"أمر محزن": معلق رياضي يعلق على حادثة الاعتداء على الحكم اللبناني الأسترالي

A-League Rd 5 - Sydney v Melbourne Victory

during the round five A-League match between Sydney FC and the Melbourne Victory at Allianz Stadium on November 5, 2016 in Sydney, Australia. Source: Getty / Getty Images AsiaPac

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وجهت الشرطة تهماً لرجل يبلغ من العمر 25 عاماً في الهجوم المزعوم يوم الجمعة على حكم كرة قدم في إحدى ضواحي سيدني. وصف وزير الرياضة في نيو ساوث ويلز الحادثة "مثير للاشمئزاز" وجبان.

يتعافى خضر ياغي (45 عاما) في مستشفى ليفربول بعد أن خُلعت ثلاثة من أسنانه وكُسر فكه بعد مباراة الهواة في بادستو.

بعد انتشار اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي، سلم رجل يبلغ من العمر 25 عامًا نفسه إلى شرطة بانكستاون بعد ظهر يوم الأحد وتم اعتقاله.

قال الصحافي المتخصص في الشؤون الرياضية رافق العقابي، تعليقاً على حادثة الاعتداء على الحكم اللبناني الأسترالي ياغي، ان حكام كرة القدم لطالما دفعوا فواتير باهظة في مباريات حول العالم.

وتابع قائلاً: "شاهدت الفيديو المروع الذي وثق الحادثة. أعتبر هذا الحكم بطل وأتمنى من الجهات المختصة تخليد اسمه من خلال إطلاقه على الملعب الذي كانت فيه المباراة. كان من الممكن أن يفقد هذا الحكم حياته لمجرد أنه كان يمارس مهامه التحكيمية."
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حكم كرة القدم الأسترالي اللبناني خضر ياغي
ويرى العقابي أن القوانين التي تحمي اللاعبين والحكام متشابهة في أستراليا وحول العالم وتخضع لإشراف وتوجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم. ونوّه في ذات الوقت أن حوادث الاعتداء على الحكام في أستراليا نادرة ولكن من الضروري أيضاً اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرارها.

واستغرب العقابي وقوع حادثة كهذه في مباراة ودية لا تنضوي تحت مظلة بطولة: "هذه مباراة هواة والجمهور من عائلات اللاعبين ومشهد العنف مرفوض عادة في هذه المباريات."

استمعوا إلى المقابلة مع المحلل الرياضي رافق العقابي في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

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