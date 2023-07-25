كيف تعرض الشيف التركي الشهير بوراك للغدر من أقرب الناس إليه

باع والد الشيف بوراك أوزديمير حقوق الاسم الخاصّة بشركة "سي زد إن بوراك"، من دون أن يعلم ابنه بالأمر ما دفع الأخير إلى تعيين محامية واللجوء إلى المحكمة، لتأكيد عدم ملكيّته إلّا فرعاً واحداً في اسطنبول. أمّا الفروع الأخرى فلا علاقة له بها.





حصل الشيف التركي الشهير على تعاطف كبير من جمهوره على وسائل التواصل الإجتماعي بعد الضربة الموجعة التي تلقّاها من والده.





من المعروف أن الشيف التركي لا يطل على جمهوره إلا بابتسامه عريضة غابت عن وجههه بعد الغدر الذي تعرض له.





تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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