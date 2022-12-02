"مدرسة افتراضية رائدة في ولاية فيكتوريا": حل للطلاب الراغبين بخيارات أكثر وأفضل

النقاط الرئيسية مدرسة فيكتوريا الافتراضية تقدم خيارات متعددة

تقدم التعليم بأسلوب التعليم عن بعد ووجها لوجه

يستفيد منها طلاب داخل الولاية وخارجها

هل سمعتم ب مدرسة فيكتوريا الافتراضية ؟ وهي مدرسة يقوم التعليم فيها التعليم عن بعد. طلابها هم من الذين قد لا تلائمهم المدارس العادية، فهم إما فنانون أو رياضيون محترفون أو مسافرون أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو من المتفوقين الذين يريدون المزيد من التحفيز الفكري والتواصل مع طلاب يشبهونهم في الاهتمامات والمستوى الفكري.





للتعرف أكثر على هذه المدرسة وما تقدمه ومن يمكنه أن يستفيد من برنامجها التعليمي تحدثت SBS Arabic24 مع الأستاذ ويليم قسطنطين مدرس مادة الرياضيات في مدرسة فيكتوريا الافتراضية .





وإليكم الأسئلة والإجابات التي قدمها الأستاذ ويليم قسطنطين.



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ما هي مدرسة فيكتوريا الافتراضية Virtual School Victoria وكيف تختلف عن المدارس الأخرى؟



"مدرسة فيكتوريا الافتراضية هي واحدة من أكبر المدارس الحكومية في فيكتوريا ، حيث يدرس حوالي ٥٠٠٠ طالب سنويا٠



مدرسة فيكتوريا الافتراضية (VSV) ، التي كانت تُعرف سابقًا باسم مركز فيكتوريا للتعليم عن بعد، هي المدرسة الافتراضية الرائدة في الولاية".





وأضاف الأستاذ قسطنطين: "تقع في منطقة ثورنبري ، وتقوم حاليا بتدريس المناهج الدراسية للطلاب من ألصف ألتمهيدي إلى ألصف ألثاني عشر باستعمال طريقة هيبريد للتدريسس وهذه ألطريقة تسمح للطلاب باختيار التعلم شخصيًا أو المشاركة عبر الإنترنت"٠





"تقوم VSV بالتدريس الحي حيث يمكن للطلاب والمعلمين التواصل والتعاون و التفاعل في الوقت ذاته وأيضا من خلال الدروس ألمعدة للدراسة عبر الإنترنت٠





"يدرس الطلاب موادهم عبر الإنترنت من خلال منصة معروفة باسم نظام إدارة التعلم في ألمدرسة كما يقدم الطلاب أعمالهم وواجباتهم بانتظام من خلال هذه المنصة".



"تم تطوير البرامج التعليمية بدقة باستخدام أفضل تقنيات التعلم الافتراضي واختبار تجربة المستخدم".





لكل مدرسة ومؤسسة قيم معينة. ما هي قيم مدرسة فيكتوريا الافتراضية؟



يقول الأستاذ ويليم قسطنطين إن قيم المدرسة هي: "نمو، تعاطف،احترام، تعاون".



ما هي المستويات التعليمية التي تخدمها مدرسة فيكتوريا الافتراضية؟ وما هي المواد التي تقدمها للطلاب؟



"تقوم مدرسة فكتوريا ألأفتراضية بتدريس المنهج الفيكتوري للطلاب من ألصف ألتمهيدي إلى ألصف ألثاني عشرفي جميع أنحاء فيكتوريا وتوفر حوالي مئة مادة لطلاب شهادة فكتوريا ألثانوية وهذا هو أكبر عدد من المواد تقدمها أي مدرسة في الولاية".





"لدينا بعض ألطلاب الذين يدرسون ألشهادة ألثانوية بدوام كامل ولكن ألأغلبية يدرسون مادة أوعدة مواد لا توفرها مدارسهم أو لا يمكنهم القيام بذلك بسبب ألتضارب في التوقيت".



"معلموألشهادة ألثانوية ألفكتورية هم خبراء في مجالاتهم وكذلك في التعلم الرقمي".





من يمكنه التسجيل والدراسة في Virtual School Victoria؟



يقول الأستاذ قسطنطين: "فئات متعدة من الطلاب يحق لها ألتسجيل والدراسة في مدرسة فكتوريا ألأفتراضية وهؤلاء ألطلاب يمكن أن يكونوا:



طلابا يدرسون في مدرسة أخرى عامة أومستقلة أوكاثوليكية ويحتاجون إلى خيارات تعليمية مرنة كدراسة مادة أوعدة مواد غير متوفرة في مدارسهم أو هناك تضارب في ألوقت مع مادة إخرى.

رياضيين محترفين أو فنانين.

طلابا يعانون من صعوبات صحية جسدية، نفسية أو اجتماعية عاطفية.

طلابا يعيشون في المناطق الريفية أو النائية.

طلابا مسافرين.

م ن بين فئات الطلاب الذين يحق لهم التسجيل في Virtual School Victoria ، هناك فئة الطلاب الذين يعانون من مشاكل وأمراض نفسية ، كيف تساعد Virtual School Victoria هذه الفئة من الطلاب؟





قال الأستاذ قسطنطين: "في VSV ، نعتقد أن جميع الطلاب يستحقون فرصة الاستمتاع بصحة وعافية نفسية إيجابية. لذلك يعمل موظفو VSV مع الطلاب والأسر لجعل ذلك ممكنًا".





