"ما أراه هو ارقامًا، واريد عملًا" : هل قدمت ميزانية حكومة العمال معالجة جذرية لواقع الهجرة في استراليا؟

أكد وزير الخزانة جيم أن الميزانية ستضع استراتيجية للهجرة لتحديد الإصلاحات اللازمة لضمان أن النظام يخدم المصالح الوطنية لأستراليا مخصصة 42.2 مليون دولار إضافية لتسريع معالجة التأشيرات.





ومن بين الإصلاحات المطروحة، حل مشكلة التأشيرات المتراكمة وزيادة الوعي بالفرص المتاحة للمهاجرين ذوي المهارات العالية. كما وستبحث الاستراتيجية عن طرق لتنمية الاقتصاد الأسترالي وجذب المهاجرين ذوي المهارات العالية، بما يتماشى مع المصالح الجيوستراتيجية لأستراليا.





سيتم تمديد تخفيف قيود العمل لحاملي تأشيرات الطلاب وحاملي تأشيرات التدريب الثانوي حتى 30 يونيو 2023. وسيحصل المشاركون في مسار التدريب على رعاية المسنين للمشاركين في برنامج تنقل العمالة في منطقة المحيط الهادئ الأسترالية (PALM) على 500 مكان إضافي في الفترة 2022-2023.





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في قراءة أولية متفائلة للميزانية ضمن برنامج Good morning Australia، رأي وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد أن زيادة المخصصات لوزارة الشؤون الداخلية هي امر جيد، بعد أن تم اقتطاع الكثير من التمويل قبل الحكومات السابقة. وفي واقعية خبرته الطويلة في هذا المجال قال:



ما اريد أن أراه هو ليس ارقامًا ووعودًا، بل عملًا! من الملح إيجاد علاج جذري وفوري ذمن استراتيجية شاملة لهذا الخلل وواقع التأشيرات العالقة

وتابع متسائلًا:





"لماذا تتطلب معالجة تأشيرة الشريك 37 شهرًا كحد اقصى بحسب دائرة الهجرة، رغم أن الكلفة الأدنى تتخطى 8 آلاف دولار لمعالجة الملف؟"





أشار أبو زيد الى أن هذه الميزانية قدمت زيادة في تأشيرات العائلة، الابوين والعمال الماهرة، ولكنه قيم هذا الزيادة قائلًا:





"هذه الأرقام لم تأت بحجم التطلعات وتحديات النقص في اليد العاملة"





وأضاف معلقًا:



"لم اسمع أي مسؤول يتحدث عن خطة للحد من الهجرة العكسية من خلال إعفاءات ضريبية تشجع اليد العالمة الماهرة على البقاء في استراليا".





تطرق أبو زيد ايضًا الى تخفيف قيود العمل لحاملي تأشيرات الطلاب وحاملي تأشيرات التدريب الثانوي قائلًا:



سيتمكن الطلاب الدوليين بالعمل لمدة 40 ساعة اسبوعيًا بدل 20 كما حدد سابقًا





كما وأعرب عن قلقه تجاه آلاف الطلبات العالقة لطلاب دوليين داخل استراليا لم يتم البت فيها منذ أشهر بينما كان يستغرق الأمر ايامًا في السباق وشهرين كحد اقصى إذا كان الطالب خارج استراليا.



هذا وتوقف أبو زيد عند عدم رفع سفق برنامج اللجوء الإنساني دون اية زيادة على الأرقام المحددة سابقًا.





استمعوا إلى المقابلة مع د. طلعت أبو زيد في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.



هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.





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