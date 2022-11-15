عازف الكمان مصطفى الطيار يعيد توزيع الأغاني العراقية في أستراليا

ترعرع عازف الكمان مصطفى الطيار في بيت بغدادي عاشق للفن على اختلاف أنواعه " في بيتنا في بغداد كنا نستمع الى ناظم الغزالي ومحمد عبد الوهاب وفيروز وغيرهم من فناني الزمن الجميل".





اختار مصطفى آلة الكمان ليتعلم العزف عليها " أحببت آلة الكمان لرشاقتها ولصوتها فهي آلة قريبة من القلب وقريبة من الروح".





في بداية مشواره الفني، عزف مصطفى الكمان وانضم الى جوقة بغدادية فاصطحب كبار الفنانين في الحفلات والمهرجانات وعزف لسعدون جابر والياس الخضر " استفدت وتعلمت الكثير من خلال عملي مع الكبار".





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اندلعت الحرب في العراق فلم يجد مصطفى سبيلا للتخلص من ويلاتها سوى الهجرة الى بلد آخر فكانت وجهته الأولى نيوزيلاندا " على الرغم من ابتعادي جغرافيا عن العراق لكن عراقيتي متجذرة، أحرص على الاستماع الى الموسيقى العراقية"



عند وصوله الى نيوزيلاندا، ابتدأ مصطفي مشوارا موسيقيا جديدا، بع فعزف مع موسيقيين كلاسيكيين من نيوزيلاندا بعيدا عن الموسيقى العربية.





اختلفت حياة مصطفى الموسيقية بمجرد وصوله الى أستراليا " التقيت بعازفين عراقيين والأصدقاء مثل الموزع طارق الوادي فعدت مرة أخرى لعزف الموسيقى الشرقية".





أخد مصطفى على عاتقه مسؤولية الحفاظ على الأغاني التراثية العراقية وذلك بعزفها وتسجيلها " أعمل مع عدد من الموسيقيين والفنانين لكي نعيد توزيع الأغاني التراثية العراقية".





أشار مصطفى الى أن العازفين الموسيقيين لا ينالون الكثير من الشهرة " ينجذب الجمهور الى الكلمة ومن ثم الى المطرب الذي يؤدي الكلمة والأغنية أكثر من انجذابهم الى الموسيقيين".





ويرى مصطفى أن من شأن الاستغناء عن الآلات الموسيقية في الأغاني العراقية الجديدة والاكتفاء بآلة الكيبورد التأثير على هذه الآلات وقد يكتب هذا الواقع بداية نهاية العزف على الآلات الكلاسيكية.





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