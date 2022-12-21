القبض على امرأة تسرق هدايا عيد الميلاد من منزل روبيرت دي نيرو

ألقت شرطة مدينة نيويورك القبض على امرأة بزعم قيامها بالسطو على منزل الممثل روبرت دي نيرو في مانهاتن يوم الإثنين.





قالت الشرطة إن شانيس أفيليس ، البالغة من العمر ثلاثين عامًا ، شوهدت وهي تدخل منزل دي نيرو حوالي الساعة 2:45 صباحًا.





يُزعم أن أفيليس بدأ بتعبئة هدايا الممثل من تحت شجرة عيد الميلاد الخاصة به.





اكتشف الضباط أفيليس وعرفوها كمشتبه بها في عمليات سطو متسلسلة مع 26 اعتقالًا سابقًا.





تحدثت بترا طوق وكريستيل باسيل عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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