ما هي الإختصاصات التي يميل إليها الشباب العرب المتخرجون من الثانوية العامة في أستراليا؟

Key Points انتهى أول إستحقاق لطلاب الثانوية العامة في أستراليا، والآن عليهم اتخاذ القرار الأصعب والمصيري وهو الإختصاص الذي يريدون القيام به في المستقبل.

تنوعت الإختصاصات التي ذكرها الطلاب ما بين دراسة الهندسة والطب وعلم النفس والبناء.

كان الحماس واضحاً على أصوات الطلاب للبدء بهذه المرحلة الجديدة من حياتهم.

انتهى أول إستحقاق لطلاب الثانوية العامة في أستراليا، والآن عليهم اتخاذ القرار الأصعب والمصيري وهو الإختصاص الذي يريدون القيام به في المستقبل.





ويلعب الأهل دوراً كبيراً في هذا القرار فمنهم من يترك حرية الإختيار للأولاد أما البعض الآخر فيحاول إرشادهم إلى الإختصاصات التي من الممكن أن يتكمنوا من خلالها مساعدتهم في العمل الخاص للعائلة.





فما هي الإختصاصات التي تجذب الشباب العرب اليوم؟ وما هو سبب اختيارهم لهذه الإختصاصات؟ ومن كان الداعم الأول لهم؟





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للإجابة على هذه الأسئلة، تحدث مايكروفون أس بي أس عربي 24 مع عينة من الطلاب المتخرجين من الثانوية العامة من أصل عربي وتنوعت الأجوبة.



HSC Student Jowel Abo Asali Source: Supplied فمنهم من اختار التخصص بعلم النفس نظراً لأهمية الصحة النفسية والعيش بسعادة وراحة بال.



"أشعر أن علم النفس هو أكثر اختصاص أتمكن من خلاله مساعدة الآخرين الذين يعانون من مشاكل صحية أو عائلية، وأتمكن من خلاله خلق تغيير في العالم."

ومنهم من قرر التوجه إلى الطب، فكان عليهم اختيار اختصاص للبدء فيه قبل تقديم امتحان الدخول. وتنوعت هنا الخيارات من دراسة المعالجة الطبية ...، أو علم الحياة أو علم النفس. وبذلك يضمنون فرص عمل في حال عدم قبولهم في إمتحان الطب.



HSC Student Elie Joukhadar

أما البعض الآخر فمال إلى الهندسة، واختار إما الهندسة المعمارية لدراسة البنى التحتية والبناء وهيكلية الطرقات. وهذا يعتبر من المجالات الأكثر طلباً في أستراليا. أو الهندسة الكهربائية إذ تتطلب حلاً للمشاكل والابتكار مما يحفز الطالب على الإجتهاد ويخلق عنده شعور بالبهجة والإنجاز.



ما جذني بهذا الإختصاص أنه يحثني على حل المشاكل والشعور بالإعتزاز

كذلك قرر أحد المشاركين في هذا الإستفتاء دراسة إدارة الإنشاءات والعمار وذلك لمساعدة أهله في المستقبل بالعمل الخاص الذي يمتلكونه. وكان لديه منذ صغره هذا الشغف إذ كان يعمل مع الوالد خلال العطل المدرسية.



Distinguished HSC students Elyssa Chaaya (Left), Julian Bazouni, Sarah Maikari who topped first in NSW in Religion, Construction & Business Services وكان الحماس واضحاً على أصوات الطلاب للبدء بهذه المرحلة الجديدة من حياتهم. وأعربوا عن شكرهم لأهلهم وأساتذتهم الذين ساعدوهم على اختيار مهنة المستقبل.







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