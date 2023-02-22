"تعلمك قد ينقذ حياة": 5% من الأستراليين فقط يتدربون على الإسعافات الأولية

النقاط الرئيسية: تشير الإحصاءات أن 60% من الإصابات التي تحتاج للإسعافات الأولية تحدث في المنزل.

يتوفى يومياً 20 أستراليًا بسبب النوبات القلبية وهناك مؤسسات تدريب لحالات الطوارئ.

تعتبر دورة الإنعاش القلبي الرئوي من الدورات الهامة التي يجب تلقيها من هيئة معتمدة في أستراليا.

وفقًا لدراسة أجرتها جمعية الصليب الأحمر الأسترالية عام 2017 ، فإن 5% فقط من الأستراليين يتلقون تدريبًا على الإسعافات الأولية، وتعتبر هذه نسبة منخفضة عالمياً.





وتشير تقديرات منظمة Royal Life Saving ، إلى أن 60% من عدد الإصابات الحادثة والتي تحتاج للإسعافات الأولية تحدث في المنزل، بينما يتوفى يومياً 20 أستراليًا بسبب النوبات القلبية.



Australian estimates suggest that less than one in three employees feels confident to perform first aid in a workplace emergency. يقول باك ريد الذي عمل كمسعف منذ أكثر من 20 عامًا، ويعمل أيضاً كمحاضر في قسم الإسعاف في جامعة ويسترن سيدني: "إن التدريب على الإسعافات الأولية يساعد الأشخاص على تطوير مهارات الإنقاذ، إضافة إلى الثقة عبر الاستعداد الذهني لهذا الحدث وبالتالي الاستجابة بشكل فعال لحالات الطوارئ.



يركز التدريب على القيام بالإسعافات الأولية قبل وصول المسعفين الطبيين المتمرسين. فكلما كان الشخص مدرباً على التعامل مع الحالة الطارئة مبكراً، كان ذلك أفضل. باك ريد، جامعة ويسترن سيدني

ويضيف: "فإذا كان المصاب في حالة حرجة أو يعاني من إصابة بليغة، فلابد من تقديم الإسعافات السريعة بمجرد حدوثها قبل وصول المسعفين."





ماذا تقدم الدورات التدريبية؟





تُعلم الدورات التدريبية للإسعافات الأولية كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية استخدام مزيل الرجفان.





وهذان هما أهم تدخلين يمكن أن ينقذا الحياة، ويمكن للشخص القيام بهما لمساعدة شخص يعاني من السكتة القلبية.



There were over 26,000 out-of-hospital cardiac arrests in Australia in 2019. It is estimated that 75% of cardiac arrests occur at home or in a private setting. يوضح ريد: "أن التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي يجب أن يتبع إجراءات مجلس الإنعاش الأسترالي (ARC).





وهو أعلى هيئة تنظم الإسعافات الأولية، وتتألف من حوالي 20 منظمة عضو، بما في ذلك مؤسسات مثل كلية طب الطوارئ ومجلس الإسعاف والمؤسسة الملكية لإنقاذ الحياة.





"ويقدم مجلس الإنعاش الأسترالي ARC أفضل دليل للإسعافات الأولية المختلفة ... لذلك، يجب البحث عن دورات التدريبية تتوافق مع توصيات هذا المجلس. "



First aid training courses typically incorporate classroom simulations to prepare trainees to deal with emergency situations. يوضح الدكتور فينلي ماكنيل الجراح ومنظم للجنة الفرعية للإسعافات الأولية للهيئة العليا التي تمثل كلاً من مجلس الإنعاش الأسترالي ومجلس الإنعاش النيوزيلاندي والعضو في إسعاف St John’s Ambulance أن هناك عدداً من المنظمات تقدم التدريب على الإسعافات الأولية منها:



Red Cross

Surf Life Saving

Royal Life Saving



وهناك دورات تقدم من سلطات الإسعاف في بعض الولايات والمقاطعات ومن قبل مقدمي الخدمات من القطاع الخاص.

اقرأ المزيد دليل الاستقرار: السلامة خلال النزهات هذا الصيف ويوضح الدكتور ماكنيل قائلاً: "إن أي مقدم خدمات خاص، وأي مؤسسة تعليمية للإسعافات الأولية لديها منظمة تدريب مسجلة في RTO – وتعد خيارًا صالحًا للذهاب وتعلم الإسعافات الأولية ".

