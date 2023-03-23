النجم ويل سميث يشارك المطرب أحمد سعد الغناء على أغنية "إيه اليوم الحلو دا" (الصورة بالداخل)

شارك النجم المصري أحمد سعد مع جمهوره ومتابعيه على موقع انستجرام صورة ومقطع فيديو يجمعانه بنجم هوليود ويل سميث.





وانتشر مقطع فيديو لويل سميث وهو يرقص على نغمات أغنية أحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده" وعلق سعد على صورتهما قائلا: "إيه ويل سميث الحلو ده".





Credit: @ahmedsaadofficial



تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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