"نحن معرضون لخطر أن نصبح مجتمعا بلا أصدقاء":دراسة تكشف زيادة العزلة الاجتماعية بين الاستراليين

Prolonged loneliness can put one at risk for chronic health conditions. (Getty Images )

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كشفت نتائج دراسة The Household, Income and Labour Dynamics in Australia Survey والمعروفة اختصارا بHILDA ان معدل التواصل الاجتماعي قد انخفض بشكل كبير منذ 2001 وتفاقم بشكل اكبر في فترة جائحة كورونا.

علّق مساعد الوزير الفدرالي للمؤسسات الخيرية أندرو لي على نتائج دراسة HILDA قائلا " نحن معرضون لخطر أن نصبح أمة بلا أصدقاء ، فهناك انكماش في الدوائر الاجتماعية في أستراليا واشار السيد لي ان عدد الأصدقاء المقربين للأستراليين انخفض إلى النصف تقريبًا منذ منتصف الثمانينيات ، كما هو الحال مع عدد الجيران الذين نعرفهم بشكل جيد

ويقول السيد اميل غريب ان هذه الراسة تعكس بالفعل واقع الحال، وشدد على ان للوحدة تداعيات سلبية على صحة المخ والقلب. ودعا السيد غريب الذين يعانون من العزلة الاجتماعية والوحدة الى اتباع 3 خطوات هامة لتخفيف اعباء الوحدة عليهم
Back view picture of a group of friends jumping
Back view picture of a group of friends jumping outdoors near beach with raised hands. Source: Pixabay
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