وأضاف: "نريد أن يشعر الطلاب بأن VSV هو المكان الذي ينتمون إليه حيث يمكنهم التواصل مع الطلاب والموظفين الآخرين ، ومعرفة أنهم مقبولون كما هم".





"سيكون مرشد التعلم من أوائل الأشخاص الذين سيتعرف عليهم الطلاب ألذين يدرسون بدوام كامل في VSV وسيكون نقطة اتصال رئيسية لهم. سوف يرافقهم مع عائلاتهم طوال العام للمساعدة في الإجابة على الأسئلة والتحديات العديدة والمتنوعة التي تنشأ. وقد يتعلق الأمر بتجميع أفضل خطة تعليمية أو قد يكون التحقق عندما ترتفع مستويات التوتر. ويمكن للطلاب والعائلات الاتصال بهم أو مراسلتهم عبر البريد الإلكتروني مع أي استفسارات".





"كذلك فريق رفاهية الطلاب متاح أيضًا للمساعدة، حيث يحاولون جعل أنفسهم في متناول الطلاب والعائلات قدر الإمكان".





"ويمكن للطلاب الحاليين الوصول إلى كامل موقع الرفاهية (ويب). كما يمكنهم أيضًا تحديد موعد وزيارة فريق الرفاهية في ألمدرسة أوالتواصل معه من خلال ألأنترنيت".



طلاب مدرسة فيكتوريا الافتراضية يدرسون من منازلهم ، فكيف يساعد المعلمون هؤلاء الطلاب إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة في دراستهم؟





"يتعرف المعلمون على طلابهم خلال الفصول الدراسية ألتي تعطى عبر الإنترنت وأثناءالندوات ألتي تعقد في ألمدرسة أوعلى موقعها ألألكتروني.كما يقومون بتدوين ملاحظاتهم على عمل الطلاب وارسالها لهم. أيضًا يتوفر المعلمون للاجتماعات الفردية عبر الإنترنت والرد على رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية للطلاب".





كيف يتم تقييم الطلاب وأين يؤدون امتحاناتهم المدرسية ، وخاصة طلاب VCE؟ هل يتعين على الطلاب في فئة المسافرين العودة إلى فيكتوريا لتقديم امتحاناتهم؟





قال الأستاذ قسطنطين: "يتم تقييم الطلاب بنفس الطريقة التي يتم بها تقييم الطلاب الآخرين في جميع أنحاء الولاية ، ويتم إجراء اختبارات VCE و GAT في المدرسة وفي المواقع الخاضعة للإشراف إذا كان الطلاب لايرغبون بالحضور إلى ألمدرسة. ويخضع الطلاب في الخارج للامتحانات في مواقع خاضعة للإشراف ، يقومون بها في نفس الوقت مع الطلاب في فيكتوريا. أما الطلاب الذين يدرسون مادة واحدة معنا ، فيقدمون امتحانهم في مدارسهم ألرئيسية".





ما هو الدور الذي يلعبه الآباء وأولياء ألأمور في العملية التعليمية في Virtual School Victoria؟





يقول الأستاذ قسطنطين: "في VSV نتحدث عن الفريق الذي يقف وراء المتعلم، وفي هذا ألمجال يلعب الآباء و مقدمو الرعاية دورًا مهمًا في دعم المتعلم خاصة في السنوات ألأولى، حيث يلعبون دورًا مهمًا في الإشراف على تعلم أطفالهم. وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن اهتمام الوالدين وتشجيعهم في تعليم طفلهم يمكن أن يؤثر على موقف الطفل تجاه سلوكه في ألصف واحترام الذات والغياب والأندفاع".





"لدى VSV مجلس للأهل Virtual Parents Victoria. يهدف فريق Parent Voice التابع لـ VSV إلى دعم المدرسة في تحسين النتائج التعليمية للطلاب. كما يوفر منتدى حيث يمكن للوالدين التعاون بشأن دعم دراسة أطفالهم".



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مدرسة فيكتوريا الافتراضية لها دور أساسي في البرنامج المعروف باسم VHAP ، هل يمكنك أن تعطينا فكرة عن هذا الدور؟





"تقدم المدرسة برنامج القدرة العالية الفيكتوري ، وهو مكون رئيسي لبرنامج التميز الطلابي التابع لوزارة التعليم والتدريب لما يقرب من 50000 من طلاب المدارس الحكومية ذوي الأداء العالي في السنوات 5-8".





"يوفر البرنامج فرصًا قيمة للمتعلمين ذوي القدرات العالية الذين يستفيدون من التحديات الإضافية والتعاون مع الأقران".





"هناك فريق كامل من المعلمين المتحمسين والموهوبين في VSV والذين يعملون مع ألمدارس الشريكة لهؤلاء ألطلاب لتقديم البرنامج عبر الإنترنت".





يوفر الفصل الدراسي VHAP للطلاب الفرصة لـ:



استكشاف أفكارهم والتعبير عنها بحرية

اتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن علمهم

مصدر إلهام وتحدي لبعضهم البعض

اكتساب الثقة في اختياراتهم وقدراتهم

ألشعور بالحماس من التعلم.

وقال الأستاذ قسطنطين إن التعليقات على البرنامج خلال العام الماضي "كانت إيجابية للغاية من أولياء الأمور والمدارس الشريكة والطلاب".





كيف يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على مزيد من المعلومات حول المدرسة؟



يمكنهم زيارة موقع ألمدرسة على الانترنت .



استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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