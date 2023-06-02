من هي أصوات المهاجرين المؤيدة والمعارضة لحملة "نعم" للاستفتاء حول صوت السكان الأصليين في البرلمان؟

Key Points تقول الدكتور موريس إن استطلاعات الرأي تظهر أن الذين يتحدثون لغة أخرى في المنزل غير الإنجليزية من المرجح أن يدعموا الاستفتاء.

تقول ديانا لين وهي مديرة المشاركة المجتمعية في مجلس المجتمع الصيني في أستراليا، إن الاستفتاء يمثل فرصة للمجتمعات الأسترالية المتنوعة للالتقاء

أطلق جمال داود مجموعة تحمل اسم "أصوات متعددة الثقافات ضد الصوت".

التزمت أكثر من 110 منظمات للمهاجرين وهيئات ثقافية في أستراليا بتوفير دعم قوي للصوت ودعوة جميع الأستراليين للعمل معاً لضمان نجاح الاستفتاء.





وساعدت المحامية المختصة بالشؤون الدستورية الدكتورة شيرين موريس من مختبر الإصلاح الراديكالي في كلية الحقوق بجامعة ماكواري في تنظيم الإعلان المشترك.





وتقول الدكتور موريس إن استطلاعات الرأي تظهر أن الذين يتحدثون لغة أخرى في المنزل غير الإنجليزية من المرجح أن يدعموا الاستفتاء.





وتضيف أن هذا يُظهر أن هناك الكثير من الدعم لحملة "نعم" في أوساط الأستراليين المتحدرين من خلفيات عرقية متنوعة.





"هذه فرصتنا لرد الجميل للسكان الأصليين الذين تم تجاهلهم كثيراً في التاريخ الأسترالي وأعتقد أن هذا هو سبب شعور الكثير من المهاجرين بإحساس عميق بالتعاطف مع محنة السكان الأصليين."





وتقول ديانا لين وهي مديرة المشاركة المجتمعية في مجلس المجتمع الصيني في أستراليا، إن الاستفتاء يمثل فرصة للمجتمعات الأسترالية المتنوعة للالتقاء، ودعت الجميع للتضامن مع السكان الأصليين من أجل بناء وطن متناغم ومزدهر للجميع.









"دعونا نقف جميعًا متضامنين مع أممنا الأولى. استمع إلى صرخاتهم، وادعم صوت الأمم الأولى في البرلمان، واعمل مع كل أفراد المجتمع لبناء وطن متناغم ومزدهر للجميع."





وتضيف لين أنها بصفتها صينية أسترالية، تشعر بالامتنان لكون هذا البلد وطنها. وهي ترى أن الاستفتاء يمثل خطوة مهمة في الطريق نحو رفع الظلم التاريخي الذي عانى منه السكان الأصليون في أستراليا.





"بصفتنا صينيين في أستراليا، نشعر بالفخر والامتنان لكون هذا البلد وطننا. كأمة، لدينا نحن الأستراليين فرصة نادرة لرفع هذا الظلم التاريخي وتضميد الجراح والأذى الذي لحق ببلدنا من خلال استفتاء صوت الأمم الأولى".





من جهته يقول رئيس الجمعيات الهندية المتحدة الدكتور سونيل فياس إن أستراليا كانت رائدة على مستوى العالم في التقدم الاجتماعي وأن هذه القضية تمثل فرصة لأستراليا للالتقاء مجدداً كأمة واحدة.





"نظراً لكوننا رواداً في هذا المجال، يجب أن نحافظ على هذا التقليد. أعتقد أننا في السنوات الأخيرة فقدنا بعضاً من التركيز على هذا الموضوع. فلنقارن أنفسنا بنيوزيلندا - كيف يعاملون شعوبهم الأولى والشعوب الأصلية كذلك، فهذه فرصة رائعة لنا كأمة للالتقاء ... كل الثقافات ... المحلية ... الأشخاص المولودون هنا ... الشباب ... كبار السن ... المهاجرون الجدد ... كل المهاجرين. دعونا نلتقي جميعًا ونقوم في الواقع بخطوة إيجابية للمستقبل. ودعونا نكون حاملين لواء المستقبل في قضايا العدالة الاجتماعية، نحن كأمة. "





أما مجموعات المهاجرين والمجموعات الثقافية الأخرى فهي تعارض تكريس صوت للسكان الأصليين في البرلمان.









فقد أطلق جمال داود مجموعة تحمل اسم "أصوات متعددة الثقافات ضد الصوت".





وهو يؤيد الاعتراف الدستوري بالسكان الأصليين، لكنه يقول إن الصوت يجب أن يكون هيئة تشريعية وليس هيئة منصوصًا عليها في الدستور.





ويعتقد داود أن الصوت قد يكون له صلاحيات تتجاوز كل قرار تتخذه الحكومة إذا تم إضافته إلى الدستور، على الرغم من أن رئيس الوزراء ألبانيزي وزعماء السكان الأصليين يقولون العكس.





