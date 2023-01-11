"انتبهوا للتفاصيل الصغيرة": ظاهرة الـ vaping تنتشر بين أطفال المدارس بأستراليا

النقاط الرئيسية أشارت دراسة حديثة إلى مضار التدخين الالكتروني ومن بينها "الضباب العقلي" وخصوصاً لمن هم دون 14 عاماً.

دائرتا التعليم والصحة في نيو ساوث ويلز عبرتا عن قلقهما من تنامي هذه الظاهرة في أوساط طلاب المدارس الابتدائية.

الحجم الصغير للسجائر الالكترونية وعدم وجود رائحة يصعب على الأهل التحقق من سلوك أبنائهم.

ما زالت السجائر الالكترونية حديثة العهد والتقارير قليلة حول أضرارها وآثارها على الصحة، ولكنها حتماً عادة سيئة بدأت تتسلل إلى حياة الأطفال في المدارس الأسترالية.





وبما أن الأدخنة لا تتصاعد منها فمن الصعب على الأهل التحقق مما إذا كان أولادهم قد انزلقوا بالفعل إلى هذه العادة الضارة والتي قد تمهد الطريق نحو تدخين الأرجيلة (الشيشة) والسجائر التقليدية.





وحسب دراسة أصدرها المركز الطبي التابع لجامعة Rochester الأمريكية فإنه لا ينبغي اعتبار السجائر التقليدية بديلاً آمناً للتبغ.



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وورد في الدراسة الصادرة في كانون الأول ديسمبر من العام الماضي أدلة أولية على أن هذا النوع من التدخين قد يتسبب بـ "الضباب العقلي" إذا بدأوا بالتدخين الالكتروني قبل سن الرابعة عشرة.





وقالت السيدة زينة دباجة، مديرة مدرسة Birrong للبنات ان دائرتي الصحة والتعليم في نيو ساوث ويلز عبرتا عن قلقهما من هذه الظاهرة المنتشرة بين طلبة المدارس بمن فيهم صغار السن تحت سن 14 عاماً.





وتابعت قائلة: "نرى الكثير من الأطفال يمارسون هذه العادة ونسعى للحفاظ على صحتهم عن طريق توعيتهم وتوعية الأهل بمضار السجائر الالكترونية."



Lives could be saved in Australia if smokers switched to vapes or e-cigarettes, health experts say. (AAP) Source: AAP ورغم شمول المناهج التعليمية في أستراليا لمواد تحذر الطلاب من مغبة التدخين وأضراره الجسيمة على الصحة، تعترف ديباجة بأن دور الأهل "محوري" في تصحيح سلوك أبنائهم بطرق مدروسة بعيداً عن التهديد والوعيد ولا سيما وأنه بالإمكان ممارسة هذه العادة التي بدأت تجتاح المدارس بالسر ودون أن يتنبه الأهل لذلك.





وإذا كنت تتساءل عن الكيفية التي يحصل من خلالها هؤلاء الاطفال على الـ vape فجدير بك أن تعلم أن الحصول عليها سهل من خلال خدمات التوصيل في المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.





ديباجة شرحت لنا ما يحدث بالضبط: "بإمكانهم طلب الـ vape على إنستغرام تماماً كأنك تطلب بيتزا! في كثير من الأحيان يخرج الأطفال إلى الشارع ويستلمون طلباتهم دون أن يعلم الأهل ما يحدث".



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ونظراً لحجمها الصغير، على الأهل بذل جهود إضافية للتحقق مما إذا كان أبناؤهم من ممارسي هذه العادة الضارة: "شكل الـ vape مثل القلم او أحمر الشفاه لذا يمكن اخفائه بسهولة.





"إذا لم تتنبهوا للتفاصيل الصغيرة لن تعرفوا إذا كان أطفالكم من المدخنين أما لا."





واستطردت ديباجة قائلة: "الموضوع هنا يختلف عن السجائر التقليدية ذات الرائحة القوية.





"التوعية بمضار التدخين في المدارس ليست كافية وعلى الأهل أيضاً ممارسة رقابة على الأبناء لأنه من السهل جداً الحصول على الـ vape حتى وان كان المشتري تحت السن القانونية".





واختتمت حديثها قائلة "الأطفال يتناقلون أيضاً السجائر الالكترونية ما يعرضهم لخطر الفيروسات".





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