شخصيا الى تجارب عمال تجزئة تعرضوا لإساءات مروعة. وأن هذه الاعتداءات أثرت على حياتهم العملية. وقالت إن هذا التشريع يؤكد دعم الحكومة للعمال وسلامتهم. وأن هذه العقوبات مناسبة وتفي بمعايير المجتمع ".





عن طريقة تعامل الزبائن مع أصحاب المحال التجارية تحدثنا اليوم مع السيد نعمة مصطفى صاحب محلات Two A’s في سيلفانيا ووترز فقال إن تجربته بالتعامل مع الزبائن هي تجربة إيجابية تتسم بالاحترام المتبادل والتعامل بالحسنى، لكنه أيد "القوانين الصارمة التي تحمي الجميع".



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