"إن تكريس هذا في الدستور والذي سيكون تغييرًا دائمًا للدستور ويمكن استخدامه من قبل أي حكومة لأنها حالياً حكومة حزب العمال وفي المستقبل لا نعرف ماذا سيحدث مع الأحرار. الحكومة يمكن أن تستخدمها لإغلاق حدودنا غدًا، من المهاجرين أو اللاجئين تحت ذريعة The Voice وستقول إن الصوت أو The Voice نصحنا بالقيام بذلك أو The Voice وضع توصيات. "





وأشار داود أيضًا أنه إذا نجح الصوت فإن الأقليات الأخرى ستدعو أيضًا إلى إنشاء هيئة استشارية مما سيؤدي إلى انقسام عرقي في المجتمع.





"إذا كان استفتاء The Voice ناجحًا، سوف أطالب بصوت للخلفيات غير الناطقة باللغة الإنجليزية لأننا نعاني أكثر من الأشخاص الأنجلوساكسونيين المتحدرين من خلفيات ناطقة بالإنجليزية، وبعد ذلك سيكون مفتوحًا لكافة المجموعات العرقية في المجتمع. نحن بحاجة إلى العمل معًا".





كما يتبنى ستيف خو وهو من أصول صينية وجهة النظر نفسها. فيرى أنه وعلى الرغم من أهمية الاعتراف الدستوري للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، فإن تكريس الصوت إلى البرلمان سيزيد من انقسام المجتمع.





"لا أريد أن أجعل من الصوت قضية عرقية، ولكن السبب الأساسي هو أننا نتحدث عن عرق واحد معين، الأمم الأولى، الذين لديهم امتياز معين أو اعتراف مؤكد، كما تعلمون، يتجاوز الجالية الصينية. وكلنا نأتي إلى أستراليا فعلياً للهروب من هذا النوع من التمييز أو العنصرية التي كان علينا أن نتحملها يوميًا. "





محامي السكان الأصليين والناشط المخضرم مايكل مانسيل من تسمانيا هو أيضاً من المعارضين.





فهو يجد أن الصوت لا يقدم دعماً حقيقيًا لأنه لا يمكنه تقديم الخدمات، ولا يزيد الإيرادات، ولا يمكنه سن القوانين، ولا يقدم أي موارد مالية ولا أي أرض.





وتشير الدكتورة شيرين موريس إلى أن مايكل مانسيل هو ناقد لأن الصوت ليس جذريًا بما يكفي لينال تأييده.





وتقول إنه يعد بمثابة إصلاح متواضع ولكن عميق في الوقت نفسه.





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"بالنسبة للأشخاص اليساريين، مثل مايكل مانسيل، هذا ليس جذريًا بما فيه الكفاية لأن هذا اقتراح دستوري عملي ومتواضع للغاية. لذا، فهو محق بمعنى أنه ليس حلًا سحريًا، فهو لا يقلب رأساً على عقب علاقة القوة بين السكان الأصليين الأستراليين والحكومات الأسترالية، لكنه إصلاح مهم وعميق ومتواضع وعميق لعلاقة القوة تلك."





أما المتحدثة باسم شؤون السكان الأصليين في المعارضة الفيدرالية، جاسينتا برايس، وهي نفسها من السكان الأصليين، فتعارض الصوت أيضاُ معتبرةً أنه لا يوجد ما يكفي من المعلومات حول تفاصيل الاقتراح ولا يمكنهم الوثوق به.





"لماذا يثق الشعب الأسترالي في حصان طروادة؟ لماذا يريد الشعب الأسترالي التوقيع على شيك على بياض؟ نحن لا نتعامل فقط مع حياة سكان أستراليا الأصليين الأكثر تهميشًا، ولكننا نتعامل مع حياة كل الأستراليين."





ولكي ينجح الاستفتاء، يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل غالبية الناخبين في معظم الولايات.





وفي غياب دعم الحزبين لاقتراح الاستفتاء في أستراليا، تظهر السوابق التاريخية أنهم عادة ما يفشلون.





حملة "نعم" أمامها مهمة أكثر صعوبة في ظل رفض زعيم المعارضة بيتر داتون.





وعلى الرغم من ذلك، تقول الدكتورة شيرين موريس إنها متفائلة إذ أن هناك بعض الدعم من الحزبين لهذا الاقتراح.





"هناك بعض من الدعم من الحزبين. تم تطوير فكرة هيئة استشارية مضمونة دستوريًا من قبل قادة السكان الأصليين بالتعاون مع المحافظين الدستوريين، بما في ذلك النائب الأحراري الآن جوليان ليسير الذي ألقى كلمة مؤخرًا في البرلمان قدم فيها وجهة النظر المحافظة، وقد كانت ملهٍمة ومحافظة للغاية دعماً صوت أصلي مضمون دستوريًا. هناك مجموعة أخرى من أعضاء البرلمان الفيدرالي من حزب الأحرار الذين يقولون إنهم سيصوتون بـ "نعم" لهذا الاقتراح."





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