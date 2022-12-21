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القبض على امرأة تسرق هدايا عيد الميلاد من منزل روبيرت دي نيرو

أس بي أس عربي۲٤

Woman Arrested After Breaking Into Robert De Niro's Apartment - NYC

NYPD officers take suspect Shanice Aviles to Central Booking Monday after she was allegedly caught stealing Christmas presents from under a tree at Robert De Niro's townhouse on the Upper East Side. New York City, NY, USA, December 19, 2022. Source: ABACA / New York Daily News/TNS/ABACA/PA/Alamy

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نشر في: 21/12/2022 11:18am
By Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 21/12/2022 11:18am
By Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
ألقت شرطة مدينة نيويورك القبض على امرأة بزعم قيامها بالسطو على منزل الممثل روبرت دي نيرو في مانهاتن يوم الإثنين.

قالت الشرطة إن شانيس أفيليس ، البالغة من العمر ثلاثين عامًا ، شوهدت وهي تدخل منزل دي نيرو حوالي الساعة 2:45 صباحًا.

يُزعم أن أفيليس بدأ بتعبئة هدايا الممثل من تحت شجرة عيد الميلاد الخاصة به.

اكتشف الضباط أفيليس وعرفوها كمشتبه بها في عمليات سطو متسلسلة مع 26 اعتقالًا سابقًا.

تحدثت بترا طوق وكريستيل باسيل عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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