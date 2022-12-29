أس بي أس عربي۲٤

النجوم والمشاهير ينعون بيليه برسائل مؤثرة

أس بي أس عربي۲٤

Obit: Pele

Brazilian Soccer legend Pele (yellow shirt) attends the announcement of Subway's latest addition to their famous fan roster at Chelsea Piers Field House in New York, NY, on July 31, 2013. Credit: Anthony Behar/Sipa USA

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نشر في: 30/12/2022 10:58am
By Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 30/12/2022 10:58am
By Fares Hassan
المصدر: SBS
خيم الحزن على محبي الساحرة المستديرة مع رحيل أيقونة كرة القدم البرازيلية "بيليه" قبل يومين من استقبال عام 2023 عن عمر ناهز الـ82 بعد صراع مع مرض السرطان.

وقد عبر الكثيرون عن حزنهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي حيث امتلأت منصة تويتر بتغريدات نعي من نجوم الرياضة والفن ودعوا من خلالها الراحل بكلمات مؤثرة.
تحدث فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

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