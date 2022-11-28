جامعة سيدني تحتفي بتاريخ الحضارة المصرية بمتحف جديد وسط مشاركة الجالية العربية بأستراليا

النقاط الرئيسية احتفلت جامعة سيدني بتاريخ الحضارة المصرية القديمة من خلال متحف تم افتتاحه منذ 18 شهرا

عثر صفوت البنا على متحف يحتوي على آثار مصرية في جامعة سيدني

تم اختيار بانكستاون لعرض مقتنيات المتحف وسط مشاركة الجالية المصرية والعربية

احتفلت جامعة سيدني بتاريخ الحضارة المصرية القديمة من خلال متحف تم افتتاحه منذ 18 شهرا.





عثر صفوت البنا،رئيس جمعية الصداقة المصرية الأسترالية الممثلة للاتحاد العام للمصريين في أستراليا، وناشط بالسياحة في مصر مؤخرا" على متحف يحتوي على آثار مصرية في جامعة سيدني.





وفي حديث مع اس بي اس عربي 24، أوضح البنا أنه اكتشف هذا المتحف منذ حوالي الستة أشهر،عن طريق صديقة له.



فتواصل البنا مع الدكتورة ميلاني بيتكن، المسؤولة عن الجزء المصري في المتحف، وبعد زيارته، فوجىء بعدد التحف والموميات والتماثيل الموجودة:





"هذا المتحف يمثل الحضارة المصرية القديمة!"





وقرّر العمل مع الدكتورة ميلاني للتّرويج لهذا المتحف بين الجالية العربية والمصرية بالأخص.



فقام بتعريفها على السفير المصري في أستراليا والأسر المصرية في حفل كبير، ونظموا أول ندوة في المتحف حضرها العديد من الشخصيات المهمة.



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أما عن كيفية وصول هذه الآثار الى أستراليا، فقال "أنه في القرن التاسع عشرقبل الميلاد، كانت كل الدول الاوروبية تتنافس على جمع الكنوز والآثار. وتعرضت مصر للعديد من الضغوط الدبلوماسية، فقامت الحكومة ببروتوكول ان اي شركة تنقب عن الآثار يكون لها حصة منها".





وتابع البنا موضحا"وهكذا خرجت هذه التحف من مصر الى اوروبا ومنها الى استراليا. ولكن بعد سنة 1970، تم منع اية آثار من الخروج من مصر".







ومنذ حوالي الأسبوع، اختارالأستاذ صفوت والدكتورة ميلاني Bankstown Central Shopping Cente باعتباره أكبر تجم~ع للجالية العربية، وذلك للقيام بعرض بعض مقتنيات المتحف في معرض مؤقت أو ما يعرف بـ” Pop up museum" وتعريف الجالية المصرية والعربية على هذا المتحف. وكان اختيار موفق جدا" بحيث أثار اهتمام الكثير من النّاس، كبارا" وصغارا".



Source: Supplied وقال البنا “هناك فتاة صغيرة أمضت حوالي ال20 دقيقة تتحدث مع الدكتورة ميلاني عن الآثار المصرية وقامت بتقليد الرّسومات الموجودة."





وأضاف البنا “أن السياحة قد تأثرت بجائحة كورونا كما حدث في كل القطاعات، ولكن هذه الأزمة بدأت بالتضاؤل شيئا" فشيء، وسيعود الناس الى الحياة الطبيعية ويقومون بزيارة المتاحف مجددا”.





وفي الختام، عبّر الأستاذ صفوت عن شغفه وحبه لمصر والسّياحة المصرية قائلا":





"كل مكان في مصر، الأهرامات و كل المتاحف والأقصر وأسوان هي من اعظم الاماكن الموجودة في العالم."





وأشار بالذّكر عن افتتاح متحف جديد في مصر والذي سيكون من أكبر متاحف الحضارة المصرية في العالم.





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