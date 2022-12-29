النجوم والمشاهير ينعون بيليه برسائل مؤثرة

خيم الحزن على محبي الساحرة المستديرة مع رحيل أيقونة كرة القدم البرازيلية "بيليه" قبل يومين من استقبال عام 2023 عن عمر ناهز الـ82 بعد صراع مع مرض السرطان.





وقد عبر الكثيرون عن حزنهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي حيث امتلأت منصة تويتر بتغريدات نعي من نجوم الرياضة والفن ودعوا من خلالها الراحل بكلمات مؤثرة.



تحدث فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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