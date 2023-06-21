عقوبات مشددة لمن يتهجم أو يعتدي على العاملين في محلات البيع بالتجزئة في سيدني

Nehme Mustafa.jpeg

الحاج نعمه مصطفى خلال ساعات العمل

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 11 عاما للزبائن الذين يتهجمون على عمال البيع بالتجزئة في ولاية نيو ساوث ويلز وتظهر الأبحاث أن 85 بالمئة من هؤلاء العمال قد تعرضوا لسوء المعاملة من قبل الزبائن.

النقاط الرئيسية النقاط الرئيسية
  • ولاية نيو ساوث ويلز تعتزم سن قوانين متشددة لمعاقبة من يعتدي على العاملين في محلات البيع بالتجزئة
  • النقابات ترحب بالقوانين وتقول إنها تضع هؤلاء العمال على قدم المساواة مع موظفي الشرطة والصحة
  • السلوك الذي سيدخل ضمن القانون يشمل: الاعتداء ورمي الأشياء والمطاردة والمضايقة أو التخويف
رحبت النقابات ومجموعات الأعمال بفرض عقوبات أكثر صرامة على الزبائن الذين يسيئون معاملة عمال التجزئة في نيو ساوث ويلز، و ويعتدون عليهم لفظيا وجسديا.

جاء هذا تزامنا مع طرح مشروع قانون جديد في برلمان الولاية لرفع العقوبات على الزبائن الذين يعتدون على هؤلاء العمال. مع احتمال أن تصل العقوبة إلى أحكام بالسجن تصل إلى 11 عاما.

وتقول الحكومة إن الجرائم الجديدة ستؤدي إلى عقوبات أشد من أحكام الاعتداءات العامة وترسل رسالة قوية بأن مثل هذا السلوك غير مقبول.
اقرأ المزيد

الدولار الأسترالي يرتفع في الخارج ومخاطر الركود تتزايد في الداخل

وكانت دراسات أجراها معهد McKell قد كشفت أن 85 في المائة من عمال التجزئة تعرضوا للاعتداء أو سوء المعاملة في العمل.

ورحبت نقابة موظفي المتاجر والتوزيع والوظائف ذات الصلة بهذه القوانين المقترحة وقال سكرتير النقابة بيرني سميث إن هذه القوانين ستضع عمال التجزئة على قدم المساواة مع العمال الأساسيين الآخرين ، بما في ذلك الشرطة وعمال الصحة.

وقال إن الكثيرين أرجعوا سبب تفشي ظاهرة الاعتداء على عمال المحلات إلى الاعتقاد السائد بأن هذا النوع من السلوك لا يترتب عليه عواقب. وقال: "اليوم نرى عواقب حقيقية لأولئك الذين لا يعاملون عمال المحلات باحترام".

وبموجب القوانين الجديدة سوف يتم تضمين هذه السلوكيات في قانون الجرائم: الاعتداء، رمي الأشياء، الملاحقة، والمضايقة أو التخويف.
اقرأ المزيد

ما سر الزبدة الأسترالية الفاخرة التي ابتكرها مهاجر لبناني وأوصلها إلى العالمية؟

وقد يواجه أي شخص يعتدي على عامل بيع بالتجزئة عقوبة تصل إلى 11 عامًا في السجن. وحتى لو لم يحدث أي ضرر جسدي ، فقد يواجه الجاني عقوبة قصوى تصل الى أربع سنوات في السجن.

وقال رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز إنه "يجب معاملة الجميع باحترام في العمل. وهذا القانون يعكس التزام الحكومة بدعم العمال وضمان سلامتهم في مكان العمل".

من جهتها، قالت وزيرة العلاقات الصناعية صوفي كوتسيس إن الإساءة في العمل يمكن أن تترك آثارا نفسية، بالإضافة إلى أي إصابات جسدية.

وقالت إنها استمعت شخصيا الى تجارب عمال تجزئة تعرضوا لإساءات مروعة. وأن هذه الاعتداءات أثرت على حياتهم العملية. وقالت إن هذا التشريع يؤكد دعم الحكومة للعمال وسلامتهم. وأن هذه العقوبات مناسبة وتفي بمعايير المجتمع ".

عن طريقة تعامل الزبائن مع أصحاب المحال التجارية تحدثنا اليوم مع السيد نعمة مصطفى صاحب محلات Two A’s في سيلفانيا ووترز فقال إن تجربته بالتعامل مع الزبائن هي تجربة إيجابية تتسم بالاحترام المتبادل والتعامل بالحسنى، لكنه أيد "القوانين الصارمة التي تحمي الجميع".

استمعوا إلى التقرير كاملا في التدوين الصوتي في أعلى الصفحة.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

أكملوا الحوار على حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.
شارك

اخترنا لك

13:33
Adam Mahoud 2 (2).jpg

الكابتن آدم ماهود يحلق في سماء النجاح ويأمل بتمثيل العراق في أجواء أستراليا

10:08
Mapped: The world's happiest (and least happy) countries

'الأستراليون يعشقون اختصار الكلمات': دليلك لتعلم اللهجة الأسترالية العامية

Mohamed Alanzi in Ali's Wedding.png

Ten years in waiting: Former refugee's creative journey to permanent residency

08:56
مسجد 2.jpg

'لن نفتح الابواب فقط بل قلوبنا ايضا': أكبر مسجد في استراليا يقيم يوما مفتوحا لكل الاستراليين

12:57
cropped-Cathedral_with_mosaic_2-scaled-1.jpg

كاتدرائية مار جاورجيوس الأرثوذكسية في مئويتها : 'أفخر بمسيرة شعبنا الانطاكي المضيئة والهجرة اللبنانية الأولى'

11:53
VICTORIA CORONAVIRUS COVID19

Melbourne tower residents 'seek apology' despite $5 million lockdown settlement offer

12:40
Picture1.png

'أهدي التكريم لبلدي الأم مصر التي أنجبتني': البروفيسور رفعت عبيد فخور بحصوله على ميدالية أستراليا

الملك تشارلز الثالث، يرتدي تاجًا وأردية أرجوانية ويلوح ويبتسم.

إليكم ما تحتاجون معرفته عن العطلة الرسمية لعيد ميلاد الملك

Latest podcast episodes

ATO eyes Uber drivers, Airbnb hosts.

مدن استرالية تعلن الحرب على "منازل العطلات" في محاولة لحل ازمة الايجارات

Haj pilgrimage

عيد الأضحى: رجال دين يدعون إلى التواصل مع الأرحام ومساعدة المحتاج

Eman Ali -success story- Cover.jpg

"إن لم يعجبك مكانك تحرك فأنت لست شجرة": كيف غيرت هذه المقولة مسار مهاجرة مصرية؟

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 21/06/2023