"نموت في اليوم ألف مرة وكنت ارفع صوت التلفاز كي لا يسمع اولادي أصوات القذائف": هل نشفى يومًا من صدمات الحرب؟

النقاط الرئيسية: عاينت رضوى العبيدي الموت بعينيها في الحرب السورية عام 2011

خسرت شقيقتها في الحرب، هربت من نيران القذائف وتعرضت لشتّى أنواع المضايقات والمداهمات الى أن تركت لجأت الى الأردن ومن هناك الى أستراليا تحدثت عن صدمات الحرب ورحلة الشفاء الطويلة من آلام نفسية تبقى مطبوعة في الذاكرة

تحدثت عن صدمات الحرب ورحلة الشفاء الطويلة من آلام نفسية تبقى مطبوعة في الذاكرة

أن يكتب لشخص عمرًا جديدَا وأن يغلق كتاب الحياة لأخ شارك الرحم ذاته في لحظة تشطر بين ما قبلها وما بعدها.





خسرت رضوى العبيدي شقيقتها في الحرب في سوريا عام 2011، هربت من نيران القذائف وتعرضت لشتّى أنواع المضايقات والمداهمات الى أن تركت الحارة الأغلى على قلبها لتكتب عمرًا جديدًا لمن هن أغلى من الأرض والاوطان، لبناتها الأربع.





عادت رضوى بالذاكرة الى لحظات تمنت لو لم تكن، ومشت في شوارع فاحت فيها رائحة الموت بعد احدى عشرة سنة فقالت:



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الحرب هي ظلم وقهر وخوف فالموت كان أقرب من أي شيء آخر، ننام ولا نعلم ان كنا نصحوا. خرسنا الأمان والوطن





وصفت لنا رضوى يوميات الحرب في حمص والرصاص ينهمر مثل المطر على رؤوس الفارين من الحارة بحثًا عن الأمان قائلة:





"كنا نموت في اليوم ألف مرة وكنت ارفع صوت التلفاز كي اخفف من أصوات القذائف ومن واقع فرض على اولادي".





بألم قالت رضوى:





"الحرب لا ترحم حتى الانسان المريض، وكان أحد اقاربي مريضًا ولا يمكن ان يعبر عن مشاعره".





ولأن الموت حاصر رضوى وبناتها الأربع آنذاك، لم تجد سبيلًا آخر سوى مغادرة سوريا فهربت من سوريا تحت القصف بمساعدة حماها، وتوجهت الى الأردن ومن هناك الى استراليا من خلال المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.





تنظر اليوم الى الوراء، الى جرح ختم ولكنه لم يمح، ويخرج الى الضوء مع كل صوت حاد او حدث يمسح الغبار عن صدمات الحرب، اذ تقول:





عندما نخسر الغالي، يصبح كل شيء زهيدًا وتختلف النظرة الى الحياة فاحول الضعف الى قوة من اجل اولادي





رضوى التي كتب لها عمرًا جديدًا تسأل احيانًا لم بقيت هي على قيد الحياة فيما أغلقت شقيقتها عينيها، ولكنها تعي ان لحياتها رسالة وهدفًا.





اليوم وبعد سنوات هل شفيت من صدمات الحرب؟ وهل منحت لها استراليا الأمان؟



استمعوا الى المقابلة كاملة في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.





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