ماذا تفعلون عندما يوقف سنترلنك إعانة ضريبة العائلة لأبنائكم بعد إنهائهم الصف الثاني عشر؟

النقاط الرئيسية يوقف سنترلنك إعانة ضريبة العائلة للأبناء عند إنهائهه الصف الثاني عشر وبلوغهم 18 عاماً

دفعة Youth Allowance هي الدفعة التي يمنكهم التقدم عليها

ليس من الضرورة انتظار التسجل في الجامعة للتقدم على الدفعة.

يلعب الأهل دوراً بارزاً في مساعدة أبنائهم الذين أنهوا عامهم الدراسي للاستعداد لعام 2023 من خلال تشجيعهم على الاطلاع على الدعم المتاح عند ترك المدرسة واستخدام Payment and Service Finder للعثور على الدفعة الأنسب لهم.





كما يجب أن يتأكد الأهل بأن يتقدم أبناؤهم للحصول على رقم الملف الضريبي الخاص بهم وإنشاء حساب myGov الخاص بهم وربطه بـ Centrelink.





والطريقة الأفضل لفعل كل ذلك هي زيارة موقع servicesaustralia.gov.au والبحث عن "leaving school".





أوضحت السيدة رابية أنه بعد إنهاء الشباب مرحلتهم الدراسية يمكنهم التقدم على دفعة علاوة الشباب Youth Allowance والتي تدفع إذا كان عمر الإبن أو البنت 24 عاماً أو أقل شرط أن يستوفي عدد من المتطلبات إذ يجب أن يدرس في دورة معتمدة بدوام كامل أو أن يتدرب في مهنة Apprenticeship.



No more assistance for over 2000 boat people living in the community Source: Getty / Getty Images AsiaPac كما أن دخل الوالدين هو ما يحدد نسبة الدفعة التي يحصل عليها الشاب والتي تصل كحد أقصى إلى 512.50 دولاراً كل أسبوعين.





أما إذا قرر الشاب التوقف عن الدراسة والبحث عن عمل فور إنهائه الصف الثاني عشر، في هذه الحالة فقد يكون مؤهلاً للحصول على علاوة الشباب كباحث عن عمل.





هذه الدفعة مخصصة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً وعادةً ما تُدفع بناءً على دخل الوالدين.



أما إذا لم يكن الشاب مؤهلاً لأي دفعة، فقد يظل مؤهلاً للتسجيل كباحث عن عمل وله حق الوصول للبحث عن عمل مع Workforce Australia (مزود الوظائف).





وقد شرحت السيدة رابية أن هناك معايير أو شروط للتقدم على هذه الدفة، إذ ينبغي أن يتراوح عمر المتقدم بين 16 و 24 عاماً. كما يجب أن يبحث عن عمل، يدرس بدوام كامل، أو يتدرب على مهنة.





كما أن دخل الأهل يحدد الأهلية لهذه الدفعة والذي يعتمد على عوامل مثل عدد الأطفال فوق عمر معين لذا من الأفضل التحقق من موقع على الإنترنت عبر خاصية payment and service finder.



Source: AAP

كم هو المبلغ الذي يحصل عليه المتقدم على هذه الدفعة؟

إذا كان الشخص عازباً من دون أطفال وتحت سن 18 عاماً ويعيش في منزل الوالدين، فيحصل على 313.80 دولاراً كل أسبوعين، أما إل كان لا يسكن مع والديه فالدفعة هي 530.40 دولاراً.





أما إذا كان فوق 18 عاماً يسكن في منزل الوالدين فيحصل على 367.00 دولاراً كل أسبوعين. وفي حال كان خارج منزل الوالدين فدفعته تبلغ كل أسبوعين 530.40 دولاراً.





إذا كان الشخص عازباً ولديه أطفال، فيتلقى 679.00 دولاراً كل أسبوعين.





في حال كان الشخص لديه شريكاً ومن دون أطفال، فالدفعة هي 530.40 دولاراً. أما مع أطفال فتبلغ 577.40 دولاراً كل أسبوعين.



كيف يتقدم الطلاب للحصول على هذه الدفعة؟

شرحت السيدة رابية الخطوات بالتالي:



أولاً، يجب معرفة الدفعة المؤهل لها من خلال استخدام "Payment and Service Finder" عبر زيارة موقع servicesaustralia.gov.au والبحث عن "payment finder"

يحتاج الطفل للتقديم، وليس أحد الوالدين.

يحتاج الطفل إلى إنشاء حساب myGov خاص به وإذا لم يكن لديه حساب يمكنه زيارة موقع my.gov.au واتباع التعليمات لإنشاء حساب.

يحتاج بعد ذلك إلى ربط حساب myGov بـ Centrelink.

التقدم بالطلب في وقت مبكر، إذ لا داعي للانتظار حتى يتسجل في الجامعة أو Tafe قبل التقدم بالطلب.

يمكن تقديم الطلب قبل 13 أسبوعاً من بدء الدراسة أو التدريب المهني على سبيل المثال إذا كانوا سيبدؤون الدراسة في آذار/ مارس، فيمكنهم التقدم في كانون الأول/ ديسمبر.





للحصول على مزيد من المعلومات، قم بزيارة Services Australia وابحث عن "student payment" أو استخدم "payment and service finder".





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