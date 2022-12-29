تحذير عاجل للنساء الأستراليات:" لا تهملن الفحوصات الروتينية فقد تنقذ حياتكن من الموت"

النقاط الرئيسية جائحة COVID-19 قد دفعت الكثيرات الى اهمال الفحوصات الروتينية التي قد تحميهم من المرض

المزيد من المرضى يستخدمون الخدمات الصحية عن بعد والاستشارات الهاتفية نتيجة للوباء ، بدلاً من زيارة أطبائهم.

العديد من الفحوصات يتم تغطية كلفتها عبر الميديكيركما يمكن إجراء بعض الاختبارات في المنزل

دعا الأطباء والمتخصصون النساء الاستراليات الى تخصيص وقت لإجراء الفحوصات الصحية الدورية التي تساهم في اكتشاف الامراض مبكرا من اجل الحصول على نتائج علاجية افضل





وحذر أخصائيو الرعاية الصحية المرضى من أن جائحة COVID-19 قد دفعت الكثيرات الى اهمال الفحوصات الروتينية التي قد تحميهم من المرض.





وتقول الدكتورة تيسا كينج ، من مؤسسة جين هايلز لصحة المرأة ، إن الفحوصات مهمة للكشف عن مشاكل مثل مرض السكري وأمراض القلب وانواع السرطان المختلفة.





هذا وقد أظهر مسح وطني لصحة المرأة أجرته جين هايلز أن أربع من كل عشر نساء شاركن في الدراسة يعتقدن أن صحتهن قد تدهورت أثناء الوباء.





وشاركت في الدراسة 14000 امرأة ، ولأول مرة ترجمت إلى اللغات العربية والفيتنامية والصينية.





وقالت العديد من النساء إن صحتهن الجسدية قد تدهورت منذ أن بدأ الوباء ، وأن تدهور الصحة العقلية كان أكثر شيوعًا بين النساء من غير الناطقين بالإنجليزية أو من مجتمع الميم وأولئك في مجتمعات الأمم الأولى ومن دوات الاحتياجات الخاصة.





بدوره صرح الدكتور نيك موسغريف ، من سوليفان نيكولايدس باثولوجيا SBS News ، أن المزيد من المرضى يستخدمون الخدمات الصحية عن بعد والاستشارات الهاتفية نتيجة للوباء ، بدلاً من زيارة أطبائهم.





وعند مقارنة بيانات Medicare الخاصة بعمليات إزالة المتغيرات الجلدية [[الحميدة والخبيثة]] في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 مع نفس الفترة الزمنية هذا العام ، فسنجد انخفاضا بنسبة 12 في المائة.





Two-thirds of women with the most common form of breast cancer may not need chemotherapy. Source: SBS



ويشجع الدكتور موسغريف الناس على فحص بشرتهم كل عام لأنه يقول إن اثنين من كل ثلاثة أشخاص في أستراليا سيعانون من بعض أشكال سرطان الجلد خلال حياتهم.





وبالنسبة للمرضى القلقين بشأن تكاليف هذه الفحوصات الطبية ، تقول الدكتورة تيسا كينج إن العديد منها يتم تغطية كلفته عبر الميديكير.





كما يمكن إجراء بعض الاختبارات في المنزل ، مثل الفحص الذاتي لسرطان عنق الرحم الذي يحل محل مسحة عنق الرحم ، حيث يتم جمع 12 في المائة من البرنامج ذاتيًا من قبل المرضى.





وكانت الحكومة تأمل في أن يتغلب المخطط على الحواجز الثقافية وغيرهاالتي تمنع النساء من اجراء هذا الفحص ، وتظهر أحدث أرقام وزارة الصحة أن المشاركة الآن تبلغ 62 في المائة على الصعيد الوطني.





وتقول الدكتور كينج إنه يمكن أن يكون هناك عدد من الأسباب التي تجعل النساء لا يرغبن في فحص عنق الرحم من قبل الطبيب العام.





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ونضيف الدكتور كينج إن خيارات الذاتي الذاتي تمنح المرضى مزيدًا من الاستقلالية والخصوصية ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التوعية بشأنها لأن بعض الأفراد لا يزالون غير مدركين أنها متاحة.





وهذا ما وعدت الحكومة الفيدرالية بالقيام به عندما اعلنت إنها تطور حملة لزيادة الوعي العام حول الفحص الذاتي لعنق الرحم لرفع معدلات الفحص. وتضيف وزارة الصحة الفيدرالية إن برنامج Breast Screen Australia يوفر فحوصا مجانية للثدي كل عامين للنساء فوق سن الأربعين كما يتم إرسال فحص مجاني لسرطان الامعاءإلى الأستراليين المؤهلين.





ويقول الدكتور موسغريف إنه في حين أن هناك موارد وخدمات للتغلب على حواجز اللغة ، فإن الرسالة هي نفسها بغض النظر عن هوية المريض.





هذا التقرير من اعداد ستيفاني كورسيتي لـ SBS News ، ومن تقديم هناء ياسين لاس بي اس عربي 24





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