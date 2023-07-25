كيف تعرض الشيف التركي الشهير بوراك للغدر من أقرب الناس إليه

Chef Burak Ozdemir cooks for children in Sudan

KHARTOUM, SUDAN - JUNE 26: Famous Turkish chef and social media influencer Burak Ozdemir, also known as CZN Burak (R) poses for a photo with a child during his visit to Temboye village in Ceyli region in the northern countryside of the capital Khartoum, Sudan on June 26, 2022. Source: Anadolu / Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

باع والد الشيف بوراك أوزديمير حقوق الاسم الخاصّة بشركة "سي زد إن بوراك"، من دون أن يعلم ابنه بالأمر ما دفع الأخير إلى تعيين محامية واللجوء إلى المحكمة، لتأكيد عدم ملكيّته إلّا فرعاً واحداً في اسطنبول. أمّا الفروع الأخرى فلا علاقة له بها.

حصل الشيف التركي الشهير على تعاطف كبير من جمهوره على وسائل التواصل الإجتماعي بعد الضربة الموجعة التي تلقّاها من والده.

من المعروف أن الشيف التركي لا يطل على جمهوره إلا بابتسامه عريضة غابت عن وجههه بعد الغدر الذي تعرض له.

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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