أب يتعرض للضرب حتى الموت أمام منزله على يد زملاء ابنه في المدرسة

تعرض أب أمريكي للضرب حتى الموت خارج منزله على يد زملاء ابنه في المدرسة.





جاء ثلاثة مراهقين وشخصين بالغين إلى منزل كريستوفر رايت البالغ من العمر 43 عامًا بعد شجار وقع في المدرسة بين ابنه البالغ من العمر 14 عامًا وأحد المراهقين الثلاثة.





وعندما رفض رايت خروج ابنه للشجار معهم قاموا بضربه ضربا مبرحا تسبب في إصابة دماغية أدت إلى وفاته.





تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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