اختيار الدورة المناسبة



بينما يتم تدريس معظم دورات الإسعافات الأولية حضورياً، لكن هناك بعض الدورات تقدم عبر الإنترنت.



Some training providers offer one or more modules of first aid courses in video or webinar mode. تقول السيدة "ديب لوي" التي تعمل كرائدة منطقة الإسعافات الأولية الإقليمية للصليب الأحمر في مدينة بريسبان:"إن خيارات تقديم الدورات المختلطة تساعد في تلبية احتياجات التعلم المختلفة، ويتيح القيام بذلك في الوقت الذي يناسب الشخص كما يمكنه مراجعة دروساً سابقة للتأكد من بعض المعلومات".





وتضيف: " الترجمة متوفرة عبر دورات الإنترنت للغات مختلفة."



فقد يكون الآباء ومقدمو الرعاية مهتمين أيضًا بإجراء تدريب متخصص على الإسعافات الأولية للرضع والأطفال.





ت غطي هذه الدورات عادةً:





الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي للطفل / الرضيع، السلامة في المنزل، وتقليل المخاطر، والاستجابة للحالات الطبية ، بما في ذلك الاختناق والربو والحساسية والنزيف



Many organisations hold community first aid courses. Ask your doctor or maternal and child health nurse for more information. توضح السيدة لوي قائلة: "فكرة هذه الدورة هي منحنا الأدوات والآليات للشعور بالأمان والثقة في اتخاذ أي قرار، ومعرفة أن هناك موارد أخرى للمساعدة إذا احتجنا إليها ، مثل Nurse on Call".





ففي أستراليا، يجب إعادة تنشيط التدريب على الإسعافات الأولية كل ثلاث سنوات، كما يُوصى بإجراء تدريب تنشيطي في الإنعاش القلبي الرئوي كل عام.





فيما يقول الدكتور ماكنيل إن التدريب التنشيطي هو أمر حيوي للقدرة على أداء الإنعاش القلبي الرئوي بشكل فعال.



تتضاءل القدرة على إجراء الإنعاش القلبي الرئوي مع مرور الوقت، ولابد من تنشيطها. الدكتور فينلي ماكنيل، طبيب الجراح ومنظم اجتماعات اللجنة الفرعية للإسعافات الأولية - مجالس الإنعاش الأسترالية والنيوزيلندية.

فدورات الإسعافات الأولية تختلف بمددها فيعضها قد يكون بضع ساعات والآخر يومين.





بينما بعضها معترف به وطنيًا والآخر ليس كذلك.



It is estimated that only 5% of Australians have a current first aid certificate. ويؤكد ريد أن الحصول على دورات تدريبية معتمدة هو أمر مهم لضمان أن الدورة مناسبة، أي أن من يقومون بالتدريس يقومون بذلك وفقًا لمعيار محدد، فإذا كنت تقوم بذلك من أجل العمل، فمن المهم اختيار دورة الإسعافات الأولية المناسبة لمكان هذا العمل.





بالنسبة لأولئك الذين لا يحتاجون إلى شهادة دورة معتمدة، هناك منظمات غير ربحية ومجتمعية ومنظمات خدمات الإسعاف تقدم تدريبًا مجانيًا على الإسعافات الأولية على مدار العام.



اقرأ المزيد دليل الاستقرار: العناية بمقدمي الرعاية

للحصول على مزيد من المعلومات:

للحصول على المشورة الصحية ومعلومات عن الإسعافات الأولية، وإجراء التدريب، يرجى زيارة healthdirect.gov.au





لدى الصليب الأحمر الأسترالي تطبيق مجاني يحتوي تعليمات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي.





لدى St John Ambulance مجموعة من الأدلة التفصيلية القابلة للتحميل حول الإسعافات الأولية الأساسية في حالات الطوارئ الشائعة، مترجمة إلى اللغات العربية والصينية التقليدية، واليونانية، والإيطالية، والفيتنامية.





في حالة الطوارئ، يرجى الاتصال بالرقم (000) وطلب سيارة الإسعاف كما سيساعدك الشخص الموجود على الخط في تقديم الإسعافات الأولية.





لمزيد من المعلومات. يرجى الضغط على التدوين الصوتي.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم .





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



