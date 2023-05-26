أب يتعرض للضرب حتى الموت أمام منزله على يد زملاء ابنه في المدرسة

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Credit: Dan Burton/ Unsplash

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

تعرض أب أمريكي للضرب حتى الموت خارج منزله على يد زملاء ابنه في المدرسة.

جاء ثلاثة مراهقين وشخصين بالغين إلى منزل كريستوفر رايت البالغ من العمر 43 عامًا بعد شجار وقع في المدرسة بين ابنه البالغ من العمر 14 عامًا وأحد المراهقين الثلاثة.

وعندما رفض رايت خروج ابنه للشجار معهم قاموا بضربه ضربا مبرحا تسبب في إصابة دماغية أدت إلى وفاته.

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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