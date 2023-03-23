النجم ويل سميث يشارك المطرب أحمد سعد الغناء على أغنية "إيه اليوم الحلو دا" (الصورة بالداخل)

Los Angeles Premiere Of Warner Bros. Pictures "Focus"

HOLLYWOOD, CA - FEBRUARY 24: Actor Will Smith arrives at the Los Angeles World Premiere of Warner Bros. Pictures 'Focus' at TCL Chinese Theatre on February 24, 2015 in Hollywood, California. Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

شارك النجم المصري أحمد سعد مع جمهوره ومتابعيه على موقع انستجرام صورة ومقطع فيديو يجمعانه بنجم هوليود ويل سميث.

وانتشر مقطع فيديو لويل سميث وهو يرقص على نغمات أغنية أحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده" وعلق سعد على صورتهما قائلا: "إيه ويل سميث الحلو ده".

Will Smith and Ahmed.png
Credit: @ahmedsaadofficial

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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