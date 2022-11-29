راقب لثة أسنانك: علامات تدل على أنها ملتهبة ويجب مراجعة الطبيب فوراً

النقاط الرئيسية: التهاب اللثة مرض يتسبب في تهيج واحمرار وتورم اللثة.

ينصح الدكتور القضاة بمجرد ظهور الأعراض سرعة التوجه للطبيب لتقيم الالتهاب وإجراء العلاج الفوري.

غسول الفم لا يعتبر علاجاً وإنما إجراء وقائياً.

وقال طبيب الأسنان والأخصائي والباحث في طب الفم في ولاية فيكتوريا الدكتور صهيب القضاة في حديث له مع إذاعة أس بي أس عربي24: "إن اللثة هي طبقة أنسجة ضامة تستر العظم السنخي للفكين العلوي والسفلي داخل الفم".



ويعزا لون اللثة الأحمر للدورة الدموية الغزيرة الواردة إليها.





التهاب اللثة:



التهاب اللثة هو مرض يتسبب في تهيج واحمرار وتورم اللثة، ويكون في المنطقة المحيطة بجذور الأسنان ويحدث نتيجة عدم تنظيف الأسنان والاعتناء بها بشكل جيد.



ويوضح الدكتور القضاة إلى أن السبب الأكثر شيوعًا في التهاب اللثة هو قلة الاهتمام بنظافة الفم، وممارسة عادات نظافة للفم غير الصحية، مع ضرورة تنظيف الفم والأسنان بفرشاة أسنان مناسبة واستخدام الخيط وتنظيف الأسنان بفحص دوري الذي قد يساعد على منع وعكس آثار التهاب اللثة.



الأسباب التي تؤدي للإصابة بالتهاب اللثة:





يوضح الدكتور القضاة إلى أن السبب الرئيس وراء الإصابة بالتهاب اللثة هو تراكم بقايا الطعام والبكتيريا على سطح الأسنان وفي المسافات بين الأسنان وبعضها مما ينتج عنه تكوين الالتهابات وحدوث التورم في اللثة.





التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحمل لكن الالتهاب يحدث أيضا نتيجة عدم الاهتمام أصلا بتنظيف الأسنان مسبقاً مما يساعد على إصابتها.



عدم الاهتمام بنظافة الفم والأسنان ما يجعل اللثة أكثر عرضة للحساسية والالتهاب.



الغزو البكتيري للبكتيريا الفموية والذي يسرع من الإصابة بتورم اللثة.



الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.



التدخين.

Kem đánh răng và nước súc miệng của bạn có chứa triclosan không? Source: Pixabay / Public Domain Pixabay وتشير كثير من التقارير الطبية إلى أن أهم الأعراض التي تدل على التهاب اللثة منها:



احمرار اللثة.



تورم اللثة.



ألم في اللثة أو الأسنان.



رائحة الفم الكريهة.



نزيف اللثة.



تغير الشكل العام للثة.



انتفاخ غير طبيعي لحجم للثة.

اقرأ المزيد تحت المجهر: هل تُعتبر لقاحات كورونا آمنة للأطفال؟

وينصح الدكتور الأشخاص بمجرد ظهور هذه الأعراض سرعة التوجه للطبيب لتقيم الالتهاب وإجراء العلاج الفوري، حتى لا يتفاقم الوضع ونحو تعقيدات ومضاعفات تحث انتكاسات على المدى الطويل صحيًا وماليا.





فرشاة الأسنان:





ينصح الدكتور القضاة أن تكون الفرشة من النوع صغير الرأس لتصل إلى جميع مناطق الأسنان الخلفية، وضرورة أن تكون مستوية الشعيرات بين النعومة والمتوسطة الشعيرات.





كما لا يرى مانعًا من استخدام الفرشاة الإلكترونية، بشرط أن يكون مستخدمها على دراية باستخدامها بالطريقة الصحي





غسول الفم:



لا يرى طبيب الأسنان مانعاً من استخدام غسول الفم، حيث إنه يخفف الالتهابات مرحليًا، لكنه لا ينصح بالدوام في استخدامه على الدوام إذ لا يعتبر الغسول علاجًا وإنما إجراء وقائيًا.





كما ينصح الدكتور القضاة ضرورة زيارة الطبيب دورياً لمرتين في السنة لمراقبة الأسنان لعلاج أي عدوى أو التهاب منذ البداية.





للاستماع لتفاصيل أكثر عن الوقاية وعلاج التهاب اللثة والفم والأسنان مع طبيب الأسنان وأخصائي والباحث في طب الفم الدكتور صهيب القضاة. يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.







أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



