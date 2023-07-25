"نحن معرضون لخطر أن نصبح مجتمعا بلا أصدقاء":دراسة تكشف زيادة العزلة الاجتماعية بين الاستراليين

علّق مساعد الوزير الفدرالي للمؤسسات الخيرية أندرو لي على نتائج دراسة HILDA قائلا " نحن معرضون لخطر أن نصبح أمة بلا أصدقاء ، فهناك انكماش في الدوائر الاجتماعية في أستراليا واشار السيد لي ان عدد الأصدقاء المقربين للأستراليين انخفض إلى النصف تقريبًا منذ منتصف الثمانينيات ، كما هو الحال مع عدد الجيران الذين نعرفهم بشكل جيد





ويقول السيد اميل غريب ان هذه الراسة تعكس بالفعل واقع الحال، وشدد على ان للوحدة تداعيات سلبية على صحة المخ والقلب. ودعا السيد غريب الذين يعانون من العزلة الاجتماعية والوحدة الى اتباع 3 خطوات هامة لتخفيف اعباء الوحدة عليهم



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