هل تفكر بالدراسة في أستراليا؟ إليك خيارات السكن المتاحة للطلاب الدوليين

النقاط الرئيسية: عند البحث عن سكن، حدد أولاً ميزانيتك واحتياجات أسلوب حياتك.

أطلب المساعدة بلغتك الأم على لوحات الإعلانات بالجامعة ومواقع التواصل الاجتماعي.

يعد السكن الجامعي طريقة رائعة للتكيف مع مدينتك الجديدة مع استمرار حصولك على الدعم.

من المهم أن تبدأ بالبحث عن سكن، بمجرد تأكيد المكان الذي ستدرس فيه. سوف تحتاج إلى سكن يتناسب مع ميزانيتك وموقعك وأسلوب حياتك، لذا سنقدم لك بعض الخيارات الأكثر شعبية.



الإقامة مع عائلات

يوضح فويتيك فافجينسكي مدير Australia Study أن الإقامة مع العائلات هي إحدى خيارات الإقامة التقليدية، حيث يتم وضع الطلاب في منازل مع عائلات أسترالية توفر لهم غرفة ووجبات طعام. يساعد فافجينسكي على وضع الطلاب ضمن مجموعة من أماكن الإقامة في الأشهر القليلة الأولى بعد وصولهم.





"غالبًا ما يختار الطلاب الذين يرغبون في استكشاف الثقافة الأسترالية خيار الإقامة مع العائلات، وكذلك الطلاب الأصغر سناً الذين ليس لديهم خبرة في العيش بشكل مستقل."





يبلغ متوسط سعر الإقامة مع عائلة حوالي 350 دولاراً في الأسبوع. ويمكن لمواقع مثل Australian Homestay Network ووكالات دعم الطلاب مثل Australia Study أن تطابقك مع عائلة مضيفة.





Purpose-built student accommodation

هناك نمو سريع النمو في سوق إيجار السكن للطلاب المعروف باسم purpose-built student accommodation. يتم إدارة هذه الشقق بطريقة مهنية من قبل الشركات لتلبية احتياجات الطلاب، ويتضمن الإيجار الفواتير وتكاليف الصيانة. يبلغ سعر الغرفة المزدوجة حوالي 280-300 دولاراً أسبوعياً، أما الغرفة المفردة فكلفتها حوالي 350 دولاراً.





وغالباً ما ستجد شققًا للطلاب مفروشة جزئياً في الأبراج الشاهقة أو المباني الكبيرة بالقرب من الجامعات والكليات الكبرى أو وسائل النقل العام.





تقوم بعض مواقع الانترنت الشهيرة مثل UniLodge و Campus Living Villages و Student Housing Australia بإدارة الطلبات للراغبين بالتقدم على هذا النوع من السكن. كما يمكن أيضاً التقديم من خلال وكالات دعم الطلاب.



Credit: Cavan Images/Getty Images

السكن المشترك

بمجرد أن يستقر الطلاب، غالبًا ما يختارون الإقامة المشتركة، وتشكيل مجموعات للعيش معاً. وهذا ما يوفر إقامة دائمة في سوق الإيجار العادي، حيث يتم تقسيم تكاليف المعيشة بين رفاق السكن.





يسمح هذا الترتيب للطلاب بالاستمتاع بشعور من الاستقلالية والمرونة أثناء مشاركة النفقات، مما يجعله خياراً شائعاً وعملياً للكثيرين. ويختلف الإيجار الأسبوعي حسب الموقع والموسم.





تعد Flatmate Finders و Flatmates.com.au و Gumtree بعضًا من مواقع الإقامة المشتركة الشهيرة.



يقول أمين الإسلام روبيل الذي أتى من بنغلادش للدراسة في أستراليا والمقيم في سيدني إن الاستفادة من شبكات المجتمع ومجموعات وسائل التواصل الإجتماعي يمكن أن يكون أسهل طريقة لتأمين منزل مشترك.





وجد أمين أن الطلاب الدوليين لا يهتمون كثيراً بنوعية الحياة وإنما مجرد الصمود في أزمة الإيجار الحالية، لذا قام بتشكيل مجموعة على فايسبوك لدعم الطلاب الذين يبحثون عن سكن ومطابقتهم مع أصحاب المنازل.





