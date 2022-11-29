تحت المجهر

راقب لثة أسنانك: علامات تدل على أنها ملتهبة ويجب مراجعة الطبيب فوراً

تحت المجهر

Close-up of a dentist inspecting a woman's mouth

The new treatment works by enhancing the tooth's ability to repair itself. Source: Getty / fStop/Getty Images

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نشر في: 29/11/2022 5:49pm, آخر تحديث: 29/11/2022 5:58pm
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS

التهاب اللثة يعتبر من أهم أمراض الفم والأسنان الذي يحدث بسبب تراكم طبقة من الرواسب أو البكتيريا على الأسنان دون علاج، وقد يتطور إلى أمر خطر قد يؤدي إلى فقدان الأسنان.

نشر في: 29/11/2022 5:49pm, آخر تحديث: 29/11/2022 5:58pm
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية:
  • التهاب اللثة مرض يتسبب في تهيج واحمرار وتورم اللثة.
  • ينصح الدكتور القضاة بمجرد ظهور الأعراض سرعة التوجه للطبيب لتقيم الالتهاب وإجراء العلاج الفوري.
  • غسول الفم لا يعتبر علاجاً وإنما إجراء وقائياً.
وقال طبيب الأسنان والأخصائي والباحث في طب الفم في ولاية فيكتوريا الدكتور صهيب القضاة في حديث له مع إذاعة أس بي أس عربي24: "إن اللثة هي طبقة أنسجة ضامة تستر العظم السنخي للفكين العلوي والسفلي داخل الفم".
ويعزا لون اللثة الأحمر للدورة الدموية الغزيرة الواردة إليها.

التهاب اللثة:
التهاب اللثة هو مرض يتسبب في تهيج واحمرار وتورم اللثة، ويكون في المنطقة المحيطة بجذور الأسنان ويحدث نتيجة عدم تنظيف الأسنان والاعتناء بها بشكل جيد.
Suhayb Al Qudah.jpeg
ويوضح الدكتور القضاة إلى أن السبب الأكثر شيوعًا في التهاب اللثة هو قلة الاهتمام بنظافة الفم، وممارسة عادات نظافة للفم غير الصحية، مع ضرورة تنظيف الفم والأسنان بفرشاة أسنان مناسبة واستخدام الخيط وتنظيف الأسنان بفحص دوري الذي قد يساعد على منع وعكس آثار التهاب اللثة.
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الأسباب التي تؤدي للإصابة بالتهاب اللثة:

يوضح الدكتور القضاة إلى أن السبب الرئيس وراء الإصابة بالتهاب اللثة هو تراكم بقايا الطعام والبكتيريا على سطح الأسنان وفي المسافات بين الأسنان وبعضها مما ينتج عنه تكوين الالتهابات وحدوث التورم في اللثة.

التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحمل لكن الالتهاب يحدث أيضا نتيجة عدم الاهتمام أصلا بتنظيف الأسنان مسبقاً مما يساعد على إصابتها.
  • عدم الاهتمام بنظافة الفم والأسنان ما يجعل اللثة أكثر عرضة للحساسية والالتهاب.
  • الغزو البكتيري للبكتيريا الفموية والذي يسرع من الإصابة بتورم اللثة.
  • الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.
  • التدخين.
Toothpaste
Kem đánh răng và nước súc miệng của bạn có chứa triclosan không? Source: Pixabay / Public Domain Pixabay
وتشير كثير من التقارير الطبية إلى أن أهم الأعراض التي تدل على التهاب اللثة منها:
وينصح الدكتور الأشخاص بمجرد ظهور هذه الأعراض سرعة التوجه للطبيب لتقيم الالتهاب وإجراء العلاج الفوري، حتى لا يتفاقم الوضع ونحو تعقيدات ومضاعفات تحث انتكاسات على المدى الطويل صحيًا وماليا.

فرشاة الأسنان:

ينصح الدكتور القضاة أن تكون الفرشة من النوع صغير الرأس لتصل إلى جميع مناطق الأسنان الخلفية، وضرورة أن تكون مستوية الشعيرات بين النعومة والمتوسطة الشعيرات.

كما لا يرى مانعًا من استخدام الفرشاة الإلكترونية، بشرط أن يكون مستخدمها على دراية باستخدامها بالطريقة الصحي 

غسول الفم:
لا يرى طبيب الأسنان مانعاً من استخدام غسول الفم، حيث إنه يخفف الالتهابات مرحليًا، لكنه لا ينصح بالدوام في استخدامه على الدوام إذ لا يعتبر الغسول علاجًا وإنما إجراء وقائيًا.

كما ينصح الدكتور القضاة ضرورة زيارة الطبيب دورياً لمرتين في السنة لمراقبة الأسنان لعلاج أي عدوى أو التهاب منذ البداية.

للاستماع لتفاصيل أكثر عن الوقاية وعلاج التهاب اللثة والفم والأسنان مع طبيب الأسنان وأخصائي والباحث في طب الفم الدكتور صهيب القضاة. يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.


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