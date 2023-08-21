"مونديال كسر كل المقاييس": كيف رسمت نجمات الكرة بداية جديدة للساحرة المستديرة

FIFA Womens World Cup 2023 Final - Spain v England - Stadium Australia

Sydney, Australia, August 20th 2023: Ivana Andres (5 Spain) lifts the trophy and players of Spain celebrate winning the World Cup during the ceremony after the FIFA Womens World Cup 2023 Final football match between Spain and England at Stadium Australia in Sydney, Australia. (Daniela Porcelli / SPP) (Photo by Daniela Porcelli / SPP/Sipa USA) Credit: Sports Press Photo/Sipa USA

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غيّر مونديال 2023 للسيدات في كرة القدم وجه هذه الرياضة النسائية فقلب كل المقاييس اذ كتب منتخب "الغضب الأحمر" الإسباني التاريخ للمرة الأولى بعد أن توّج على عرش العرس الكروي النسائي واحرز اللقب بجدارة تاء التأنيث على حساب المنتخب الإنكليزي الذي احتل المرتبة الثانية، فيما تألق المتنخب السويدي في الرتبة الثالثة.

أسدلت الستارة على مونديال ببصمة أسترالية نيوزيلندية غيّر وجه كرة القدم النسائية. ما بعد هذا الاستحقاق ليس كما قبله على خارطة الرياضة المحليّة كما العالمية في النسخة التاسعة من كأس العالم للسيدات في كرة القدم، بمشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة وتسجيل رقم قياسي جديد في الحضور الجماهيري.

La capitana delle Matildas, Sam Kerr
La capitana delle Matildas, Sam Kerr Credit: Nine's Wide World of Sports
دخل المتنخب الوطني الماتياداز التاريخ في وصوله الى المربع الذهبي حاصدًا تكريمًا حكوميًا بجدارية تخلّده "بين عظماء" الرياضة الأسترالية من قبل رئيسة حكومة كوينزلاند أناستاسيا بالاشيه فيما اعتبر رئيس الوزراء انطوني البانيزي ان أداء فريق الماتيلداز غيّر وجه الرياضة النسائية إلى الأبد. فالمرأة اثبتت جدارتها لاستقطاب لا الجماهير وحسب، بل الدعم المالي والرعاية الحكومية اذ ستوفر الحكومة 200 مليون دولار لتمويل الرياضة النسائية.

هل اعطى هذا المونديال الاعتبار لكرة القدم النسائية؟ هل أثبتت المرأة بعد سنوات انها قادرة ان تلمع على ارض الملعب مع الساحرة المستديرة كالرجل؟ وماذا عن استضافة استراليا والجارة النيو زيلندية؟

الإجابة مع الصحافي المتخصص بالشؤون الرياضية رافق العقابي في الملف الصوتي أعلاه.


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