يقول أمين أنه يجد أن العديد من الملاك يكونون سعداء بمشاركة منازلهم مع الطلاب الذين يركزون على دراستهم، لأنهم "لا يخلقون المشاكل ولا الصداع" بحسب مالكي المنازل.





أعرف الكثير من مالكي العقارات الخاصة الذين يبحثون عن مستأجرين، وأعرف أيضاً الكثير من الطلاب الذين يبحثون عن سكن، لذلك أحاول ربطهم مع بعض. وفي معظم الأحيان، يتم الأمر بشكل جيد.



أعرف الكثير من مالكي العقارات الخاصة الذين يبحثون عن مستأجرين، وأعرف أيضاً الكثير من الطلاب الذين يبحثون عن سكن، لذلك أحاول ربطهم مع بعض. وفي معظم الأحيان، يتم الأمر بشكل جيد.

يشجع أمين الطلاب الجدد على الانضمام إلى المجموعات الاجتماعية في جامعتهم.





ويقول، "بالطبع، الطلاب الآخرون الذين كانوا يعانون قبل بضعة أشهر للعثور على سكن، يجب عليهم المساعدة أيضاً".





ويضيف بضرورة التحقق من لوحة إعلانات الجامعة وطلب المساعدة بلغتك.





"اذهب واكتب بلغتك الخاصة، أنا جديد هنا وأحتاج إلى المساعدة. عادةً ما يقرأها شخص يعرف نفس اللغة لمعرفة ما يحدث".



A front-view shot of a young university student standing proud with a smile, she is wearing casual clothing and looking at the camera. Credit: SolStock/Getty Images

السكن المملوك من الجامعة

كما يمكن أن تجد أيضاً على العديد من الشقق السكنية المملوكة للجامعة في الحرم الجامعي أو على مقربة منه. وغالبًا ما يوفر السكن الجامعي خيارًا اجتماعيًا وداعمًا للغاية للطلاب.





تنصح البروفيسور سالي ويلر وهي نائب رئيس الجامعة في الجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا بشدة بالتفكير في الإقامة الجامعية خاصة لأولئك الذين لم يدرسوا في أستراليا من قبل.



إنها طريقة جيدة جداً لمقابلة أشخاص جدد ودمج نفسك في بيئة جديدة، وأن تكون مدعوماً في نفس الوقت. Professor Sally Wheeler

تقدم الكليات السكنية وجبات الطعام وغرفاً خاصة آمنة ودعماً أكاديمياً ومساحات ترفيهية في الحرم الجامعي.





تقول البروفيسور ويلر، "يوجد في معظم الجامعات كلية أو اثنتين من الكليات السكنية التابعة للجامعة". وعادة ما يكون يكون لديهم ترتيب مع الجامعة حول استخدام المرافق الرياضية، على سبيل المثال."



A diverse group of students in their 20's walking down some steps on campus laughing and talking to each other. Credit: SolStock/Getty Images تختلف تكلفة الغرفة في الكلية السكنية اختلافاً كبيراً بين الجامعات ويمكنك دفع ما يزيد عن 700 دولار في الأسبوع. ومع ذلك، من الضروري أن تتذكر أن هذه التكلفة عادة ما تكون شاملة، وتغطي وسائل الراحة والخدمات المختلفة.





وعلى عكس ذلك، يمكن أن يوفر السكن الجامعي العام مجموعة مختارة من الباقات مثل الإقامة كاملة التجهيز أو التجهيز الجزئي أو الإقامة ذاتية الخدمة. وهو الخيار الأرخص إذا كنت على استعداد للعيش بشكل أكثر استقلالية مع الاستمرار في الاستفادة من المرافق والفرص الاجتماعية.



تدير الجامعات عملية التقديم لكلا النوعين من أماكن الإقامة. يضمن البعض غرفتك عندما تقوم بقبول عرضهم، بينما يطلب البعض الآخر طلباً منفصلاً قبل الانتقال إلى أستراليا.





تدير بعض الجامعات أيضاً قواعد البيانات الخاصة بها للإسكان خارج الحرم الجامعي والتي يمكن الوصول إليها من قبل جميع الطلاب الحاليين والمحتملين.





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